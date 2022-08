UN Nuclear Review: Ein guter Zeitpunkt, um das neue Wettrüsten zu beenden! – Von Marcy Winograd und Medea Benjamin, LA Progressive (popularresistance.org)

Den folgenden Ansätzen beispielsweise folgen wir ausdrücklich nicht:

„Die Delegierten sollten den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür anprangern, dass er den Einmarsch in die Ukraine befohlen hat………..“

Dennoch hier der interessante Beitrag von Marcy Winograd und Medea Benjamin.

https://popularresistance.org/un-nuclear-review-a-prime-time-to-stop-the-new-arms-race/



31. Juli 2022

Von semantischen Rückschlägen abgesehen, bedeutet die nukleare „Modernisierung“ der USA die Entwicklung neuer Waffensysteme mit neuen Atomsprengköpfen und ein neues Wettrüsten.

Im Vorfeld der 10. jährlichen Überprüfung des bahnbrechenden Atomwaffensperrvertrags (NPT) durch die Vereinten Nationen im August, einer Überprüfung, die alle fünf Jahre stattfindet, hat das Außenministerium von Außenminister Antony Blinken eine überraschende Bekräftigung des Engagements der USA für diesen Vertrag und das „Endziel einer Welt ohne Atomwaffen“ veröffentlicht.

Der Atomwaffensperrvertrag, der „das Ziel der nuklearen Abrüstung“ fördern soll, trat 1970 in Kraft und wurde 1995 auf unbestimmte Zeit verlängert. Er wurde inzwischen von 191 Staaten unterzeichnet, darunter die USA und Russland.

Wenn Blinkens verbale Unterstützung für den NVV doch nur die Politik der USA wäre und nicht nur Wunschdenken oder Trickserei.

Während die Vertragsunterzeichner und Vertreter der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt einen Monat lang in New York zusammenkommen, um die Umsetzung des Vertrags zu bewerten, werden das Weiße Haus, der Kongress und militärische Auftragnehmer ein fast 2 Billionen Dollar schweres nukleares Aufrüstungsprogramm vorantreiben, das euphemistisch als „nukleare Modernisierung“ bezeichnet wird.

Modernisierung ist ein Küchen-Upgrade. Neue Schränke mit Touch-to-open-Funktion. Neue LED-Einbauleuchten.

Es handelt sich nicht um 600 neue – statt aus dem Verkehr gezogenen – Interkontinentalraketen (ICBMs), die in Alarmbereitschaft sind und die Minuteman III im Mittleren Westen ersetzen sollen. Jede dieser „modernen Raketen“ hätte die Länge einer Bowlingbahn und wäre mit neuen Sprengköpfen bestückt, die 20-mal stärker sind als die Bomben, die Hiroshiima und Nagasaki einäscherten.

Modernisierung ist kein neuer seegestützter nuklearer Marschflugkörper, der sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe mit demselben Radarprofil trägt, um „den Feind“ zu verwirren.

Modernisierung wären auch nicht 100 neue getarnte luftgestützte Atomraketen wie die B-21 Raider, die ebenfalls sowohl konventionelle als auch nukleare Waffen tragen können.

Aber diese Nuklearwaffen sind doch nur Nachrüstungen und keine neuen Systeme, oder?

Von semantischen Rückschlägen abgesehen, bedeutet die nukleare „Modernisierung“ der USA die Entwicklung neuer Waffensysteme mit neuen Atomsprengköpfen und ein neues Wettrüsten. Was das Außenministerium in seiner Bekräftigung des Atomwaffensperrvertrags nicht erwähnt hat, ist, dass das nukleare Aufrüstungsprogramm der USA gegen den Geist und die Absicht von Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrags verstößt, der die Entwicklung neuer Atomwaffen verbietet.

Anstatt sich um den Weltfrieden und den Klimaschutz für unsere Kinder zu bemühen, verfolgen die US-Regierungschefs eine rücksichtslose Außenpolitik.

Im April veröffentlichte das Wall Street Journal einen Kommentar mit dem Titel „Die USA sollten zeigen, dass sie einen Atomkrieg gewinnen können“.

