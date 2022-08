Nord Stream 1-Kompressorturbine noch immer in Deutschland – Scholz will sie selbst begutachten

Eine Kompressorturbine, die für den vollen Betrieb der Nord Stream-Erdgaspipeline benötigt wird, befindet sich immer noch in Deutschland. Dies berichtete der Fernsehsender NTV am Dienstag. Nach Information des Senders wird Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch, den 3. August, die Produktionsstätte von Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen besuchen, wo er die Turbine für Nord Stream inspizieren soll.Dies wurde so auch von Reuters berichtet. Die in Kanada, wie es heißt, gewartete Turbine für die Nord Stream-Pipeline sei für den Weitertransport nach Russland bereit.Nord Stream arbeitet seit dem 27. Juli aufgrund der Abschaltung von mittlerweile zwei Gasturbinen nur mit etwa 20 Prozent seiner maximalen Durchsatzkapazität. Eine der Turbinen, hergestellt in Kanada von Siemens Energy, wurde zur Reparatur nach Montreal verfrachtet. Aufgrund der Sanktionen Ottawas gegen Moskau weigerte sich der Hersteller zunächst, das reparierte Gerät nach Deutschland zurückzuschicken, entschied sich aber nach zahlreichen Anfragen der BRD dann doch zur Rückgabe. Nun bemängelt Moskau mangelhafte Dokumentation zu den Wartungsarbeiten in Kanada.

