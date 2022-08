Pressekonferenz der Sprecherin des Aussenministeriums der Volksrepublik China, Hua Chunying am 4. August 2022

LINK

CCTV: Am 3. August veröffentlichten die G7-Außenminister und der Hohe Vertreter der EU eine Erklärung, in der sie sagten, sie seien besorgt über Chinas „angekündigte Drohaktionen“, die „eine unnötige Eskalation riskieren“, und behaupteten, „es gebe keine Rechtfertigung“, um Pelosis Besuch zu nutzen als Vorwand für aggressive militärische Aktivitäten oder Nötigung. Sie behaupteten, es sei „normal“, dass Gesetzgeber international reisen, und „es gibt keine Änderung der jeweiligen China-Politik, sofern zutreffend, und der grundlegenden Positionen der G7-Mitglieder zu Taiwan“. Hast du darauf eine Antwort?

Hua Chunying: Das Lesen dieser Aussage ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Außenminister dieser Länder glauben offensichtlich, dass sie immer noch in den Tagen der alliierten Achtmächte vor über 120 Jahren leben. Wir leben nicht länger in einer Welt, in der die imperialistischen Mächte das chinesische Volk auf chinesischem Boden mit Füßen treten könnten. Das heutige China ist nicht das alte China, das vor über 100 Jahren gedemütigt und schikaniert wurde. Es ist an der Zeit, dass diese Menschen aus ihrem imperialen Traum erwachen.

Lassen Sie mich die folgenden Punkte hervorheben.

Erstens hat China das Recht, seine Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Die Spannungen in der Straße von Taiwan sind im Wesentlichen auf die stillschweigende Zustimmung der USA gegenüber dem dritthöchsten Beamten der US-Regierung zurückzuführen, ein Militärflugzeug zu nehmen, um Chinas Taiwan-Region zu besuchen, ohne Rücksicht auf Chinas starken Widerstand und ernsthafte Proteste. Dies ist ein schwerwiegender Vorfall, der darauf abzielt, den inhaltlichen Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan zu verbessern. Es schadet dem Ein-China-Prinzip und der Souveränität und territorialen Integrität Chinas ernsthaft. China hat wiederholt seine strikte Ablehnung des Vorfalls deutlich gemacht und seine entschiedene Ablehnung von Separatismus mit dem Ziel der „Unabhängigkeit Taiwans“ und ausländischer Einmischung betont. China wird keinen Raum für irgendeine Form von „Taiwan-Unabhängigkeits“-Kräften zulassen. Wenn die USA den falschen Weg fortsetzen, dann sind alle daraus entstehenden Folgen von den USA zu tragen. Und sagen Sie nicht, wir hätten es ihnen nicht vorher gesagt. Die USA haben zuerst eine böswillige Provokation gemacht, und China wurde gezwungen, in Notwehr zu handeln. Im Falle einer so eklatanten Provokation, die Chinas Souveränität und territoriale Integrität verletzt, ist es nur legitim und notwendig, dass wir Gegenmaßnahmen ergreifen, und diese Maßnahmen werden sicher stark und entschlossen sein. Die Welt sieht das sehr deutlich. Kurz nach dem Besuch meldeten sich über 100 Länder zu Wort, betonten die Bedeutung der Wahrung des Ein-China-Prinzips und drückten ihre Unterstützung für Chinas Bemühungen zur Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität aus. Wenn es den G7-Staaten wirklich um Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße geht, hätten sie die USA schon früh auffordern sollen, eine so gefährliche, rücksichtslose und unverantwortliche Provokation gegen China. Vor Pelosis Besuch spielten diese Länder dumm und sagten kein Wort. Jetzt aber wurden sie plötzlich lautstark und erhoben unverantwortliche Anschuldigungen gegen Chinas berechtigte Reaktion. Das sagt alles über ihre Heuchelei und Hässlichkeit aus.

Zweitens ist das Ein-China-Prinzip eine wichtige politische Grundlage für den Aufbau diplomatischer Beziehungen zwischen den G7-Staaten und China. Wir haben uns konsequent und entschieden gegen jede Form von offiziellem Austausch zwischen der Region Taiwan und Ländern mit diplomatischen Beziehungen zu China ausgesprochen. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten sollten sich an die Außenpolitik halten, die von ihren Regierungen anerkannt und zu der sie sich verpflichtet haben. Wenn die Legislative eines Landes gegen die Außenpolitik des Landes handelt und die Regierung nichts dagegen unternimmt, beweist dies nur die politische Inkompetenz, schlechte Regierungsführung und den Mangel an internationaler Glaubwürdigkeit der Regierung. Bei dieser ernsten Frage bedeutet das Spiel mit Worten oder der Versuch, Verpflichtungen neu zu definieren, nichts und bringt nichts.

Drittens gibt es nur eine Version und eine Konnotation des Ein-China-Prinzips, dh es gibt nur ein China auf der Welt und Taiwan gehört zu China. Die Regierung der VR China ist die einzige legale Regierung, die ganz China vertritt. Dies ist in der Resolution 2758, die 1971 auf der 26. Sitzung der UN-Generalversammlung angenommen wurde, klar niedergeschrieben. Sie ist die grundlegende Norm in den internationalen Beziehungen und die politische Grundlage, auf der China diplomatische Beziehungen zu 181 Ländern, einschließlich der G7-Staaten, aufgebaut und entwickelt hat . Nichts sollte einseitig in das Prinzip eingefügt werden. Und es sollte keine Fehlinterpretation oder Verzerrung des Prinzips geben.

Viertens verkörpern Mitglieder der US-geführten G7 entweder heute oder historisch Aggression und Zwang. Wenn jemand Aggression und Nötigung vorgeworfen werden sollte, haben die G7-Staaten das mehr als alle anderen verdient.

Die G7 dürfen nicht vergessen, dass sie nicht in der Lage sind, die Weltgemeinschaft zu vertreten. Ihre Ansichten repräsentieren nur einen winzigen Bruchteil der Welt der Nationen. Wie der singapurische Gelehrte Kishore Mahbubani kürzlich schrieb: „Die G7 ist weltweit diktatorisch“. Die jüngste Aussage ist ein typisches Beispiel.

