Stellungnahme des Weltfriedensrates zu den Provokationen der USA gegen China in Taiwan (wpc-in.org)

Der Weltfriedensrat (WPC) bringt seine scharfe Verurteilung der jüngsten Eskalation der US-Provokationen mit dem Besuch der offiziellen US-Delegation in Taiwan zum Ausdruck.

Diese Aktion untergräbt Frieden und Stabilität in der Region und schürt die Spannungen auf allen Ebenen.



Diese Politik und diese Aktionen stehen im Einklang mit der allgemeinen Außenpolitik des US-Imperialismus, unabhängig von der Regierung. Sie folgen dem jüngsten militärischen „Vierecksabkommen“ (zwischen Japan, Indien, Australien und den USA) Quad und dem Militärabkommen zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA (AUKUS), die Offensivpläne enthalten, die auf die VR China als aufstrebende Wirtschaftsmacht abzielen Kraft, um China einzudämmen.



Der Weltfriedensrat WPC vertrat stets grundsätzliche Positionen zugunsten der „Ein-China-Politik“ und unterstützt das Recht des chinesischen Volkes auf Verteidigung der territorialen Integrität und nationalen Souveränität Chinas. Der WPC bringt seine Solidarität mit dem chinesischen Volk in seinem Wunsch nach nationaler Wiedervereinigung zum Ausdruck.



Wir unterstützen die Gründungsprinzipien der UN-Charta, die durch die Doktrin „Might does right“ an vielen Ecken und Enden mit Füßen getreten wird. Der WPC grüßt brüderlich die Chinesische Volksvereinigung für Frieden und Abrüstung (CPAPD) und durch sie das chinesische Volk.



Als Motto unseres kommenden XXII. WPC-Versammlung sagt: „Wir stärken den antiimperialistischen

Kampf und die Solidarität für eine Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit“

Das WPC-Sekretariat

Athen, 3. August 2022

https://www.wpc-in.org/statements/statement-world-peace-council-regards-us-provocations-against-china-taiwan

