„Das Dümmste, das die USA je getan haben!“ – Scott Ritter über US-China-Konflikt nach Pelosi-Besuch und Weltkriegsgefahr (RT)

Ergänzung:

David Spuria ist der Moderator des YouTube-Kanals „Radical Independent“ von dem dieses Video veröffentlicht wurde. David Spuria ist ein überzeugter Anti-Kommunist und strikt gegen die chinesische Regierungspolitik. Dies muss man erwähnen, weil er hier Falschinformation verbreitet.

Zur Faktenlage: In China besteht keine Impfpflicht. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen liegt im 4-stelligen Bereich. Im Gegensatz dazu sind in den USA über 1 Million Menschen an Covid-19 verstorben.

worldometers.info/coronavirus/country/china/

1.4 Milliarden 5,226 Tote

worldometers.info/coronavirus/country/us/

für 350 Millionen 1,055,933 Tote

Selbst wenn man den Zahlen nicht ganz trauen will, so ist die Relation doch klar.

Hier ein Beispiel für David Spurias antikommunistische Weltanschauung und die Faslchinformationen über China:

Shanghai Lockdowns, Starvation and Death And It Spread Around The World

(David Spuria ist der Moderator des YouTube-Kanals „Radical Independent“)

https://www.youtube.com/watch?v=QeaXrsaKhZc

