Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador schlägt einen fünfjährigen globalen Waffenstillstand vor, um für die Entwicklung zu arbeiten – NEIN zu Provokationen, NEIN zum Krieg (teleSUR)

https://www.telesurenglish.net/news/AMLO-Proposes-a-Five-Year-Global-Truce-to-Work-for-Development-20220804-0006.html

„Es ist nicht zu viel verlangt, die USA, Russland und China zu bitten, diesen Vorschlag anzunehmen … Keine Regierung kann und sollte unverantwortlich handeln“, betonte Präsident Lopez Obrador.

Am Donnerstag schlug Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) der internationalen Gemeinschaft einen fünfjährigen Waffenstillstand vor, um Militär- und Wirtschaftskriege zu vermeiden.

„Die Haltung unseres Landes ist, dass es keine Kriege und bewaffneten Auseinandersetzungen gibt und Vereinbarungen im Dialog gesucht werden. Die Nationen können sich auf einen Waffenstillstand von mindestens fünf Jahren einigen, um der Krise, die die Völker betrifft, begegnen zu können. Ein Waffenstillstand, der Krieg, Konfrontation, und Provokationen“, sagte er.

Auf die Frage nach der mexikanischen Position in der China-Taiwan-Frage sagte Lopez Obrador, dass der Dialog Vorrang vor der Konfrontation haben müsse, und forderte ein Ende der Handelskriege zwischen den Ländern, wobei die Vereinten Nationen als Mechanismus zur Überwachung der Verpflichtungen genutzt würden.

„Lassen Sie die Dinge so bleiben, wie sie sind, sobald die Kämpfe aufhören, insbesondere der Krieg zwischen Russland und der Ukraine“, sagte er und forderte, „nicht auf einen Handelskrieg zu setzen, weil er uns alle betrifft“.

Im Rahmen dieses fünfjährigen Waffenstillstands könnten die Regierungen der Welt produktive Aktivitäten fördern, Arbeitsplätze schaffen, den Armen dienen und für die Entwicklung zusammenarbeiten, sagte AMLO.

„NEIN zu Provokationen, NEIN zum Krieg. Wir wollen keine Hegemonien in der Welt. Es ist nicht zu viel verlangt, die Vereinigten Staaten, Russland und China zu bitten, diesen Vorschlag anzunehmen, der in den Vereinten Nationen vorgebracht werden könnte. Keine Regierung sollte unverantwortlich handeln dürfen“, sagte der mexikanische Führer.

„Es geht nicht um Gut und Böse … Es geht darum, die Interessen der Menschen über die Interessen von Regierungen und Wirtschaftsgruppen zu stellen. Obwohl dies utopisch erscheint, ist dies erforderlich. Nicht umgekehrt.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related