Ich muss die G7-Außenminister noch einmal daran erinnern, dass wir jetzt alle im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts leben. Es würde ein Problem geben, wenn jemand der Denkweise von vor über einem Jahrhundert folgt.

Bloomberg: China beklagt sich oft darüber, dass zu viele im Westen das Narrativ der „chinesischen Bedrohung“ unterschreiben. Aber was würden Sie denen sagen, die die heutigen Militärübungen, diese Raketen und Waffen als Beweis für die von China ausgehende Bedrohung anführen werden?

Hua Chunying: Ihre Frage ist ein typisches Beispiel dafür, wie bestimmte Menschen im Westen denken. Hier geht es um grundlegende Fakten und Prinzipien, weil es um Chinas Souveränität und territoriale Integrität geht.

China hat mehrfach deutlich gemacht, dass wir Pelosis Besuch entschieden ablehnen. Und wir haben deutlich gemacht, dass der Besuch, sobald er einmal erfolgt ist, eine schwerwiegende Verletzung des Ein-China-Prinzips und eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Chinas darstellen würde. China wird auf jeden Fall starke und entschlossene Maßnahmen ergreifen, und alle Konsequenzen werden von der US-Seite getragen. Sagen Sie also nicht, dass wir nicht im Voraus über die Auswirkungen dieses Vorfalls gesprochen haben.

Taiwan ist ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums. Die chinesischen Militärübungen in den Gewässern vor der Insel Taiwan sind eine notwendige und legitime Maßnahme zur Wahrung ihrer Souveränität und territorialen Integrität und eine notwendige und legitime Gegenmaßnahme gegen die separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ und ausländische Einmischung. Chinas zuständige Behörden haben im Vorfeld Sicherheitswarnungen und Reisewarnungen herausgegeben. Was wir also getan haben, steht im Einklang mit internationalem Recht und internationalen Praktiken. Jeder, der versucht, China damit als sogenannte Bedrohung zu beweisen, wird sich nur innerlich als ziemlich dunkel erweisen, weil er den Vorfall selektiv betrachtet,

Staatsrat und Außenminister Wang Yi sagte heute Morgen am Rande des Treffens der ASEAN-Plus-Außenminister in Phnom Penh, um Chinas Position zur Provokation der USA in Verletzung der Souveränität Chinas zu skizzieren.

Staatsrat Wang Yi sagte, Pelosis Stunt sei ein weiterer Bankrott der US-Politik, Diplomatie und Glaubwürdigkeit. Es beweist, dass die USA der größte Saboteur des Friedens in der Straße von Taiwan und der größte Unruhestifter für die regionale Stabilität sind. Es beweist, dass die Indopazifik-Strategie der USA äußerst konfrontativ und schädlich ist. Es beweist auch die Heuchelei und Doppelmoral der USA in Bezug auf internationale Regeln. Wenn China sich der Rücksichtslosigkeit, Verantwortungslosigkeit und extremen Irrationalität der USA nicht entschieden widersetzt, dann wird das Prinzip der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität in den internationalen Beziehungen nur zu Worten auf dem Papier und Separatisten und Extremisten werden nur noch rücksichtsloser und der hart erkämpfte Frieden und die Stabilität in dieser Region ernsthaft unterminiert werden.

Staatsrat Wang Yi betonte auch, dass dieser Vorfall von den USA im Alleingang orchestriert und provoziert wurde und die Ursache, Folgen und Vorzüge des Vorfalls kristallklar sind. China hat alles diplomatisch Mögliche getan, um diese China aufgezwungene Krise zu verhindern. Aber wir werden keine Handlung tolerieren, die unseren Kerninteressen und der nationalen Verjüngung schadet. Wir werden nicht zusehen, wie die USA die „Taiwan-Karte“ ausspielen, um der US-Innenpolitik und den egoistischen Interessen einiger Politiker zu dienen. Wir werden keine Schritte tolerieren, die Spannungen, Konfrontation und Separatismus in dieser Region schüren. Die Vielzahl der Maßnahmen, die China ergreift und ergreifen wird, sind notwendige, rechtzeitige Gegenmaßnahmen, die defensiver Natur sind, die ernsthaft erwogen und sorgfältig bewertet wurden, und sie zielen darauf ab, die Souveränität und Sicherheit unserer Nation zu schützen. Sie stehen im Einklang mit dem Völkerrecht und den innerstaatlichen Gesetzen. Sie sind eine Warnung an die Provokateure und zielen auch darauf ab, die regionale Stabilität und den Frieden in der Taiwanstraße zu schützen. Alle Parteien müssen die Ursache und das Wesen der aktuellen Krise klar anerkennen, sich gemeinsam der Rücksichtslosigkeit und Provokation der USA entgegenstellen, weiterhin Chinas gerechte Position und Maßnahmen unterstützen und gemeinsam den Frieden in der Region und über die Meerenge hinweg schützen.

CGTN: Nancy Pelosi sagte in einer Erklärung vom 3. August, dass der Besuch der Kongressdelegation in Taiwan als ein starkes Zeichen gesehen werden sollte, dass Amerika zu Taiwan stehe. Haben Sie einen Kommentar?

Hua Chunying: Wir hören oft US-Politiker sagen, dass sie mit so und so zusammenstehen, aber die Geschichte und Fakten haben wiederholt gezeigt, dass mit wem auch immer die US-Politiker behaupten, dass sie mit ihm zusammenstehen, das Ziel von Chaos und Katastrophen werden würde. Schauen Sie sich nur den Irak, Syrien, Libyen und Afghanistan an, und schauen Sie sich auch die Menschen an, die in Hongkong für das verantwortlich sind, was Pelosi „einen wunderschönen Anblick“ nannte, und die Separatisten der „Unabhängigkeit von Hongkong“. Sehen Sie, was aus ihnen geworden ist?

Kyodo News: Wir haben gerade gehört, dass das früher geplante Treffen zwischen Staatsrat und Außenminister Wang Yi und dem japanischen Außenminister für heute abgesagt wurde. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, ist es Chinas Entscheidung oder wird es von japanischer Seite verursacht? Wenn es ersteres ist, hat es etwas mit der G7-Erklärung zu tun, auf die Sie gerade geantwortet haben?

