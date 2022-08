Hochrangiger ukrainischer Geheimdienstmitarbeiter gibt zu, dass die USA tief in den Ukraine-Konflikt verwickelt sind – Von Jeremy Kuzmarov (CovertAction Magazine)

https://covertactionmagazine.com/2022/08/08/high-level-ukrainian-intelligence-official-admits-u-s-deeply-involved-in-ukraine-conflict/

Generalmajor Vadym Skibitsky, der stellvertretende Leiter des Militärgeheimdienstes des Kiewer Regimes, gab in einem Interview mit der britischen Tageszeitung Telegraph zu, dass die US-Regierung an gezielten Entscheidungen bezüglich der von den USA gelieferten High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) von Lockheed Martin beteiligt ist.

Moskau hat dieses Eingeständnis genutzt, um die USA wegen direkter Beteiligung am Ukraine-Krieg anzuklagen.

Auf die Frage des Telegraph , wie die HIMARS so präzise auf russische Treibstoff- und Munitionsdepots (zumindest hat das Kiewer Regime dies behauptet – Anm. d. Red.) sowie auf Gefechtsfeldhauptquartiere in der Ostukraine abzielen konnte, antwortete General Skibitsky: „In diesem Fall in Insbesondere verwenden wir Echtzeitinformationen.“

US-Beamte stellten keine direkten Zielinformationen zur Verfügung, behauptete Skibitsky, weil dies möglicherweise ihre Behauptung untergraben würde, keine direkten Kriegsteilnehmer zu sein.

Er schlug jedoch vor, dass es vor dem Abschuss von Raketen ein gewisses Maß an Konsultationen zwischen Geheimdienstmitarbeitern beider Länder gebe, die es Washington ermöglichen würden, potenzielle Angriffe zu stoppen, wenn sie mit dem beabsichtigten Ziel nicht zufrieden seien.

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums , Generalleutnant Igor Konashenkov, gab eine Videoerklärung ab, in der er sagte, dass Skibitskys Eingeständnis „unbestreitbar beweist, dass Washington entgegen den Behauptungen des Weißen Hauses und des Pentagon direkt in den Konflikt in der Ukraine verwickelt ist“.

„Es ist [die] Biden-Regierung, die direkt für alle von Kiew genehmigten Raketenangriffe auf Wohngebiete und zivile Infrastruktur in besiedelten Gebieten des Donbass und anderer Regionen verantwortlich ist, die zu Massentoten von Zivilisten geführt haben“, sagte Konaschenkow. „Niemand sonst in der Ukraine oder auf der Welt sollte daran zweifeln, dass HIMARS am 12. Juli auf Nowaja Kachowka, am 17. Juli auf Stachanow, am 24. Juli auf Krasniy Luch, auf Dutzende von Streiks auf Donezk und natürlich auf den Juli einschlug 29 Streiks in der Haftanstalt in Elenovka, bei denen 50 getötet und 73 ukrainische Kriegsgefangene verletzt wurden, wurden vom Selenskyj-Regime geplant und von Washington genehmigt.“

„Die politische, kriminelle und moralische Verantwortung für das Massaker von Elenovka und andere Kriegsverbrechen in der Ukraine liegt zusammen mit Selenskyj direkt bei [der] Biden-Regierung“, schloss er.

US-Beamte leugneten, dass HIMARS-Raketen mit einer Reichweite von 70 Kilometern speziell zur Zerstörung der Haftanstalt in Elenovka in Donezk eingesetzt wurden, obwohl Fernsehteams, die den Standort besuchten, Raketenmotorteile fanden, die für HIMARS-Raketen geeignet waren.

Am 28. Juli veröffentlichten die Russen das Video eines Asowschen Soldaten, Dmytro Kozatsky, der Zelenskys Berater Oleksiy Arestovych beschuldigte, die Erstellung von Schockvideos angeordnet zu haben, die Mitglieder des Asowschen Bataillons zeigen, die russische Kriegsgefangene foltern und ermorden, um andere Russen vom Kampf abzuhalten Ukraine. [1]

Laut Moon of Alabama , einem politischen Blogger, reichte Kozatskys Aussage aus, um Arestovych für sehr lange Zeit ins Gefängnis zu bringen. Arestovych antwortete angeblich, indem er die HIMARS-Raketen schickte, um die Gefangenen in Elenovka zu töten, die mit den Russen sprachen und Anschuldigungen gegen ihn erhoben.

Amnesty dokumentiert ukrainische Kriegsverbrechen

Wenn die Ukraine und die USA tatsächlich für den Bombenanschlag auf das Elenovka-Gefängnis verantwortlich waren, würde dies in ein Muster von Kriegsverbrechen passen, das in einem neuen Bericht von Amnesty International dokumentiert ist .

