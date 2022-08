Amnesty International verurteilt die militärische Nutzung von Krankenhäusern, Schulen durch das ukrainische Militär.

Mitarbeiter von Amnesty International haben beobachtet, wie ukrainische Streitkräfte an fünf Orten Krankenhäuser de facto als Militärstützpunkte nutzten. In zwei Städten lagerten Dutzende von Soldaten in Krankenhäusern. In einer anderen Stadt schossen Soldaten aus der Nähe eines Krankenhauses.

Bei einem russischen Luftangriff am 28. April wurden zwei Mitarbeiter eines medizinischen Labors in einem Vorort von Charkiw verletzt, nachdem ukrainische Streitkräfte auf dem Gelände eine Basis errichtet hatten.

Die Nutzung von Krankenhäusern für militärische Zwecke ist ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Militärstützpunkte in Schulen



Das ukrainische Militär hat auch routinemäßig Stützpunkte in Schulen in Städten und Dörfern im Donbass und in der Region Mykolajiw eingerichtet. Schulen wurden seit Beginn des Konflikts vorübergehend für Schüler geschlossen, aber in den meisten Fällen befanden sich die Gebäude in der Nähe von besiedelten Wohnvierteln



.In 22 von 29 besuchten Schulen fanden Rechercheure von Amnesty International entweder Soldaten, die das Gelände nutzten, oder fanden Beweise für gegenwärtige oder frühere Militäraktivitäten – einschließlich des Vorhandenseins von Militärkleidung, weggeworfener Munition, Armeerationspaketen und Militärfahrzeugen.

Russische Streitkräfte griffen viele der von ukrainischen Streitkräften genutzten Schulen an. In mindestens drei Städten zogen ukrainische Soldaten nach dem russischen Bombardement der Schulen zu anderen Schulen in der Nähe und setzten die umliegenden Viertel der Gefahr ähnlicher Angriffe aus.

In einer Stadt östlich von Odessa beobachteten Mitarbeiter von Amnesty International zahlreiche ukrainische Soldaten, die zivile Gebiete als Unterkunft und als Aufmarschgebiet nutzten, einschließlich gepanzerter Fahrzeuge unter Bäumen in reinen Wohnvierteln und zwei Schulen in dicht besiedelten Wohngebieten.