Hua Chunying: Ich werde Ihre drei Fragen insgesamt beantworten. China hat deutlich gemacht, dass es kein Treffen zwischen chinesischen und japanischen Außenministern mehr in Phnom Penh ansetzen wird. Japan schloss sich anderen Mitgliedern der G7 und der EU an und veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, die unbegründete Anschuldigungen gegen China enthält, Schwarz und Weiß verwechselt und versucht, den Eingriff der USA in die Souveränität Chinas zu rechtfertigen. Dies hat unter den Chinesen einen öffentlichen Aufschrei ausgelöst. Wir haben daher entschieden, das Treffen der beiden Außenminister in Phnom Penh nicht fortzusetzen.

Japan ist historisch für sein Fehlverhalten in der Taiwan-Frage verantwortlich. Japan ist nicht in der Lage, ungerechtfertigte Bemerkungen zu Themen im Zusammenhang mit Taiwan zu machen.

RIA Novosti: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einem Interview mit der South China Morning Post, dass er gerne mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping sprechen und über den Ukraine-Konflikt sprechen würde. Könnten Sie bitte bestätigen, dass es Pläne gibt, dieses Gespräch zu organisieren?

Hua Chunying: China unterhält enge Kommunikation mit der Ukraine und anderen Parteien der Ukraine-Krise.

Phoenix TV: Der US-Senat hat eine Resolution verabschiedet, die den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO genehmigt. Sollten die beiden Länder der Gruppierung eines Tages beitreten, wäre dies die sechste NATO-Erweiterung und die größte seit den 1990er Jahren. Haben Sie einen Kommentar?

Hua Chunying: In Bezug auf die europäische Sicherheit hofft China, dass alle Parteien dem Grundsatz der unteilbaren Sicherheit folgen und auf der Grundlage der gegenseitigen Achtung der angemessenen Sicherheitsbedenken der Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit folgen und eine ausgewogene, wirksame und nachhaltige Sicherheitsarchitektur für Frieden und dauerhafte Sicherheit in der Region durch Dialog und Verhandlungen. Deshalb haben wir die Global Security Initiative vorgeschlagen. Dies spiegelt unsere konsequente Haltung zu regionalen Sicherheitsfragen wider.

Über die Rolle und Funktion der NATO für Frieden und Sicherheit in der Welt wurde viel nachgedacht und nachgedacht. Die NATO hat ihre eigene Erzählung. Aber wir alle wissen, dass von Bosnien und Herzegowina bis zum Kosovo, vom Irak bis nach Afghanistan und Libyen und so weiter grobe Statistiken zeigen, dass die NATO seit 2001 Kriege begonnen und daran teilgenommen hat, die über 900.000 Todesopfer gefordert haben, darunter 400.000 Zivilisten, und die Vertreibung von Millionen von Flüchtlingen. Welche Rolle sollte die NATO bei der Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit im 21. Jahrhundert spielen? Auf welche Weise soll es seine Rolle spielen? Von welcher Denkweise und Vision sollte sich die NATO leiten lassen? All dies sind ernste Fragen, über die die relevanten NATO-Staaten nachdenken müssen.

AFP: Die Außenminister der ASEAN haben heute in einer Erklärung ihre Besorgnis über provokative Aktionen in der Taiwanstraße zum Ausdruck gebracht. Sie sagten, die aktuelle Situation könne zu Fehleinschätzungen und ernsthaften Konfrontationen führen. Ist China besorgt über solche möglichen Fehleinschätzungen oder Konfrontationen, die diese Woche aus Militärübungen resultieren?

Hua Chunying: Die Hauptursache der derzeitigen Spannungen in der Taiwanstraße ist die gemeinsame Provokation der US-Seite und der separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“, die das Ein-China-Prinzip ernsthaft verletzt und unsere Souveränität und territoriale Integrität verletzt. Angesichts solch offenkundiger Provokationen sind wir gezwungen, berechtigte und notwendige Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Alle unsere Maßnahmen richten sich gegen die separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“. Jeder, der sich Sorgen über regionale Spannungen macht, sollte die USA auffordern, unverzüglich und glaubwürdig dem Ein-China-Prinzip zu folgen, die Verletzung der Souveränität Chinas einzustellen und echte Maßnahmen zu ergreifen, um Frieden und Stabilität in der Region aufrechtzuerhalten. Hier ist sehr klar, wer für den Vorfall verantwortlich ist und wer der Provokateur ist. China wird nur gezwungen, in Notwehr zu handeln. Ich hoffe, dass Sie diese Tatsache erkennen konnten.

Ich bin sicher, Sie wissen, dass die ASEAN in der Erklärung sagt, sie sei gegen Provokationen. Und Pelosis Besuch selbst ist eine ernsthafte Provokation. Die ASEAN-Länder hoffen auf Frieden und Stabilität in dieser Region und wehren sich gegen jede ernsthafte Provokation wie Pelosis Besuch. Sie sind besorgt, dass solche rücksichtslosen Provokationen den Frieden und die Stabilität in der Region in eine prekäre Situation bringen könnten.

Wie ich gestern sagte, haben sich viele Länder sofort auf verschiedene Weise zu Wort gemeldet, um ihren Widerstand gegen den Besuch, eine ernsthafte und gefährliche Provokation, zum Ausdruck zu bringen, und bekräftigten ihr Bekenntnis zum Ein-China-Prinzip.

