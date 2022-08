Harmonie statt Missionieren – Die Neue „Seidenstraße“ Belt and Road Initiative – Von Uwe Behrens

I. Kurzer Blick auf die Geschichte

Die erste Renaissance der „Seidenstraße“

Chinesischer propagandistischer Coup

Die kommunistischen Staatskapitalisten wollen die Welt beherrschen

II. Die Routen der One Belt One Road Initiative

Die traditionellen Eisenbahnverbindungen

Die Straßen/Highways als wirtschaftliche Korridore

Die Pipelines

Die maritime „Seidenstraße“

Kurzer Überblick über die Projekte an den Straßen- und Wirtschaftskorridoren

Ausgewählte Projekte in den Ländern der BRI Organisationen der BRI

Investitionen auf der „Neuen ´Seidenstraße`“

III. Wieso konnte China so erfolgreich sein?

Die Antwort hat nicht lange auf sich warten lassen

IV. Warum initiiert China die BRI und investiert solche enormen Mittel für dieses Projekt?

1. China hat im Laufe der Geschichte viele schwere Demütigungen

und negative Erfahrungen hinnehmen müssen

2. Wie jedes souveräne Land bemüht sich die VR China weder politisch noch ökonomisch erpressbar zu sein

3. Infrastruktur als Finanz- und Wachstumsmotor

4. VR China baut eine eigenständige, hoch entwickelte Wirtschaft auf – Modell der BFI?

5. Die VR China sucht neue unabhängige Absatzmärkte

6. Produktionsstätten nahe der Verbraucherzentren – niedrigere Lohnkosten

7. Überkapazitäten

8. Unabhängiges Finanzsystem

9. Die Schuldenfalle

10. Bildung/Digitalisierung

11. Nur ca. 20 % der Fläche erlaubt eine landwirtschaftliche Nutzung

12. Grünes China

V. Was hat Konfuzius mit der OBOR-Initiative zu tun?

VI. Die „Neue ´Seidenstraßen`-Initiative“ ist eine historische Notwendigkeit!



