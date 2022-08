Biden bietet Russland Gespräche über neues Abrüstungsabkommen an

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat erklärt, dass sein Land bereit sei, ein neues Abrüstungsabkommen auszuhandeln, das den im Jahr 2026 ablaufenden New START-Vertrag ersetzen soll. In einer Rede anlässlich der Eröffnung der Konferenz der Teilnehmerländer des Atomwaffensperrvertrags sagte er:

„Heute ist meine Administration bereit, zügig einen neuen Rahmenvertrag zur Waffenkontrolle auszuhandeln, um den New START-Vertrag zu ersetzen, der 2026 abläuft. Allerdings erfordern solche Verhandlungen einen willigen Partner, der in guter Absicht handelt.“

Der US-Präsident beschuldigte Russland, den Frieden in Europa zerstört zu haben und forderte es gleichzeitig auf, Bereitschaft zur Zusammenarbeit in Bezug auf Kernwaffenkontrolle zu demonstrieren. Außerdem rief er China zur Teilnahme an Abrüstungsverhandlungen auf.

Zuvor hatte Moskau die USA mehrmals dazu aufgerufen, den New START-Vertrag bedingungslos um weitere fünf Jahre zu verlängern, während Washington indessen neue Bedingungen, darunter eine Teilnahme Chinas an den Verhandlungen, auferlegte.

