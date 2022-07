1. Germany made in USA:

Wie die CIA den Aufbau der BRD steuerte

Dokumentarfilm von Joachim Schröder, phoenix TV, 2008 (zirka 45 Minuten)

hier: https://www.youtube.com/watch?v=tfXLOtlYC7E

Bis dahin unveröffentlichte Dokumente enthüllen einen „Psychologischen Strategieplan für Deutschland“, gesteuert und finanziert von der CIA. Der US-Geheimdienst unterstützte und beeinflusste Parteien, Kultur, Medien und Gewerkschaften.

2. „Benutzt und gesteuert – Künstler im Netz der CIA“

Dokumentarfilm (2006) von Hans-Rüdiger Minow, (55 Minuten)

Hier: https://www.youtube.com/watch?v=3QAgCFjNXJE



„Mehrere hundert Millionen Dollar investierte der US-Auslandsgeheimdienst, um in einer der größten Nachkriegsoperationen ein weltweites Kulturnetz zu knüpfen. Zentrum der CIA-Aktivitäten war der „Kongress für kulturelle Freiheit“ – eine Organisation mit Sitz in Paris unter vollständiger Kontrolle der dort tätigen US-Agenten. Nationale Zweigorganisationen unterhielt der „Kongress“ in sämtlichen Staaten Westeuropas. Die Pariser Zentrale finanzierte in großem Stil „Kongress“-Zeitschriften für den Einsatz in Afrika, Lateinamerika und den arabischen Ländern. Ziel war der Kampf für amerikanische Werte in Bildender Kunst, Literatur und Musik. Insbesondere sozialkritische Intellektuelle und Künstler aus dem linken Lager waren für den „Kongress“ von Interesse. Mit geheimdienstlichen Mitteln sollten sie marxistischen Einflüssen entzogen und für den Einsatz an der US-Kulturfront bereitgemacht werden.“ (…) Der Dokumentarfilm „Benutzt und gesteuert – Künstler im Netz der CIA“ von Hans-Rüdiger Minow „folgt den Spuren der geheimdienstlichen Kulturarbeit anhand zahlreicher Dokumente, die in US-Archiven lagern und über die damaligen Arbeitszentren in der Bundesrepublik Auskunft geben. Der Dokumentarfilm entstand nach dreijähriger Recherchearbeit.“

