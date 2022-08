Nach Angaben staatlicher Medien in Taiwan bestätigen taiwanesische Regierungsbeamte, dass sie eine „Einlassungsmitteilung“ erhalten haben und dass Pelosi morgen Abend definitiv in Taipeh eintreffen wird.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related