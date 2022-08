Länder, die angesichts der Provokation von Pelosi offiziell ihre Unterstützung für das Ein-China-Prinzip bekräftigt haben.

Zu den Ländern, die angesichts der Provokation von Pelosi offiziell ihre Unterstützung für das Ein-China-Prinzip bekräftigen, gehören:



Weißrussland, Kambodscha, Kuba, DVR Korea, Äthiopien, Iran, Laos, Nicaragua, Pakistan, Palästina, Russland, Südafrika, Syrien, Trinidad und Tobago, Venezuela, Vietnam, Simbabwe

