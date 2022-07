Unsere besonders häufig gelesene Stellungnahme vom 4. März zum Thema ‘Keine Osterweiterung der NATO’ hier noch einmal ergänzt:

Zahllose Menschen sterben im Ukraine-Krieg. Aber niemand fragt: Was verteidigen sie?

Die russische Regierung will nicht, dass die Ukraine Mitglied der NATO wird. Sie betrachtet eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine als Bedrohung: Nach Darstellung der russischen Regierung beträgt die Flugzeit für ballistische Raketen aus dem Raum Charkow 7 bis 8 Minuten und für die Hyperschall-Schlagmittel 4 bis 5 Minuten. Präsident Putin in seiner Rede an die Nation am 21. Februar 2022: “Das bezeichne man als ‘das Messer am Hals’”[1].

Dagegen förderte die NATO mit den USA an der Spitze immer den Willen der Ukraine, in das NATO-Lager zu wechseln.

Niemand fragt auch nur danach, ob es in unserem Interesse ist, wenn die Regierungen der USA, Ukraine, Deutschlands und Europas für diese “Politik der offenen Tür” einen Krieg in Kauf nehmen. Nur Wenige verurteilen, dass die NATO nie bereit war, auf Osterweiterungen zu verzichten. Nachdem die russische Regierung Truppen in die Ukraine geschickt hat, begnügt man sich mit der Aussage: Das Verhalten der NATO-Staaten kann nicht die russische Invasion in die Ukraine rechtfertigen.

Aber das reicht nicht, um den Krieg rasch zu beenden.

Nur wenn erkannt wird, dass die Politik der NATO-Osterweiterung und die Weigerung, auf die Aufnahme der Ukraine in die NATO zu verzichten, entscheidende Voraussetzungen für diesen Krieg waren, kann dieser Krieg beendet werden: Durch Verzicht auf die Aufnahme der Ukraine in die NATO und Rückzug der militärischen Kräfte und Raketenstützpukte, die in den vergangenen Jahrzehnten immer näher an Russland heranrückten.

Doch stattdessen will die NATO jetzt auch Finnland und Schweden aufzunehmen. Die NATO setzt also weiter auf die “Politik der offenen Tür”, die ganz entscheidend zu dem gegenwärtigen Krieg beigetragen hat.

Wen muss da nicht die Angst vor einem Dritten Weltkrieg umtreiben?

