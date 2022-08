Kiews Nuklearterrorismus gegen das Kraftwerk Saporoschje bedroht ganz Europa – von Andrew Korybko

von Andrew Korybko – https://korybko.substack.com

Übersetzung: LINKE ZEITUNG

Da er sich zu fürchten beginnt, dass er bald unter beispiellosem Druck der USA und des Westens zu einem Kompromiss mit Russland gezwungen werden könnte, wie es die entscheidende Wendung der Mainstream-Medien gegen ihn in der vergangenen Woche nahegelegt hat, und Kiew dafür einseitig in einigen oder allen Fragen kapitulieren müsste, die es zuvor als nicht verhandelbar bezeichnet hatte, beschloss Zelenski, auf nukleare Erpressung zurückzugreifen, indem er seinen Streitkräften befahl, das von Russland kontrollierte Kernkraftwerk Saporoschje zu beschießen.

In den fast sechs Monaten seit Beginn der russischen Militäroperation ist Kiew so verzweifelt, dass es nun auf nuklearen Terrorismus zurückgreift, um den langsamen, aber stetigen Vormarsch seiner Gegner zu stoppen, der laut dem jüngsten Bericht von Amnesty International wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass die Ukraine Wohngebiete militarisiert und damit de facto Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht hat, um einen Durchbruch an der Südfront zu erzielen. Das erklärt, warum die Ukraine das Undenkbare getan hat, nämlich das von Moskau kontrollierte Kernkraftwerk Saporoschje zu beschießen. Anstatt die Verantwortung für diesen Terroranschlag zu übernehmen, behauptete Kiew lächerlicherweise, Russland habe seine eigene Stellung angegriffen, genau wie es auch fälschlicherweise behauptete, sein Gegner habe das ebenfalls von ihm kontrollierte Gefängnis im Donbass angegriffen.

Diese Verschwörungstheorien unter falscher Flagge, zu denen sich die ukrainische Seite nach dem Beschuss der von Russland kontrollierten Infrastruktur überzeugend entschlossen hat, sind einer der Gründe, warum Moskau kürzlich gewarnt hat, dass es ein ähnliches Komplott unter falscher Flagge in Slawjansk vorbereitet, das sich derzeit noch unter der Kontrolle Kiews befindet und in dem daher behauptet werden könnte, der Gegner habe „chemische Waffen“ eingesetzt, wie es im Frühjahr an anderer Stelle im Donbass geschehen ist. Wie dem auch sei, die größte Aufmerksamkeit sollte dem Nuklearterrorismus gewidmet werden, der die Grundlage dieser Analyse bildet, da solche Provokationen ganz Europa bedrohen. Der gesamte Kontinent würde in Mitleidenschaft gezogen, wenn es Kiew gelingt, so viel Zerstörung anzurichten, dass Strahlung aus der Anlage austritt.

Zynisch betrachtet, könnte genau das der Punkt sein. Zelensky beginnt zu Recht zu befürchten, dass seine westlichen Partner dabei sind, die Öffentlichkeit darauf vorzubereiten, seine Entlassung zu akzeptieren, nachdem drei aufeinanderfolgende Berichte der Mainstream-Medien in der vergangenen Woche (der bereits erwähnte Bericht von Amnesty International, CBS News und der jüngste Bericht von The Guardian) alle der offiziellen Darstellung des Ukraine-Konflikts entschieden widersprochen haben. Da er zu befürchten beginnt, dass er bald unter beispiellosem Druck der USA und des Westens zu einem Kompromiss mit Russland gezwungen werden könnte – wozu Kiew einseitig in einigen oder allen Fragen kapitulieren müsste, die es zuvor als nicht verhandelbar bezeichnet hatte -, beschloss Zelensky, auf nukleare Erpressung zurückzugreifen, und zwar mit den Mitteln, die ihm erklärt wurden.

Schließlich ist klar, dass die amerikanische Bevölkerung Russland nicht als „wichtigstes Problem“ der USA ansieht, nachdem die jüngste Gallup-Umfrage gezeigt hat, dass buchstäblich nur 1 % der Amerikaner diese Meinung teilt. Diese Haltung spiegelt sich wahrscheinlich in ganz Europa wider, mit Ausnahme der Länder, die an die Ukraine grenzen, wie die baltischen Staaten, Polen und Rumänien. Nichtsdestotrotz ist es offensichtlich, dass die westlichen Massen abgestumpft sind gegenüber all den dramatischen Angstmachern, die die Medien über Russland als schlimmste Bedrohung für den Weltfrieden seit Nazi-Deutschland verbreiten. Dennoch erregen Ängste im Zusammenhang mit Atomwaffen immer noch große Aufmerksamkeit, selbst bei denjenigen, die gegenüber anderen Erzählungen abgestumpft sind, weshalb Zelensky dieses Damoklesschwert schwingt.

Sollte es seinen Kräften gelingen, das Kernkraftwerk Saproschje so zu beschädigen, dass Strahlung austritt und den Rest Europas bedroht, wird der ukrainische Staatschef behaupten, Russland sei dafür verantwortlich, und von Außenminister Blinken verlangen, seine ablehnende Haltung gegenüber der Einstufung der eurasischen Großmacht als so genannter „staatlicher Sponsor des Terrorismus“ zu revidieren. Diese dramatische Entwicklung würde sofort die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen und Amerikas Pläne zur Wiederaufnahme des „Pivot to Asia“, bei dem die „Eindämmung“ Chinas im Vordergrund steht, durchkreuzen, wie es seit Pelosis provokativer Reise nach Taiwan wohl geplant ist. Die einzige Möglichkeit für Zelensky, sich an die schwindende Unterstützung des Westens zu klammern, besteht darin, alle buchstäblich mit nuklearem Terrorismus zu erpressen.

Die ganze Welt muss daher dringend erkennen, zu welcher Bedrohung der ukrainische Führer für die Menschheit geworden ist. Es spielt keine Rolle, ob sie oder ihre Regierungen mit seiner Sache in dem von den USA provozierten Konflikt mit Russland sympathisieren, denn er überschreitet eine rote Linie, die niemand jemals in Betracht ziehen sollte, egal was passiert. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass seine westlichen Gönner ihn öffentlich anprangern werden, und einige, wie die im Baltikum und vor allem in Polen, stacheln ihn wahrscheinlich hinter den Kulissen an, da ihre Führungen ebenfalls zu verlieren drohen, wenn die USA Zelensky fallen lassen. Dennoch scheinen andere zu planen, ihn fallen zu lassen, wie der entscheidende Wandel in der offiziellen Darstellung zeigt, der durch die jüngsten Berichte der Medien bewirkt wurde. In jedem Fall wird Russland alles tun, um diese Bedrohung zu beseitigen und damit alle vor dem Nuklearterrorismus zu schützen.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related