Verurteilen Sie die Razzien des FBI gegen die African People’s Socialist Party und die Uhuru-Bewegung!

Wir ermutigen alle antiimperialistischen, progressiven, Antikriegs-, Bürgerrechtsorganisationen, Gewerkschafts- und Gemeindeorganisatoren, sich gegen die FBI-Razzien vom 29. Juli in St. Petersburg, FL und St. Louis, MO auszusprechen

Bei einem Überraschungsangriff um 5 Uhr morgens, einschließlich Blendgranaten und der Beschlagnahme von Dateien, Telefonen und Computern, versuchte das FBI, Mitglieder der African Peoples Socialist Party zu terrorisieren, weil sie sich gegen den US-Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatten. Die Anklageschrift des FBI gegen einen russischen Staatsangehörigen erhebt Behauptungen über eine Operation „ russischer ausländischer Einflussnahme “. Diese Art der Anklage wurde in der Vergangenheit verwendet, um den Widerstand gegen die Politik der US-Regierung international zum Schweigen zu bringen.

Wir verurteilen diese McCarthy-Taktik. Dies ist ein rassistischer Angriff auf eine bekannte schwarze Organisation und ein Versuch, die Rede- und Vereinigungsfreiheit zu kriminalisieren.

Wir unterstützen das verfassungsmäßige Recht, gegen US-Kriege und rassistische Ungerechtigkeit zu sprechen und uns zu organisieren. Wir machen unser Recht geltend, Menschen in Ländern, die Ziel von US-Kriegen und -Sanktionen sind, zu schreiben, mit ihnen zu sprechen und sie zu besuchen. Dazu gehören Austausch- und Solidaritätsbewegungen mit Kuba, Palästina, Nicaragua, Venezuela, Iran, Libyen, Korea, China, Russland und anderen Ländern.

Unsere grundlegendsten Rechte sind durch diesen ungeheuerlichen Akt der politischen Unterdrückung bedroht.

Stoppen Sie FBI-Angriffe!

Eine Verletzung von einem ist eine Verletzung von allen!

Verurteilen Sie die Razzien des FBI gegen APSP und die Uhuru-Bewegung!

Aufruf hier unterzeichnen:

https://unac.notowar.net/condemn-fbi-raids-on-african-peoples-socialist-party-and-uhuru-movement