Der Sprecher des UN-Generalsekretärs sagte, die UNO orientiere sich an der Ein-China-Politik. UN-Generalsekretär António Guterres bekräftigte daraufhin, dass die UN an der Ein-China-Politik und der UN-Generalversammlungsresolution 2758 festhalte. Die Arabische Liga hat gestern ihre Unterstützung für China zum Ausdruck gebracht. Die Shanghai Cooperation Organization hat gerade eine Erklärung abgegeben, dass die SCO am Ein-China-Prinzip festhält, Einmischungen in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitgliedsstaaten durch externe Kräfte entschieden ablehnt, alle Mitgliedsstaaten bei der Wahrung der nationalen Einheit und der Verteidigung ihrer eigenen Souveränität unterstützt und territoriale Integrität und wird weiterhin die diesbezügliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördern, um Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte erneut, dass er keinen Grund sehe, einen solchen Reizstoff buchstäblich aus dem Nichts zu schaffen. Das pakistanische Außenministerium bekräftigt in einer Erklärung Pakistans starkes Bekenntnis zum Ein-China-Prinzip und seine feste Unterstützung für Chinas Souveränität und territoriale Integrität. Das kubanische Außenministerium gab eine Erklärung heraus, in der es die Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas verurteilte, seine entschiedene Ablehnung der Handlungen zum Ausdruck brachte, die darauf abzielten, Chinas Souveränität und territoriale Integrität zu schädigen, und seine Besorgnis über die zunehmenden Spannungen als direkte Folge der aggressiven Politik und der hohen Militärpräsenz der Kubas betonte USA und ihre Verbündeten in der Taiwanstraße. Der kubanische Außenminister sagte in den sozialen Medien, dass Kuba Maßnahmen ablehnt, die darauf abzielen, die territoriale Integrität und Souveränität der Volksrepublik China zu schädigen, und verurteilt die Einmischung in seine inneren Angelegenheiten. Der iranische Außenminister sagte, dass die Unterstützung seines Landes für das Ein-China-Prinzip unbestreitbar sei. Die provokativen Aktionen der USA haben sich zu einer Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Stabilität entwickelt, und die internationale Gemeinschaft muss dem Einhalt gebieten. Das Außenministerium von Myanmar gab eine Erklärung heraus, in der es heißt, dass Pelosis Besuch in Taiwan zu einer Eskalation der Spannungen in der Taiwanstraße führt. Myanmar widersetzt sich allen provokativen Aktionen, die Instabilitäten in der Region verursachen, und Versuchen, die darauf abzielen, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, und Myanmar unterstützt uneingeschränkt das Ein-China-Prinzip. Ein Sprecher des indonesischen Außenministeriums sagte, Indonesien respektiere weiterhin die Ein-China-Politik. Pelosis Besuch in Taiwan könnte die Konfrontation zwischen China und den USA eskalieren lassen. Wenn es nicht gut gehandhabt wird, es kann zu offenen Konflikten führen und Frieden und Stabilität stören, auch in der Straße von Taiwan. Das thailändische Außenministerium sagte, Thailand stehe zum Ein-China-Prinzip und es sei wichtig, die Prinzipien der Achtung der Souveränität und territorialen Integrität einzuhalten. Der Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums bekräftigte, dass das Land an der Ein-China-Politik festhalte. Das äthiopische Außenministerium sagte, das Land unterstütze nachdrücklich das Ein-China-Prinzip, das auch von der UNO und der Afrikanischen Union unterstützt werde. Der sudanesische Außenminister sagte in einer Erklärung, Taiwan sei ein unveräußerlicher Teil des chinesischen Territoriums und der Sudan unterstütze Chinas Bemühungen, die nationale Souveränität und territoriale Integrität zu wahren. Der Außenminister der Republik Kongo sagte, dass die Wahrung des Ein-China-Prinzips die unerschütterliche Politik seines Landes sei, und die Republik Kongo unterstütze nachdrücklich Chinas Maßnahmen zur Verteidigung seiner nationalen Souveränität und territorialen Integrität. Das Außenministerium des Südsudans sagte, es unterstütze das Ein-China-Prinzip und lehne eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas ab. Der Vorsitzende des südafrikanischen Parlaments sagte, die Schritte der USA seien eine grobe Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten, die die jahrelangen Bemühungen um die Wahrung des Friedens und der Stabilität in der Taiwanstraße ruinieren und den Frieden und die Stabilität in der Region unweigerlich gefährden würden. Der griechische Außenminister drückte bei einem Treffen mit Staatsrat Wang Yi am Rande der ASEAN-Ministertreffen seine Unterstützung für die Ein-China-Politik aus, wenn es um die Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität geht. Der serbische Premierminister sagte bei einem Treffen mit dem chinesischen Botschafter, Serbien unterstütze die Ein-China-Politik und betrachte Taiwan als integralen Bestandteil Chinas. Der nicaraguanische Vizepräsident drückte offen seine Unterstützung für China in seinen Bemühungen aus, die nationale Souveränität aufrechtzuerhalten, und verurteilte die imperialistische Intervention der USA. Nicaraguas Außenminister verurteilte in einer Erklärung Pelosis Besuch aufs Schärfste und sagte, Nicaragua unterstütze Chinas Position in der Taiwan-Frage voll und ganz und unterstütze China bei der Verteidigung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität. und fordert die US-Seite nachdrücklich auf, ihre verächtliche Provokation gegen China unverzüglich einzustellen. Das venezolanische Außenministerium sagte, Pelosis Besuch sei eine direkte Provokation und eine ernsthafte Bedrohung der Unabhängigkeit und territorialen Integrität Chinas, und Venezuela unterstütze nachdrücklich das Ein-China-Prinzip und fordere die USA auf, die Souveränität Chinas zu respektieren.

Der Generalsekretär der People’s Vanguard Party (PVP) von Costa Rica sagte, die PVP unterstütze China entschieden bei der Verteidigung der Souveränität und territorialen Integrität. In Brasilien veröffentlichten der Präsident der Kommunistischen Partei und der Sekretär für internationale Beziehungen eine Erklärung mit dem Titel „ Taiwan: Der Imperialismus provoziert China und bedroht den Weltfrieden weiter“, um Pelosis Besuch in Taiwan zu verurteilen. Die Kommunistische Partei Argentiniens veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die USA wegen Verstoßes gegen die UN-Generalversammlung 2758 und ihre Verpflichtung im Gemeinsamen Kommuniqué zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und den USA verurteilt und darauf hinweist, dass Pelosis Besuch in Taiwan eine starke Provokation und imperialistische Aggression darstellt , und fordert Regierungen und Menschen auf der ganzen Welt auf, sich gegen das auszusprechen, was die USA getan haben.

In addition, press from Russia, Thailand, Cuba, South Africa, Zimbabwe and Angola have published commentaries to stress that Taiwan is a part of China and how Pelosi’s visit seriously violates the one-China principle, constitutes a serious provocation, seriously infringes on China’s sovereignty and territorial integrity and undermines peace and stability in the Taiwan Strait. Well-known British scholar Martin Jacques wrote in an article that Pelosi’s provocation over Taiwan leads the US and the world into an age of disorder and instability. The tension in the Taiwan Strait is caused by the US’s encroachment on the understanding it reached with China.

