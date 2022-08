Amnesty International bedauert die Reaktion Kiews auf Ukraine-Bericht

„Amnesty International bedauert zutiefst den Stress und die Verärgerung, die unsere Pressemitteilung über die ukrainischen Militärtaktiken verursacht hat“, teilte die in London ansässige Organisation am Sonntag gegenüber Reuters mit.

„Die Priorität von Amnesty International in diesem oder jedem anderen Konflikt besteht darin, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dieses einzige Ziel war Gegenstand der letzten Veröffentlichung zu diesem Thema. Wir stehen voll und ganz zu unseren Erkenntnissen, bedauern aber das verursachte Leid.“

Am 4. August veröffentlichte Amnesty International einen Bericht, in dem es hieß, die Ukraine habe gegen das Kriegsrecht verstoßen und militärische Ausrüstung und Waffen in Schulen und Krankenhäuser gebracht. Daraufhin erklärte die Leiterin des ukrainischen Büros der Organisation, Oksana Pokaltschuk, dass sie beschlossen habe, von ihrem Amt zurückzutreten. Sie begründete diesen Schritt damit, dass sie „mit den Werten“ der Führung von Amnesty International nicht einverstanden sei.

