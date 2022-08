US-Gesetzgebung gegen Xinjiang richtet Chaos in globalen Lieferketten an und gefährdet die globale Bekämpfung des Klimawandels (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1271917.shtml



Das sogenannte Uigurische Zwangsarbeitsverhütungsgesetz (UFLPA) der USA, das weithin als „bösartiges Gesetz“ bezeichnet wurde, könnte darauf abzielen, im Rahmen einer breiteren Kampagne hart gegen Produkte und Industrien in der nordwestchinesischen Uigurischen Autonomen Region Xinjiang vorzugehen und China einzudämmen. Aber die Auswirkungen sind global und schwerwiegend, da Xinjiang laut einer Untersuchung der Global Times zu den Auswirkungen des Gesetzes auf globale Lieferketten in vielen Bereichen tief in die globale Lieferkette eingebettet ist.

In Interviews mit der Global Times beschrieben Unternehmen und Brancheninsider in vielen Ländern, darunter China, Bangladesch, Vietnam und Norwegen, die US-Gesetzgebung als verheerend in den globalen Lieferketten für alles, von Baumwolle über mechanische Artikel bis hin zu Solarmodulen. Laut den Interviews wird das US-Gesetz im Wesentlichen zu weiteren Störungen der bereits ernsthaft gestörten globalen Liefer- und Industrieketten führen und könnte sogar den globalen grünen Vorstoß zur Bekämpfung des Klimawandels gefährden.

Während der Gesetzesentwurf scheinbar nur auf bestimmte Xinjiang-Produkte abzielt, die angeblich mit sogenannter „Zwangsarbeit“ hergestellt werden, werden Unternehmen auf der ganzen Welt im Wesentlichen gezwungen sein, sich als „nicht schuldig“ zu beweisen, bevor sie ihre Produkte exportieren können. Dies würde Unternehmen Milliarden von Dollar kosten, selbst wenn sie es nachweisen könnten, was laut Unternehmen und Brancheninsidern nahezu unmöglich ist.

Laut Analysten wurden solche schlimmen Folgen von der US-Regierung und vielen westlichen Medien weitgehend übersehen oder absichtlich ignoriert, während sie die anti-chinesische Erzählung und die Dämonisierungskampagne unerbittlich vorantreiben. Darüber hinaus schadet das Gesetz auch bestimmten US-Unternehmen und -Industrien, da Chinas Importe von US-Produkten wie landwirtschaftlichen Maschinen und anderen Ausrüstungen laut Daten, die von der Global Times und Brancheninsidern in Xinjiang zusammengestellt wurden, stark zurückgegangen sind.

Schäden an Lieferketten

Xinjiang-Produkte werden in mehr als 170 Ländern und Regionen verkauft, und es gibt keine kostengünstigen Alternativen zu einigen der Produkte wie beispielsweise Baumwolle und Rohstoffe für Solaranlagen, sagten Unternehmen und Brancheninsider.

Derzeit kämpfen Länder und globale Unternehmen mit einem milliardenschweren Dilemma über die enormen Anstrengungen, die erforderlich sind, um nachzuweisen, dass ihre Produkte nicht mit sogenannter „Zwangsarbeit“ hergestellt werden, und die Reorganisation von Industrie- und Lieferketten mit vielen Zwischengliedern und großen Transaktionsbeträgen.

„Wir sind besorgt über unsere Lieferkette, da sie stark in Richtung China tendiert und viele unserer Mitglieder große Bekleidungs- und Textilhersteller sind. Das [US-Verbot] hat sie unter enormen Druck gesetzt“, sagte AI Manun Mridha, gemeinsamer Generalsekretär der Industrie- und Handelskammer Bangladesch-China, gegenüber der Global Times.

Als zweitgrößter Bekleidungsproduzent der Welt importiert Bangladesch 60 bis 70 Prozent seiner Garne und Stoffe aus China, sagte Mridha und stellte fest, dass es sehr schwer zu unterscheiden sei, welches Garn oder Stoff aus Xinjiang-Baumwolle hergestellt wurde oder nicht.

China ist der weltweit größte Exporteur von Textilien und Bekleidung und machte 2020 43,5 Prozent bzw. 31,6 Prozent der weltweiten Gesamtmenge aus. Neben dem Export von Fertigwaren verkauft das Land auch Zwischenprodukte an Drittländer, die dann Fertigprodukte in Industrieländer exportieren. einschließlich der USA und der EU. Beispielsweise bezieht Vietnam über 50 Prozent seines Baumwollgarns aus China und mehr als 60 Prozent seines Baumwollgewebes, stellte Xu Yaguang, ein Analyst bei Huatai Futures, in einem Forschungsbericht fest, der auf dem WeChat-Konto des Unternehmens veröffentlicht wurde.

