Sahra Wagenknecht: „Heute hat wahnsinniger Krieg gegen Russland für frühere Ökopartei Top-Priorität […].“

Wagenknecht weiterhin:“Es ist irre & gefährlich zu glauben, dass dieser durch Waffenlieferungen & Wirtschaftskrieg beizulegen wäre“

Heftige Reaktionen

Florian Hahn, ein Sprecher der CDU/CSU-Fraktion: „Wer einen ‚wahnsinnigen Krieg gegen Russland‘ wittert, ist komplett wahnsinnig“

Dietmar Bartsch DIE LINKE: „Wir verurteilen den verbrecherischen Angriffskrieg Russlands auf das Schärfste.“



Cornelia Möhring (DIE LINKE): Der wahnsinnige Aggressor sitze aber in Moskau und Wagenknechts Tweet zeuge von einer „ordentlichen Portion Irrsinn“



Martina Renner (DIE LINKE): „Konsequent wäre, die Fraktion trennt sich von ihr“



Kreisverband Mannheim (DIE LINKE): „Den wahnsinnigen Krieg führt Russland gegen die Ukraine (und Wagenknecht gegen die Linke?)“