Kürzlich veröffentlichte die Stadt New York, der Sitz der Vereinten Nationen, eine so genannte öffentliche Bekanntmachung darüber, wie man einen Atomangriff überleben kann, und sprach dabei von „dem großen“, als ob es sich um ein Erdbeben handeln würde. Von blendenden Lichtblitzen, weitreichender Strahlung, die Blasen auf der Haut hinterlässt, oder sofortiger Verbrennung war nicht die Rede. Stattdessen wurden die New Yorker angewiesen, nach drinnen zu gehen, drinnen zu bleiben und auf alles gefasst zu sein. Abgestimmt auf was? Auf unseren schwindenden Herzschlag?

Nach Angaben des Internationalen Komitees zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) würde ein Atomkrieg zwischen den USA und Russland in den ersten Stunden zu mehr als 34 Millionen Toten und 57 Millionen Verletzten führen – und für die Überlebenden zu einem dunklen Winter mit Minusgraden, Hunger und Ruß, der die Sonne verdeckt.

In der Joint Chiefs Nuclear Operations Publication (3-72) von 2019, einem Strangelove-Dokument, das kürzlich von der Internetseite des Generalstabes (der US-Armee) gelöscht wurde, wird dieses Alptraumszenario jedoch nicht erwähnt. Das verschwundene, nicht klassifizierte Dokument, das von der Federation of American Scientists aufbewahrt wird, spiegelt die wahnhafte Vorstellung des Pentagons wider, dass ein Atomkrieg begrenzt und gewonnen werden kann. Mark Milley, der damalige Heeresminister und heutige Vorsitzende der Generalstabschefs, hat die folgenden erschreckenden Aussagen abgesegnet:

Eine Atomwaffe könnte eingesetzt werden, wenn ein konventioneller Krieg als gescheitert angesehen wird, wenn ein Kontroll- oder Machtverlust droht oder wenn der Konflikt eskaliert, um einen Frieden zu günstigeren Bedingungen zu erstreiten.

Der Einsatz von Atomwaffen könnte die Voraussetzungen für entscheidende Ergebnisse und die Wiederherstellung der strategischen Stabilität schaffen …

Die Unterzeichner des UN-Vertrages sollten zusammen mit den Delegierten der NRO-Konferenz die einmonatige Überprüfung der NPT-Operationen nutzen, um der Macht die Wahrheit zu sagen.

Zunächst sollten sie sich gegen den gefährlichen Stellvertreterkrieg in der Ukraine zwischen den USA/NATO und Russland aussprechen, der zu einer nuklearen Konfrontation führen könnte. Die Delegierten sollten den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür anprangern, dass er den Einmarsch in die Ukraine befohlen hat, und alle Kriegsparteien auffordern, sich an einer Verhandlungslösung zu beteiligen.

Eine Fehlkalkulation, ein Moment der Verwirrung, ein absichtlicher Abschuss eines nuklearen Kurzstrecken-Sprengkopfes, gefolgt von einem nuklearen Vergeltungsschlag mit großer Reichweite, könnte uns bei lebendigem Leibe verbrennen und die Welt in Asche hüllen.

Die Delegierten sollten auch die Vereinigten Staaten und die NATO auffordern, Europa zu entnuklearisieren. Dies würde bedeuten, dass die US-Atomwaffen aus Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Italien und der Türkei abgezogen werden, dass die Pläne zur Verlagerung von Atomwaffen in das Vereinigte Königreich, wo seit 14 Jahren zu Recht Atomlager leer stehen, aufgegeben werden und dass die provokativen antiballistischen Raketen aus Rumänien und Polen abgezogen werden, die beide gefährlich nahe an Russlands Grenze liegen.

In der allgemeinen Abrüstungsfrage sollten die Teilnehmer der UN-Tagungen Präsident Biden, Außenminister Antony Blinken, dem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs Mark Milley zurufen: „Kommen Sie zur Vernunft“, denn sie (alle) befürworten die atomare Aufrüstung. Die Delegierten sollten die Mitglieder des Kongresses anprangern, die kürzlich für den 840 Milliarden Dollar schweren Militärhaushalt gestimmt haben, der 30 Milliarden Dollar als weitere Anzahlung für das nukleare Aufrüstungsprogramm enthält.

