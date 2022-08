Peskow: Russland ist bereit, den Konflikt in der Ukraine beizulegen —die Bedingungen sind bekannt und wurden auch gegenüber dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärt.

Dmitrij Peskow antwortete Journalisten auf die Frage, ob der Kreml bei einem Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärt habe, er sei bereit, den Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen.

«Ja, Russland ist in der Tat bereit, das ukrainische Problem auf diplomatischem Wege zu lösen — zu seinen eigenen Bedingungen. <…> Diese Bedingungen wurden in Istanbul vereinbart, und sie wurden von beiden Seiten — den Unterhändlern Russlands und der Ukraine — vereinbart. <…> Daraufhin hat die ukrainische Seite diese Vereinbarung aufgegeben und die Verhandlungsschiene verlassen», so der Sprecher.

Peskow sagte, dass die zuvor dargelegten Bedingungen auf jeden Fall eingehalten werden würden. Der ehemalige deutsche Bundeskanzler Schröder habe «nicht den Wunsch geäußert, als Vermittler aufzutreten», sagte er vor Reportern.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related