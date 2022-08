Unter den Unterzeichnern sind prominente Persönlichkeiten wie Sänger Chico Buarque, die Sängerinnen Gal Costa und Maria Bethãnia, die Schauspielerin Fernanda Montenegro, Regisseure wie Fernando Meirelles, Schriftsteller wie Luís Fernando Veríssimo, der Ex-Fußballer Raí oder die Historikerin Lilia Schwarcz.

weiterlesen hier:

https://amerika21.de/2022/08/259351/demokratie-petition-brasilien