All dies zeigt, dass das Ein-China-Prinzip ein universeller Konsens ist und was eine gerechte Sache ist, kann von vielen auf der ganzen Welt unterstützt werden. Ich hoffe also, dass das, was ich Ihnen mitgeteilt habe, Ihnen hilft zu verstehen, wer der Provokateur ist und für die Spannungen in der Region verantwortlich sein sollte.

China Daily: Ein Beamter des US-Außenministeriums sagte, dass China Pelosis Besuch in Taiwan nicht als Vorwand benutzen sollte, um weiterhin zu versuchen, den Status quo in Bezug auf Taiwan zu ändern. Und wenn auf ihren Besuch irgendeine Eskalation oder Krise folgen sollte, dann in Peking. Haben Sie einen Kommentar zu diesen Bemerkungen?

Hua Chunying: Das ist die typische Art der USA, Richtig und Falsch zu verwechseln und sich wie ein Dieb zu verhalten, der „Stop Thief“ schreit. Es zeigt, wie herrschsüchtig, willkürlich und skrupellos die USA immer sind. Ich möchte, dass die USA vier Fragen beantworten.

Erstens, wie ist der Status quo in der Taiwan-Frage? Die Tatsachen sind glasklar, dh beide Seiten der Taiwanstraße gehören zu ein und demselben China und Taiwan ist Teil des Territoriums Chinas. Obwohl China lange Zeit politisch gegeneinander war, wurde Chinas Souveränität und territoriale Integrität nie gespalten. Dies ist der wirkliche Status quo der Situation in der Taiwanstraße.

Zweitens, wer verursacht die Krise in der Taiwanstraße? Die geheime Absprache zwischen den USA und den Kräften der „Unabhängigkeit Taiwans“ und ihre Provokation ist der grundlegende Faktor für die Entstehung der Spannungen in der Straße von Taiwan. In den letzten Jahren haben sich die DPP-Behörden geweigert, den Konsens von 1992 anzuerkennen, der das Ein-China-Prinzip verkörpert, und versucht, die USA um Unterstützung für die „Unabhängigkeit Taiwans“ zu werben. Die US-Seite hat das Ein-China-Prinzip verzerrt, verschleiert und ausgehöhlt, um ihrem strategischen Ziel zu dienen, Chinas Entwicklung zu stören und einzudämmen. Die USA haben versucht, die „Taiwan-Karte“ auszuspielen, um China einzudämmen. Es hat seine Kontakte zu Taiwan ausgebaut und die Waffenverkäufe nach Taiwan gesteigert. Pelosis Besuch in Taiwan unter Missachtung globaler Gegenreaktionen wertet den inhaltlichen Austausch zwischen den USA und Taiwan erheblich auf.

Drittens, wer soll für die Spannungen in der Taiwanstraße verantwortlich sein? China hat die USA wiederholt auf die Schwere und den Schaden des Besuchs hingewiesen und klargestellt, dass alle daraus resultierenden Konsequenzen von der US-Seite getragen werden sollten. Sagen Sie also nicht, wir hätten den USA all dies nicht im Voraus gesagt. Aber die US-Regierung und Sprecherin Pelosi inszenierten einen Doppelpack und bestanden darauf, den falschen Weg einzuschlagen. Die USA führten die Provokation zuerst aus, und China war gezwungen, in Notwehr zu handeln. Die chinesische Regierung hat das Recht, alles zu tun, was notwendig und gerechtfertigt ist, um unsere Souveränität und territoriale Integrität entschlossen zu wahren.

Viertens: Wer ändert den Status quo in der Taiwanstraße? Die USA führten ihr unrechtmäßiges Vorgehen vor 25 Jahren an, um den Besuch zu rechtfertigen. Aber wir haben sehr deutlich gemacht, dass vergangene Fehler nicht als Rechtfertigung dafür dienen, diesen Fehler zu wiederholen. China lernt immer aus Erfahrungen der Vergangenheit. Wir werden nicht zulassen, dass die USA weiterhin Salamitaktiken anwenden, um in das Ein-China-Prinzip einzugreifen, es zu verschleiern und auszuhöhlen. Wir werden den USA nicht erlauben, irgendeinen Vorwand oder eine Entschuldigung zu verwenden, um den Status quo schrittweise zu ändern.

Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass derzeit alle Spannungen, die in der Taiwanstraße entstehen, im Alleingang von den USA verursacht werden. Im Grunde liegt es daran, dass Sprecherin Pelosi aus eigennützigem Interesse darauf bestand, Taiwan zu besuchen, und das Ein-China-Prinzip ernsthaft verletzt hat. Wir würden uns nicht damit befassen, wenn Pelosi Taiwan nicht diesen provokativen Besuch abgestattet hätte. Viele Länder und Medien auf der ganzen Welt teilen ebenfalls ein klares, objektives und korrektes Verständnis davon und haben die USA auf verschiedene Weise gewarnt. Wenn sich die USA also wirklich um Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße sorgen, dann ist es das Wichtigste und Entscheidendste, sofort sicherzustellen, dass sie sich strikt an das Ein-China-Prinzip und die drei gemeinsamen chinesisch-amerikanischen Kommuniqués halten in Wort und Tat.

Hubei Media Group: Berichten zufolge hat die australische Weltraumbehörde kürzlich bestätigt, dass der in New South Wales gefundene Weltraumschrott zu einem Raumfahrzeug gehört, das von der US-Firma SpaceX gebaut wurde. Cassandra Steer, stellvertretende Direktorin des Institute for Space der Australian National University, sagte, die US-Seite sollte für die durch die Trümmer verursachten Schäden zur Rechenschaft gezogen werden. Hat China einen Kommentar?

Hua Chunying: Weltraumschrott ist eine Herausforderung für die nachhaltige Erforschung und Nutzung des Weltraums durch den Menschen. China engagiert sich aktiv für die Eindämmung von Weltraumschrott und die internationale Zusammenarbeit in dieser Hinsicht. Wir hoffen, dass die USA und andere Länder der Welt glaubwürdige Schritte unternehmen, um das durch Weltraumschrott verursachte Sicherheitsrisiko zu minimieren und auch die Verantwortung gemäß dem Völkerrecht für die durch Weltraumaktivitäten verursachten Schäden zu übernehmen.