Die Teilnehmer des UN-Treffens könnten auch Präsident Biden auffordern, seine Nuclear Posture Review zu veröffentlichen. Jede Regierung ist nach US-Recht verpflichtet, eine neue Nuclear Posture Review zu veröffentlichen, in der die Nuklearpolitik der Regierung dargelegt wird.

Bis heute bleibt Bidens Nuclear Posture Review ein Geheimnis.

Als geheim eingestuft.

Die Freigabe der Überprüfung würde es der Bevölkerung der Vereinigten Staaten und der Welt ermöglichen, zu erfahren, ob Präsident Biden sein Wahlversprechen einhält, keine Atomwaffen zum ersten Mal einzusetzen, und ob er sich an die Gemeinsame Erklärung hält, die er 2021 mit Putin unterzeichnet hat, sowie an das Gemeinsame Abkommen, das er 2022 mit fünf Atomwaffenstaaten, darunter Russland und China, unterzeichnet hat und in dem sich die USA auf den Atomwaffensperrvertrag verpflichten, weil „ein Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und niemals geführt werden darf.“

Die wahre Lösung für die Bedrohung durch einen Atomkrieg liegt auf der Hand. Es ist der UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen, das erste rechtsverbindliche internationale Abkommen zum umfassenden Verbot von Atomwaffen. Er wurde im Juli 2017 verabschiedet und trat im Januar 2021 in Kraft, nachdem er von 50 Staaten ratifiziert worden war. Keiner der Atomwaffenstaaten hat es unterzeichnet.

Die Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags ist eine einmalige Gelegenheit für die Teilnehmer und die Öffentlichkeit im Allgemeinen, alle Nationen aufzufordern, den UN-Vertrag über das Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen und den Atomwaffensperrvertrag ein für alle Mal zu übernehmen, um, wie es im Vertrag heißt, „in gutem Glauben Verhandlungen über wirksame Maßnahmen zur frühzeitigen Beendigung des nuklearen Wettrüstens und zur nuklearen Abrüstung zu führen.“

Auf der Webseite von Code Pink kann man das folgende lesen.

https://www.codepink.org/ukraine

Auch diese Aussagen unterstützen wir größtenteils ausdrücklich nicht:

Übersetzung in Deutsche:

Der Krieg in der Ukraine ist eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine und eine schreckliche Bedrohung für uns alle, einschließlich der Erhöhung der Gefahr eines Atomkriegs. Wir lehnen die russische Invasion ab und fordern den sofortigen Abzug aller russischen Truppen. Wir erkennen an, dass die Erweiterung der NATO und das aggressive Vorgehen westlicher Nationen zur Entstehung der Krise beigetragen haben, und wir fordern ein Ende der NATO-Erweiterung. Wir lehnen auch Sanktionen ab, die einfachen Russen schaden werden, und rufen alle Länder auf, Flüchtlinge aufzunehmen, die vor dem Krieg fliehen.

an einer anderen Stelle heisst es dann wieder ganz richtig in etwas so:

Der russische Präsident Putin hat seit zwei Jahrzehnten wiederholt erklärt, dass diese Expansion die nationale Sicherheit der Russischen Föderation bedroht. Zwei NATO-Mitglieder, Lettland und Estland, grenzen an Russland, während andere NATO-Mitglieder wie Polen, die Türkei, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei, Ungarn, die Tschechische Republik und Litauen enge Nachbarn sind.

Tatsächlich sprach der derzeitige CIA-Direktor William J. Burns 2008 über russische Sicherheitsbedenken.

Er erklärte, dass er während seiner Zeit als US-Botschafter in Russland mit Russen aus allen möglichen politischen Hintergründen gesprochen und festgestellt habe, dass die NATO-Erweiterung ein gemeinsames Sicherheitsanliegen sei, das kein russischer Präsident unangetastet lassen könne.





