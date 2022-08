Weiterhin verdächtigen zahlreiche Köpfe der Querdenken-Bewegung die Regierung Chinas maßgeblich für die Pandemie verantwortlich zu sein – Zahlen aus China beweisen das Gegenteil.

Querdenken Corona-Protest Stuttgart – Dr. Wodarg über Angstmache u. Theater aus China

https://www.youtube.com/watch?v=hmM1H7yrwDg

Dr. Wolfgang Wodarg: China an Covid-19 Inszenierung beteiligt

https://www.bitchute.com/video/tv4pEXkZAnc3/

Reiner Fuellmich über organisierte Massentötung. Er behauptete der Impfstoff gegen Corona werde 25 Prozent aller Deutschen direkt umbringen und bei weiteren 36 Prozent potentiell tödliche Nebenwirkungen hervorrufen, die Regierung plane eine „organisierte Massentötung“. Twitter Link:

https://cutt.ly/fZE1QKz

Diese Kritik bezieht sich insbesondere auf die Personen von Reiner Fuellmich, dessen Corona-Ausschuss permanent von Dr. Wodarg begesessen wird.

Zur Faktenlage: In China besteht keine Impfpflicht. Die Zahl der an Covid-19 verstorbenen liegt im 4-stelligen Bereich.

Im Gegensatz dazu sind in den USA über 1 Million Menschen an Covid-19 verstorben.

