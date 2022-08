Trump: Selenskij hätte auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten und die Krim als russisch anerkennen sollen

Wie TASS berichtet, hätte die Ukraine nach Ansicht des früheren US-Präsidenten Donald Trump ihre Pläne für einen NATO-Beitritt aufgeben und die Krim als russisch anerkennen sollen, um den Konflikt mit Russland zu vermeiden.

Dies sagte Trump im Podcast The Clay Trevis and Buck Sexton Show.

„Zumindest hätten sie eine Vereinbarung treffen müssen. Sie hätten die Krim aufgeben können. Sie hätten etwas mit der NATO machen können, sagen können, OK, wir werden der NATO nicht beitreten, und dann hätten sie das Land gehabt, denn ich glaube, Putin wollte eine Einigung erzielen. Und jetzt denke ich, dass er das nicht will, jetzt ist es viel schwieriger“, so Trump.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related