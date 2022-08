Der Schwarze Fels – Gaby Weber im Gespräch mit Werner Rügemer

Am 16. und 17. September 2022 findet im Audimax der Universität Potsdam das zweite Tribunal/ Konferenz zu BlackRock statt: „Der Schwarze Fels“ – Wie BlackRock & Co. Umwelt, Arbeit, Rente bedrohen“. Initiator ist der Kölner Publizist Dr. Werner Rügemer, Autor des Buches „BlackRock & Co. enteignen – auf den Spuren einer unbekannten Weltmacht“. In Potsdam geht es vor allem darum, wie der US-Vermögensverwalter die Umwelt- und Klimapolitik blockiert, auf die Arbeitsgesetzgebung Einfluss nimmt und unsere Renten bedroht. Gaby Weber hat 50 Minuten mit Rügemer über BlackRock gesprochen. Warum hat die deutsche Linke von diesem mächtigen global Player noch keine ausreichende Kenntnis? Weitere Informationen über: http://www.blackrocktribunal.de

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related