Bloomberg: Der ROK-Präsident hat sich nicht mit Nancy Pelosi getroffen, als sie in der ROK war, obwohl sie, glaube ich, telefonisch gesprochen haben. Hat das chinesische Außenministerium eine Meinung zu der Entscheidung, sich nicht mit Pelosi zu treffen?

Hua Chunying: Wir haben relevante Berichte zur Kenntnis genommen und China wird die Entwicklungen dieses Besuchs aufmerksam verfolgen.

Dragon TV: Berichten zufolge werden die Verhandlungen über die Wiederaufnahme der Einhaltung des Nuklearabkommens des Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) heute in Wien nach einer fast fünfmonatigen Pause wieder aufgenommen. Wie sieht China die Perspektive der Gespräche?

Hua Chunying: China hat sich immer fest für die Einhaltung des JCPOA eingesetzt und wir begrüßen die Wiederaufnahme der Gespräche in Wien. Dies ist das Ergebnis konzertierter Bemühungen aller Parteien und entspricht den Erwartungen der internationalen Gemeinschaft.

Mit der Wiederaufnahme der Gespräche bietet sich eine neue Gelegenheit, eine politische und diplomatische Lösung der iranischen Nuklearfrage zu suchen. Wir hoffen, dass alle Parteien diese Gelegenheit nutzen, ihre diplomatischen Bemühungen verdoppeln und ihren guten Willen und ihre Flexibilität voll und ganz demonstrieren, um so schnell wie möglich eine Lösung für die noch offenen Fragen zu finden. Die USA sind das Land, das die iranische Atomkrise überhaupt erst verursacht hat. Es muss seinen Fehler vollständig korrigieren und aktiv auf die berechtigten Bedenken des Iran reagieren, damit die Verhandlungen bald zu Ergebnissen führen.

China stand in engem Kontakt mit allen Seiten und spielte eine aktive Rolle beim Voranbringen der Verhandlungen. Wir werden uns auch an künftigen Verhandlungen konstruktiv beteiligen, um dazu beizutragen, die Umsetzung des JCPOA wieder auf Kurs zu bringen. Gleichzeitig werden wir unsere eigenen gesetzlichen Rechte und Interessen entschlossen wahren.

Reuters: Haben sich Chinas zunehmende Spannungen mit den USA wegen Taiwan jetzt auf die übrigen G7-Staaten ausgeweitet?

Hua Chunying: China hofft immer auf freundschaftliche und kooperative Beziehungen auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, Gleichberechtigung und Win-Win-Kooperation mit den G7-Staaten und allen anderen Ländern der Welt. Ich glaube, dass dies das gemeinsame Streben der Menschen in allen Ländern ist und den gemeinsamen Interessen der Länder dient. Unterdessen gibt es in Fragen der Souveränität und territorialen Integrität für China keinen Spielraum für Kompromisse oder Zugeständnisse. Alle Länder, die diplomatische Beziehungen zu China unterhalten, müssen sich an das Ein-China-Prinzip halten.

Und was die Auswirkungen der aus der Taiwan-Frage zwischen China und den USA entstehenden Spannungen auf Chinas Beziehungen zu anderen G7-Mitgliedern betrifft, so denke ich, dass es Sache dieser G7-Staaten ist – was sie darüber denken und tun. Wenn sie sich entscheiden, den USA zu folgen und zugeben, dass sie keine unabhängige Außenpolitik haben oder wenn sie sich nicht um die Interessen ihrer eigenen Länder und Völker kümmern und bereit sind, ihre eigenen Länder an die USA zu binden und deren Handlanger zu sein, dann bezweifle ich sehr, ob die Menschen in ihren jeweiligen Ländern dazu ja sagen würden.

Wenn sie wirklich unabhängige Nationen sind, dann sollten sie Entscheidungen auf der Grundlage der Interessen ihrer eigenen Länder und Völker treffen und dem Ein-China-Prinzip folgen, weil dies die wichtigste politische Voraussetzung und Grundlage für ihre diplomatischen Beziehungen zu China ist. Relevante Länder sollten dies verstehen können, weil jede verantwortungsbewusste Regierung im langfristigen und grundlegenden Interesse ihrer eigenen Länder und den Bestrebungen ihrer Völker handeln und unabhängige Entscheidungen treffen würde, die ihren Interessen am besten dienen.

Diese Aussage wird der G7 keinerlei Würde oder Respekt einbringen. Die G7 repräsentiert nur eine winzige Minderheit. Auch wenn alle Menschen in den G7-Staaten diese Aussage unterstützen, machen sie doch nur weniger als 10 % der Weltbevölkerung aus. Sie repräsentieren nicht die internationale Gemeinschaft. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass 85 % der Amerikaner die US-Politik nicht gutheißen und glauben, dass die Dinge in den USA in die falsche Richtung gehen. Wie viele Menschen kann diese Erklärung der G7-Außenminister wirklich repräsentieren? Welche Bedeutung kann es haben?

Reuters: Sie haben uns gerade gesagt, dass China wegen dieser Aussage oder nach dieser Aussage ein Treffen mit dem japanischen Außenminister abgesagt hat. Bedeutet das, dass China aufgrund dieser Erklärung vorerst keine Außenministertreffen mit G7-Mitgliedsstaaten abhalten will? Und wann wird sich das ändern?

Hua Chunying: Ich habe sehr deutlich gemacht, dass seit Japan sich den anderen G7-Ländern und der EU bei der Abgabe dieser Erklärung angeschlossen hat, die grundlose Anschuldigungen gegen China erhebt, richtig und falsch verwechselt und versucht, die Verletzung der Souveränität Chinas durch die USA zu rechtfertigen. Das chinesische Volk bedauert diesen Schritt. Japan ist historisch verantwortlich für sein Fehlverhalten in der Taiwan-Frage und ist nicht in der Position, ungerechtfertigte Bemerkungen zu Themen im Zusammenhang mit Taiwan zu machen.

Was die anderen G7-Staaten anbelangt, so müssen wir, sofern sie ihre falsche Praxis in der Taiwan-Frage nicht ändern, möglicherweise die Bedeutung von Treffen und Dialogen mit ihnen überdenken, die das Vertrauen und die Zusammenarbeit stärken sollen.