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die Ukraine wiederholt gegen die Kriegsgesetze in den Regionen Charkiw, Donbass und Mykolajiw verstoßen habe; Das Kiewer Regime habe „Zivilisten in Gefahr gebracht, indem es Stützpunkte errichtete und Waffensysteme in besiedelten Wohngebieten, einschließlich Schulen und Krankenhäusern, einsetzte“.

Laut den Forschern von Amnesty standen den ukrainischen Streitkräften realisierbare Alternativen zur Verfügung, die Zivilisten nicht gefährden würden, indem sie zu Vergeltungsschlägen aufforderten, wie etwa Militärstützpunkte oder dicht bewaldete Gebiete in der Nähe. Schlimmer noch, als die ukrainische Armee zivile Gebäude besetzte, forderte sie die Bewohner nicht auf, zu evakuieren oder bei dieser Evakuierung zu helfen.

8,7 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe

Am 1. August genehmigte die Biden-Regierung weitere 550 Millionen Dollar an Waffen und Ausrüstung vom Pentagon für die Ukraine, wodurch sich die Gesamtsumme der Militärhilfe auf satte 8,7 Milliarden Dollar erhöhte.

Das jüngste Hilfspaket umfasst mehr Munition für die HIMARS und 155-mm-Artilleriesysteme, die am 4. August von der ukrainischen Armee bei der Bombardierung einer Trauerfeier für einen russischen Oberst in der Nähe des Stadtzentrums von Donezk eingesetzt wurden (darunter war ein 12-jähriges Kind). die Getöteten).

Ende Juni berichtete die New York Times über eine geheime US-Operation , an der US-Kommandos und Spione beteiligt waren, die Waffenlieferungen koordinieren und ukrainische Spezialeinheiten hauptsächlich auf US-Stützpunkten in Deutschland und Polen aufklären und ausbilden.

Die Times berichtete weiter, dass „einige CIA-Mitarbeiter weiterhin heimlich im Land operieren, hauptsächlich in der Hauptstadt Kiew, und einen Großteil der riesigen Mengen an Geheimdienstinformationen lenken, die die Vereinigten Staaten mit ukrainischen Streitkräften teilen, so aktuelle und ehemalige Beamte. Gleichzeitig haben auch ein paar Dutzend Kommandos aus anderen NATO-Staaten, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen, in der Ukraine gearbeitet.“

Auf einer Straße in Bakhmut, einer Stadt in der heiß umkämpften Donbass-Region in der Ostukraine, beobachtete der Times -Reporter eine Gruppe ukrainischer Spezialeinheiten, die amerikanische Flaggen auf ihrer Ausrüstung trugen und mit belgischen und amerikanischen Sturmgewehren ausgerüstet waren.

Diese Enthüllungen verleihen den russischen Behauptungen über eine umfassende US-Beteiligung an einem Krieg, der sich schnell in einen weiteren Sumpf vom Typ Vietnam verwandelt, weiteres Gewicht.

Der imperiale Bote lässt die Alarmglocken läuten

Kein Geringerer als der Kolumnist der New York Times , Thomas L. Friedman, der wegen seiner langen ideologischen Unterstützung des US-Imperialismus den Spitznamen „der imperiale Bote“ erhielt, hat die Alarmglocken über die US-Politik in der Ukraine läuten lassen.

In einer Kolumne vom 1. August, in der er den Besuch von Nancy Pelosis in Taiwan kritisierte, schrieb Friedman: „Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei. Und privat sind US-Beamte viel besorgter über die Führung der Ukraine, als sie zugeben. Zwischen dem Weißen Haus und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj herrscht tiefes Misstrauen – erheblich mehr als bisher berichtet.

„Und in Kiew gehen komische Geschäfte vor sich. Am 17. Juli entließ Selenskyj den Generalstaatsanwalt seines Landes und den Leiter des Inlandsgeheimdienstes – die bedeutendste Erschütterung in seiner Regierung seit der russischen Invasion im Februar. Das wäre so, als würde Biden am selben Tag Merrick Garland und Bill Burns feuern. Aber ich habe noch keine Berichterstattung gesehen, die überzeugend erklärt, was es damit auf sich hat.

„Es ist, als wollten wir in Kiew nicht zu genau unter die Haube schauen, aus Angst vor Korruption oder Possen, die wir sehen könnten, wenn wir dort so viel investiert haben.“

Diese Kommentare sind aufgrund ihrer Quelle besonders bedeutsam.

Sie weisen darauf hin, dass die mythische Erzählung über Selenskyj und Illusionen, die die öffentliche Unterstützung für den Krieg aufrechterhalten, auf Eliteebene nicht mehr geglaubt werden und sich als betrügerisch erwiesen haben.

Eine ähnliche Taktik wurde in den 1940er Jahren von ukrainischen Nazi-Kollaborateuren der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) angewandt. ↑

