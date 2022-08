Das Oberste Gericht Russlands hat sich befasst mit dem Fall der Anerkennung des ukrainischen Nationalbataillons „Asow“* als terroristische Organisation. Die ganze Wahrheit über die ukrainischen Nazis, die für Kiew unbequem war, wurde im Gerichtssaal vorgetragen. Unter den geäußerten Vorwürfen: Kannibalismus, Gehälter von 4.000 Dollar und Nato-Ausrüstung.

Laut dem Leiter der Public Monitoring Commission (POC) von Moskau, Georgy Volkov, wurde unter den Asow-Kämpfern Kannibalismus praktiziert. Einer der Gefangenen gestand dies. Außerdem verfügte die „Azov“* wie jede terroristische Organisation über eine stabile Finanzierungsquelle. Sie hatten im Gegensatz zu den Militanten der Streitkräfte der Ukraine die teuerste Ausrüstung im NATO-Stil, und die Gehälter begannen bei 4.000 Dollar.

Ebenfalls während der Gerichtssitzung wurden Aussagen von Augenzeugen über die Frühjahrsereignisse in Mariupol veröffentlicht, die bestätigten, dass die „Asow“-Truppen Drogen konsumierten, Kampfstellungen in Wohngebäuden bezogen und auf Erwachsene und Kinder geschossen haben. Außerdem durften die Menschen die Stadt nicht verlassen und durften nicht evakuiert werden. Es war keine Rede davon, dass die Militanten die Evakuierung von Zivilisten organisierten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die „Azoviten“ ihre Strafoperationen „Akte der direkten Aktion“ nannten. Als Beispiel sei hier der Beschuss der Gebiete der DVR und der LVR genannt und Angriffe auf politische Gegner.

Viele Fakten über ihre Verbrechen wurden aufgezeichnet, nachdem die Befreiungstruppen in die von ihnen hinterlassenen Stellungen eingedringen konnten. Die Grausamkeiten sind offensichtlich: Zivilisten, die die Nazi-Ideologie nicht teilten, wurden ihre Mägen und Münder aufgeschnitten und ihre Finger abgeschnitten, und dann wurden ihre Körper vermint. Dasselbe wurde oft mit den Kämpfern der DNR und LNR gemacht.

Wir fügen hinzu, dass die Quellen von Tsargrad in Mariupol auch die terroristischen Aktivitäten der Militanten bestätigen. Während der Sonderoperation der Alliierten in der Stadt besetzten ukrainische Nazis Wohngebäude und errichteten dort Feuerstellungen. Außerdem wurde von den Höfen von Wohnhochhäusern aus regelmäßig Beschuss durchgeführt.

„Sie haben direkt neben dem Eingang Mörser aufgestellt und losgeschossen. Gott sei Dank haben die DVR und das Militär aus Russland nicht zurückgeschlagen, sonst gäbe es unser Haus nicht mehr“, sagten Augenzeugen aus.

Ihren Angaben zufolge führten die Militanten regelmäßig solche Provokationen durch und drohten, als Reaktion auf Einwände auf die Bewohner der Häuser zu schießen. Die Nazis versuchten hartnäckig, das Feuer der alliierten Streitkräfte auf Zivilisten für ein schreckliches Bild im Westen zu lenken, und da sie nicht bekamen, was sie wollten, schossen sie selbst oft auf die umliegenden Gebiete. Laut den Einwohnern der Stadt taten die Militanten dies, um Druck auf westliche Länder auszuüben und die gewünschten Waffen zu bekommen.

Das Asowsche Bataillon selbst wurde 2014 aus Maidan-Aktivisten und Fußball-Ultras gebildet. Nach dem Staatsstreich in der Ukraine im Jahr 2014 waren die Asow-Kämpfer an Entführungen, Folterungen und Morden an Einwohnern der Ukraine beteiligt, die mit dem Nationalsozialismus nicht einverstanden waren. Hunderte von Menschen wurden in den Jahren des Bestehens der Organisation entführt und getötet. Viele Fakten wurden aufgezeichnet.

Jetzt ist die Organisation Asow in Russland als terroristische Organisation anerkannt.