Reuters: Glaubt China, dass diese Übungen dazu beitragen, die Herzen und Köpfe der Menschen in Taiwan zu gewinnen?

Hua Chunying: Haben Sie die taiwanesischen Behörden gefragt, als sie darauf bestanden, Sprecherin Pelosi nach Taiwan einzuladen, ob sie die taiwanesische Bevölkerung nach ihren Herzen und ihrem Willen gefragt haben? Ich weiß, dass ziemlich viele Leute in Taiwan dagegen protestierten, nachdem Pelosi in Taiwan angekommen war. Legen die taiwanesischen Behörden die Erwartungen, den Willen und das Wohlergehen und die Interessen des taiwanesischen Volkes ans Herz?

Wie ich bereits sagte, sind die von uns ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt, notwendig und entschlossen. Ziel ist es, unsere Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und den Provokateuren eine Warnung zu übermitteln. Diese Maßnahmen richten sich gegen die separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ und die Einmischung ausländischer Streitkräfte.

Bloomberg: Nur zur Klärung der Japan-Frage. Sagen Sie also zu den G7, dass nur Japan für diese Behandlung ausgewählt wurde, oder wird sich das auf andere Länder erstrecken?

Hua Chunying: Ich denke, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Japan hat zusammen mit den anderen G7-Ländern diese sogenannte Erklärung abgegeben, die China beschuldigt, Schwarz und Weiß verwechselt und nicht richtig von falsch unterscheidet, ganz zu schweigen davon, dass Japan historisch für sein Fehlverhalten in der Taiwan-Frage verantwortlich ist. Deshalb war das chinesische Volk äußerst unglücklich darüber. Unter diesen Umständen planen wir nicht länger, das Treffen zwischen den chinesischen und japanischen Außenministern in Phnom Penh zu terminieren.

In der heutigen Welt erfordern globale Herausforderungen wie die COVID-Pandemie, die Ukraine-Krise, Wirtschafts-, Energie- und Ernährungsfragen sowie regionale Krisenherde eine bessere Zusammenarbeit zwischen China und den G7-Staaten. Wenn die G7 jedoch beschließt, Chinas Kerninteressen in Fragen seiner Souveränität und territorialen Integrität nicht zu respektieren oder sogar zu verletzen, dann gibt es keine Möglichkeit, dass ein solches Fehlverhalten die Beziehungen der G7 zu China und die Zusammenarbeit in Schlüsselfragen nicht beeinträchtigt.

Kyodo News: Erstens, angesichts der Tatsache, dass das Treffen in Phnom Penh morgen noch andauern wird, gibt es irgendeine Möglichkeit für ein Treffen zwischen chinesischen und japanischen Außenministern? Oder welche Atmosphäre braucht es, damit ein solches Treffen stattfinden kann? Auch Sie sagten gestern, und ich zitiere: „Da China und Japan in den relevanten Gewässern noch keine maritime Abgrenzung vorgenommen haben, akzeptiert China den Begriff der sogenannten ‚japanischen AWZ‘ nicht.“ Könnten Sie das etwas näher erläutern?

Hua Chunying: Zu Ihrer ersten Frage, der Grund ist ganz klar, warum China das Treffen der beiden Außenminister nicht mehr in Phnom Penh ansetzen wird. Um das Problem zu lösen, besteht der realistischste Weg für Japan darin, seinen schwerwiegenden Fehler zu erkennen und ihn durch echte Maßnahmen zu korrigieren. Japan ist historisch verantwortlich für sein Fehlverhalten in der Taiwan-Frage und ist nicht in der Lage, ungerechtfertigte Bemerkungen zu machen, geschweige denn, dass es blind den Schritten der USA folgt und unsere Souveränität und territoriale Integrität verletzt. Das wäre auch nicht im Interesse der Japaner.

Was Ihre zweite Frage betrifft, so haben China und Japan in den relevanten Gewässern keine maritime Abgrenzung durchgeführt, sodass es keine militärischen Aktionen Chinas gibt, die in Japans AWZ stattfinden oder in die japanische Wirtschaftszone eintreten. Die zuständigen Behörden in China haben eine Mitteilung herausgegeben. Die Militäroperationen stehen vollständig im Einklang mit dem Völkerrecht und den internationalen Gepflogenheiten.

Bloomberg: Soeben gab das Eastern Theatre Command bekannt, dass das Live-Feuertraining abgeschlossen und die Kontrolle über den betreffenden Luftraum und das Meer aufgehoben wurde. Die Frage ist also im Grunde, bedeutet das, dass die Übungen vorbei sind? Sind die Ausschlüsse aufgehoben? Oder wird es in Zukunft noch mehr geben? Denn ursprünglich war es bis zum 7. August. Bedeutet das, dass diese Übungen vorbei sind?

Hua Chunying: Ich empfehle Ihnen, die Updates des chinesischen Militärs zu verfolgen.

Reuters: Sie haben sozusagen angedeutet, dass die Beziehungen beeinträchtigt werden könnten, wenn die G7-Staaten Chinas Kerninteresse in Fragen der chinesischen Souveränität nicht respektieren. Wie könnten Chinas Beziehungen zu den sieben Ländern beeinträchtigt werden und für wie lange?

Hua Chunying: Es wäre sehr unklug, wenn die G7 in Fragen der Souveränität und territorialen Integrität Chinas etwas Unangemessenes sagen oder tun würden. Solche Dinge könnten das chinesische Volk leicht an die Tage vor mehr als 100 Jahren erinnern, als China von den alliierten Streitkräften der Acht Mächte überfallen wurde, eine schmerzhafte Erinnerung, die alle Chinesen teilen.

Wie ich gerade sagte, leben wir nicht länger in einer Welt, in der imperialistische Mächte auf chinesischem Boden rücksichtslos über das chinesische Volk hinweggehen könnten. Das heutige China ist nicht mehr das alte China, das vor mehr als 100 Jahren schikaniert und missbraucht wurde. Die Länder, die historisch in China einmarschiert sind und Kriege gegen China geführt haben, sollten eine größere Sensibilität und ein größeres Bewusstsein entwickeln, wenn es um Fragen geht, die Chinas Souveränität und territoriale Integrität betreffen. Sie sollten Chinas Souveränität und territoriale Integrität respektieren und die mehr als 1,4 Milliarden Chinesen in diesen Fragen nicht beleidigen.

