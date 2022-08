UNO setzt Mission zur Untersuchung des Beschusses des Untersuchungsgefängnisses in Jelenowka ein

Die UNO wird eine Mission zur Untersuchung des Beschusses des Untersuchungsgefängnisses in Jelenowka einrichten. Die Organisation erwartet eine Zusammenarbeit zwischen Russland und der Ukraine. Dies hat UN-Generalsekretär António Guterres bei einem Briefing gesagt.



Er erklärte: „Ich habe im Rahmen meiner Zuständigkeit und Befugnis beschlossen, eine Erkundungsmission einzurichten. Ich habe kein Recht, eine strafrechtliche Untersuchung durchzuführen. Die Modalitäten dieser Mission werden derzeit ausgearbeitet und der russischen und ukrainischen Regierung mitgeteilt.“



Er sagte, die Organisation suche nach kompetenten und unabhängigen Personen, die sich an der Mission beteiligen wollten. Guterres fügte hinzu, er hoffe, dass alle Parteien Zugang zu den für die Aktivitäten erforderlichen Einrichtungen und Informationen gewähren würden. Er sagte auch, dass Courtney Ramsey die Mission koordinieren würde.

