Vorsitzender der DKP: USA provozieren China in Taiwan

Zum Taiwan-Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei, Patrik Köbele am Mittwoch:

Es gibt nur einen Zweck dieses Besuchs, es ist eine riesige Provokation gegenüber der Volksrepublik China. China, die UNO und eigentlich die ganze Welt, auch die USA wissen und haben anerkannt, dass es nur ein China gibt.

In der Ukraine tobt der Krieg der NATO gegen Russland. Alle NATO-Länder haben die Diplomatie eingestellt und eskalieren mit Waffen und Sanktionen. Nun legen die USA zusätzlich Feuer an eine zweite Lunte. Das ist Spiel mit dem Feuer, das ist Kriegstreiberei und nichts anderes. Pelosi hat nichts in Taiwan verloren. Die USA müssen sich für diesen Versuch, die VR China zu demütigen, entschuldigen. Deutschland muss sich von dieser gefährlichen Aktion öffentlich distanzieren.

https://www.jungewelt.de/artikel/431854.usa-provozieren-china-in-taiwan.html