Es könnte für die G7-Länder nützlich sein, darüber nachzudenken, wie es den USA gelungen ist, das Land um jeden Preis während des Bürgerkriegs zu vereinen. Großbritannien hat die Ausgabe von Schottland, während Kanada die Ausgabe von Quebec hat. Einige Staaten streben die Unabhängigkeit von den USA an. Ich hoffe also, dass sich diese Länder in Fragen der Souveränität und territorialen Integrität ihrer eigenen Interessen bewusst sind und umsichtig handeln.

Wie sich das Fehlverhalten dieser Länder in der Taiwan-Frage auf ihre Beziehungen zu China auswirken könnte und wie lange es dauern würde, bis sich die Beziehungen wieder normalisieren könnten, das liegt ganz bei ihnen, was sie tun würden, ob sie die Fehler schnell erkennen könnten und ob sie echte Maßnahmen ergreifen könnten, um ihre Fehler zu korrigieren.

PTI: Sie haben vorhin eine Frage zum Status quo in Taiwan gestellt. Es gibt heute einen großen Bericht in der Global Times, der besagt, dass Pelosis Besuch den Status quo jenseits der Taiwanstraße verändert. In der Taiwanstraße herrscht seit langem eine Art Frieden. Vielleicht bedeutet das auch der Status quo. Also werden die Drills, die Militärübungen eine neue Normalität dessen sein, was wir in dieser Region erleben werden?

Hua Chunying: Zum Status quo in der Taiwanstraße habe ich ausführlich gesagt, was genau der Status quo ist. Die beiden Seiten der Taiwanstraße gehören zu ein und demselben China. Das ist der wahre Status quo der Taiwanstraße. Chinas Souveränität und territoriale Integrität wurden nie gespalten. Seit einiger Zeit haben die separatistischen Kräfte der USA und der „Unabhängigkeit Taiwans“ miteinander konspiriert, den Austausch zwischen den USA und Taiwan erheblich verbessert, bewaffnete Verkäufe an Taiwan intensiviert und das Ein-China-Prinzip und die gegenüber der chinesischen Regierung eingegangenen Verpflichtungen verletzt. Insbesondere Pelosis Besuch in Taiwan ist trotz des Widerstands aus der ganzen Welt eine schwerwiegende Provokation, die den Austausch zwischen den USA und Taiwan erheblich aufwertet.

Wir haben viele Male gewarnt. Es basiert auf den Erfahrungen und Lehren, die wir aus der Vergangenheit gelernt haben, dass wir wissen, dass wir die USA nicht diese Art von Salami-Taktik anwenden lassen können, um Chinas rote Linien weiter an die Grenzen zu bringen. Angesichts einer solchen Provokation, die Chinas Souveränität und territoriale Integrität ernsthaft untergräbt, bleibt uns also keine andere Wahl, als entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Entschlossenheit und Fähigkeit zur Wahrung unserer Souveränität und territorialen Integrität zu demonstrieren.

Und wird dies zu einer neuen Normalität? Es hängt von der Aktion der US-Seite und der separatistischen Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ ab. Wenn sie nicht aufhören, China zu spalten, wird China niemals aufhören, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Souveränität und territoriale Integrität zu wahren, nicht einmal für einen Tag. Und wir werden nicht aufhören, unsere Entschlossenheit, unseren Willen und unsere Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

AFP: Human Rights Watch sagte gestern, es wolle, dass der UN-Menschenrechtsrat ein unabhängiges Expertengremium einrichte, um die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu untersuchen. Wie reagiert China auf diese Anfrage?

Hua Chunying: Ich denke, jeder weiß, was Human Rights Watch vorhat. Die sogenannte Bewertung von Xinjiang ist nichts anderes als ein von den USA und einigen anderen westlichen Ländern inszenierter Stunt.

Wir haben immer wieder Fakten verwendet, um das falsche Narrativ gegen China von antichinesischen Kräften zu widerlegen. Es sind nichts als Gerüchte und Lügen, die von der US-Seite erfunden wurden, um Chinas Entwicklung einzudämmen und die Stabilität in China zu stören. Sie sind in der Tat die Lüge des Jahrhunderts. Wir sind entschieden dagegen, falsche Informationen zu fabrizieren, um China zu verleumden und anzugreifen. Xinjiang ist ein so schöner Ort, an dem Menschen aller ethnischen Hintergründe heute ein glückliches Leben führen. Ich habe im Internet Bilder von Touristen gesehen, die in ihren eigenen Autos unterwegs waren und diesen Sommer nach Xinjiang strömten. Auf den Highways in Xinjiang mit den besten Aussichten gab es sogar schwere Staus. Die Gerüchte und Desinformationen über Xinjiang verschwinden einfach vor diesen Tatsachen. Also für diejenigen, die versuchen, sich an politischer Manipulation zu beteiligen,

Reuters: Taiwans Digitalministerin Audrey Tang sagte, das Volumen der Cyberangriffe auf taiwanesische Regierungseinheiten am Dienstag habe über 15.000 Gigabit betragen, 23-mal höher als der vorherige Tagesrekord. Was ist Chinas Kommentar? Und unterstützt die chinesische Regierung diese Angriffe?

Hua Chunying: Mir ist nicht bekannt, was Sie erwähnt haben.

AFP: Da der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan bereits vorbei ist, was muss China seiner Meinung nach entweder von Taiwan oder den USA tun, um seinen Umzug wiedergutzumachen?

Hua Chunying: Pelosis Stunt endete sehr schnell, aber der schwere Schaden und die negativen Auswirkungen werden in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Ich glaube, die US- und die taiwanesischen Behörden wissen sehr gut, dass der einzige Weg nach vorne darin besteht, das Ein-China-Prinzip in Worten und Taten strikt einzuhalten und nichts zu tun, was Chinas Souveränität und territoriale Integrität beeinträchtigen könnte.

Reuters: Die taiwanesischen Behörden sagen, dass es in den letzten Tagen eine so große Anzahl von Cyberangriffen auf sie gegeben hat. Ist das ein Grund zur Sorge für China, und was hält China von den Vorschlägen, dass es hinter diesen Angriffen stecken könnte?

Hua Chunying: Das ist keine außenpolitische Frage.

