Ein Sprecher der afghanischen Taliban verurteilte am Dienstag einen US-Militärschlag auf ein Wohnhaus in Kabul, bei dem die USA behaupteten, Al-Qaida-Führer Ayman al-Zawahiri sei getötet worden. Chinesische Experten sagten, die sogenannte Anti-Terror-Aktion sei eine Verletzung der territorialen Souveränität Afghanistans und könne eine Strategie sein, um bei den bevorstehenden Zwischenwahlen politische Punkte zu gewinnen.

Der Sprecher der afghanischen Taliban, Zabihullah Mujahid, bestätigte am Dienstag in einer Erklärung, dass der Luftangriff auf ein Haus in der Gegend von Shirpur in Kabul von US-Drohnen ausgeführt wurde, und nannte dies „einen klaren Verstoß gegen internationale Grundsätze und das Doha-Abkommen“, was die die USA 2020 unterzeichneten zusammen mit den Taliban, und was schliesslich zum Abzug der US-Streitkräfte führte.

US-Präsident Joe Biden gab am Montag bekannt, dass die USA „einen Luftangriff in Kabul erfolgreich abgeschlossen haben, bei dem der Emir von Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, getötet wurde“, und behauptete, dass „jetzt Gerechtigkeit herbeigeführt wurde“, so eine Erklärung des Weißen Hauses.

Die USA alarmierten die Taliban-Beamten nicht vor dem Angriff, berichtete CNN.

Die Erklärung des Weißen Hauses behauptete, dass keines der Familienmitglieder von Ayman al-Zawahiri verletzt worden sei und es keine zivilen Opfer gegeben habe.

Laut AP News befand sich Al-Zawahri am Sonntag auf dem Balkon seines Hauses, als zwei Hellfire-Raketen von einer unbemannten Drohne abgefeuert wurden und ihn töteten.

An der Echtheit solcher Behauptungen werden jedoch Zweifel geäußert. Li Wei, ein Experte für nationale Sicherheit am China Institute of Contemporary International Relations, sagte, der Drohnenangriff in einem dicht besiedelten Gebiet hätte angesichts der großen Auswirkungen der Hellfire-Raketen Schäden an umliegenden Gebäuden oder sogar Opfer unter Anwohnern verursachen können.

Experten sagten, der US-Militärangriff sei eine Verletzung der territorialen Souveränität Afghanistans.

„Jegliche militärische Aktivitäten und Streiks auf dem Territorium eines Landes, ohne vorher seine Regierung zu informieren, stellen eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität des Landes dar, unabhängig von der Legitimität“, sagte Li am Dienstag gegenüber der Global Times.

In der Erklärung der Taliban hieß es, Afghanistan „verurteile diesen Angriff aufs Schärfste aus jeglichem Grund“.

Die USA haben die afghanische Territorialhoheit nach dem Abzug ihrer Truppen im Jahr 2021 erneut offen mit Füßen getreten, was bewies, dass sich das Land trotz seines Engagements „nie wirklich verändert“ habe. Der Streik ziele darauf ab zu zeigen, dass er immer noch unübertroffenen Einfluss auf die afghanischen Angelegenheiten habe, und die Demütigung, Afghanistan verlassen zu müssen, zu beseitigen, sagte ein in Peking ansässiger Experte für internationale Angelegenheiten, der um Anonymität bat.

„Der zwei Jahrzehnte von den USA geführte Krieg in Afghanistan ist einer der Hauptgründe, warum das Land immer noch anfällig für Terrorismus ist. Das politische Chaos und die wirtschaftliche Depression in Afghanistan haben das ganze Land und sogar die Region für lange Zeit außer Kontrolle geraten lassen. Afghanistan sei zu einer Brutstätte des Terrorismus geworden was dazu geführt hat, dass Afghanistan zu einer Hochburg für viele Terrororganisationen geworden ist“, sagte der Experte.

Einige Experten vermuten, dass der Luftangriff auf Ayman al-Zawahiri erfolgte, weil die kritischen US-Zwischenwahlen kurz bevorstehen. Das Land habe in der Vergangenheit Anti-Terror-Operationen als politisches Instrument durchgeführt, um seinen politischen Interessen zu Hause zu dienen, sagte Li.

Li fügte hinzu, dass die Lösungen zur Ausrottung des Terrorismus aus der Behandlung afghanischer innenpolitischer Probleme, wie etwa wirtschaftlicher Probleme und der Lebensgrundlagen der Menschen, kämen, für die die USA verantwortlich seien. Die USA werden in der Welt weithin dafür kritisiert, dass sie Vermögenswerte der afghanischen Zentralbank in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar illegal einfrieren haben lassen. Die internationale Gemeinschaft hat die USA aufgefordert, das Geld, das dem afghanischen Volk gehört, freizugeben und vollständig zurückzugeben, um zur Überwindung der humanitären Krise im Land beizutragen, insbesondere nach einem massiven Erdbeben im Juni.