Do Pham Ngoc Tu, stellvertretender Vorsitzender der Vietnam Cotton & Spinning Association, sagte der Global Times in einem Interview per E-Mail, dass die UFLPA hauptsächlich die Bekleidungshersteller in Vietnam betrifft, aber chinesische Investoren in der vietnamesischen Spinnereiindustrie auch Xinjiang-Baumwolle verwenden.

Sie sagte, die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde dränge Importeure, proaktiv zu sein und ihre Lieferketten genau zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Waren oder Materialien nicht aus Xinjiang bezogen werden. Die Hersteller müssen die Materialien ersetzen oder eine Reihe komplexer Dokumente erfüllen, wie z. B. eine Liste der an jedem Schritt des Produktionsprozesses beteiligten Stellen.

Xinjiang macht über 85 Prozent der chinesischen Baumwolle aus, was bedeutet, dass es für globale Unternehmen schwierig ist, Xinjiang-Baumwolle zu meiden, wenn sie Kleidung in Fabriken in Asien produzieren.

Unter den asiatischen Volkswirtschaften hat nur China Kostenvorteile in Bezug auf mittlere und hochwertige Baumwollgarne und einige Fasergarne, und das Land verfügt laut Xu über die vollständigste Industriekette und Produktionskapazität.

Die UFLPA werde vietnamesische Firmen zwingen, sich von in Xinjiang produzierten Rohstoffen zu abzukehren, um den langfristigen Zugang zum US-Markt sicherzustellen, sagte Do Pham Ngoc Tu und betonte, dass „die Suche nach neuen Quellen zum Ersatz chinesischer Stoffe eine Herausforderung sein wird“.

„Die unangemessenen Sanktionen der USA gegen Baumwolle aus Xinjiang und entsprechende Produkte werden die globale Inflation weiter anheizen, und die Verbraucher weltweit werden gezwungen sein, diesen Preis zu zahlen“, sagte Zhang Jie, der eine Textilfabrik in Xinjiang und ein Bekleidungsexportunternehmen in Shanghai betreibt.

Doch selbst wenn es sich ausländische Unternehmen leisten könnten, auf Baumwolle aus den USA oder Indien – den beiden anderen großen Baumwollproduzenten – zurückzugreifen, würden sie durch das Vorgehen der USA gegen Solarmodule in Xinjiang schwer getroffen werden, insbesondere zu einer Zeit, in der die großen Volkswirtschaften danach streben CO2-Neutralität verwirklichen und den Klimawandel auf die Tagesordnung setzen.

Hemmung des grünen Vorstoßes

Die Welt braucht Xinjiang-Unternehmen und ihre Komponenten für ihren Vorstoß für grüne Energie, der voraussichtlich zu einem Nachfrageboom für Solarmodule führen wird.

Laut einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hat sich die weltweite Produktionskapazität für Solarmodule in den letzten zehn Jahren zunehmend aus Europa, Japan und den USA nach China verlagert, das die Führung bei Investitionen und Innovationen übernommen hat.

Chinas Anteil an allen wichtigen Herstellungsstufen für Solarmodule beläuft sich heute auf über 80 Prozent, so der IEA-Bericht, und für Schlüsselelemente, darunter Polysilizium und Wafer, wird dieser Anteil in den kommenden Jahren auf über 95 Prozent steigen.

Xinjiang ist reich an Quarzerz, dem Rohstoff für industrielles Silizium, das ein wichtiger Bestandteil von Solarmodulen ist. Dank seiner reichlich vorhandenen Energieressourcen bietet es Unternehmen auch niedrigere Stromkosten, was die Region zu einem wichtigen Produktionszentrum für Polysilizium in China macht. Auf Xinjiang entfällt über die Hälfte der gesamten Polysilizium-Produktionskapazität des Landes, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Die neuesten Daten des deutschen Forschungsunternehmens Bernreuter Research zeigen, dass sieben der 10 größten Polysiliciumproduzenten der Welt in China ansässig sind, die anderen in den USA, Deutschland und Südkorea.

In einem finsteren Plan, hart gegen die boomende Industrie in Xinjiang vorzugehen und China dadurch aus der globalen Lieferkette zu verdrängen, haben die USA im Juni 2021 fünf große chinesische Polysiliziumproduzenten auf ihre Unternehmensliste gesetzt und dabei die haltlose Behauptung von „Zwangsarbeit“ in der Region angeführt.

Ein Teil des harten Vorgehens gegen Xinjiang hängt mit den Bemühungen des Westens zusammen, Handelsbarrieren mit Hilfe sogenannter Standards wie „Menschenrechte“ aufzubauen.

Brancheninsider sagten jedoch, dass selbst wenn andere Länder die Kapazität zur Herstellung von Polysilizium hätten, höhere Kosten und andere Probleme in den globalen Solarlieferketten aufgrund des US-Verbots auftreten würden. Beispielsweise würden die alten Anlagen und Produktionsanlagen für Polysilizium bei ausländischen Unternehmen wie REC Group, OCI Solar Power und Hemlock zunehmende Unsicherheiten für die globale Solarindustrie schaffen.

Lv Jintao, Polysilicium-Experte bei der China Nonferrous Metals Industry Association, sagte, vorgelagerte Polysilicium-Unternehmen hätten Änderungen vorgenommen, indem sie Produktionskapazitäten in anderen Bereichen hinzugefügt hätten. Dieser Schritt wird zusammen mit der Produktion von Rohstoffen weiterhin sicherstellen, dass China der führende Lieferant von Solarprodukten für die EU und die USA ist.

Die Kosten für die Herstellung von Solar-Photovoltaik in China sind 35 Prozent niedriger als in Europa, 20 Prozent niedriger als in den USA und 10 Prozent niedriger als in Indien, wie ein Bericht der Internationalen Energieagentur vom 22. Juli zeigte.

Scatec ASA, ein führendes norwegisches Unternehmen das auf erneuerbare Energiesysteme spezialisiert ist, sagte der Global Times, dass es immer noch prüft, wie sich die UFLPA darauf auswirken wird. Indem betont wird, dass dies ein „laufender“ Prozess ist, unterstreicht dies die Schwierigkeit und Komplexität der Einschätzung, wie sich das US-Gesetz auf ihre Geschäftstätigkeit sowie auf globale Industrie- und Lieferketten auswirken könnte.

Beeinträchtigung der US-Exporte

Zusätzlich zum Chaos auf der ganzen Welt schadet das US-Gesetz auch den eigenen Exporten der USA nach China.

Laut Import- und Exportdaten von Xinjiang, die der Global Times von der General Administration of Customs zur Verfügung gestellt wurden, und die 29 Kategorien elektromechanischer Produktimporte aus den USA analysierten, die den Großteil der Importe von Xinjiang ausmachen, gingen die Importe von Baumwollpflückern im Jahresvergleich um 40,2 Prozent zurück -Jahr in den ersten sechs Monaten des Jahres, obwohl Xinjiangs Gesamtimporte um 6,7 Prozent wuchsen.

Ein Brancheninsider sagte, Xinjiang sei einst ein wichtiger Markt für US-Agrar- und Gesundheitsunternehmen gewesen, aber die „böse Rechnung“ beginne, sich in die Geschicke der US-Unternehmen zu fressen.

„Wir würden gerne US-Maschinen kaufen, um unsere Baumwolle zu pflücken; sie haben eine gute Produktqualität und gute Wartungsteams. Es ist eine traurige Sache, dass das normale Geschäft jetzt von politisch aufgeladenen Maßnahmen gekapert wird.“

Wang Jiang, ein Experte am Institute of China’s Borderland Studies an der Zhejiang Normal University, sagte der Global Times, dass das US-Gesetz zwar die Einfuhr von Xinjiang-Produkten verbietet, seine Auswirkungen sich jedoch auch auf Xinjiangs Importe westlicher Waren ausweiten, da Unternehmen der abschreckende Wirkung aus dem Bedürfnis nach Selbstschutz nachgeben.

„Neben landwirtschaftlichen Maschinen wie Mähdreschern verzeichnen auch Ausrüstungen für Ölbohrungen und Gesundheitsprodukte sinkende Importe“, sagte Wang und stellte fest, dass die Rechnung dazu geführt habe, dass das Geschäft einiger westlicher Unternehmen schrumpfte.

Einige Krankenhäuser in Xinjiang haben ihre Importe von medizinischer Ausrüstung aus den USA und Europa reduziert, obwohl abzuwarten bleibt, ob es sich um Einzelfälle oder um Beweise für einen breiteren Rückgang westlicher Importe handelt, sagte Wang.

Von der Global Times erhaltene GAC-Daten zeigten, dass der Importwert von Magnetresonanztomographie- und Farbultraschall-Dopplergeräten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 um 52,5 Prozent bzw. 65,2 Prozent zurückgegangen ist.

Es ist Heuchelei, dass das Gesetz den Menschen in Xinjiang den Zugang zu medizinische Geräte verweigert, während die USA behaupteten, die Menschenrechte zu schützen, sagte Wang.

