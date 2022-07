Diplomatie der USA als tragisches Drama – Vom Michael Hudson (Counter Punch)

https://cutt.ly/uZbEvaS

Wie in einer griechischen Tragödie, deren Protagonist genau das Schicksal herbeiführt, das er vermeiden wollte, erreicht die US/NATO-Konfrontation mit Russland in der Ukraine genau das Gegenteil von dem Ziel der US-Politik, China, Russland und ihre Verbündeten daran zu hindern, unabhängig von der US-Kontrolle zu handeln über ihre Handels- und Investitionspolitik eigenständig zu bestimmen. Die Biden-Administration nannte China den wichtigsten langfristigen Gegner der USA und plante, Russland von China zu trennen und dann Chinas eigene militärische und wirtschaftliche Lebensfähigkeit zu lähmen. Aber die Wirkung der US-amerikanischen Diplomatie bestand darin, Russland und China zusammenzutreiben und sich mit dem Iran, Indien und anderen Verbündeten zusammenzuschließen. Zum ersten Mal seit der Bandung-Konferenz der blockfreien Nationen im Jahr 1955 ist eine kritische Masse in der Lage, sich gegenseitig zu genügen, um den Prozess der Unabhängigkeit von der Dollar-Diplomatie einzuleiten.

Konfrontiert mit Chinas industriellem Wohlstand, der auf selbstfinanzierten öffentlichen Investitionen in sozialisierte Märkte basiert, räumen US-Beamte ein, dass die Lösung dieses Kampfes mehrere Jahrzehnte dauern wird, bis er ausgetragen wird. Die Bewaffnung eines ukrainischen Stellvertreterregimes ist lediglich ein erster Schritt, um den Zweiten Kalten Krieg (und möglicherweise/oder tatsächlich den Dritten Weltkrieg) in einen Kampf umzuwandeln, um die Welt in Verbündete und Feinde zu spalten, wenn es darum geht, ob Regierungen oder der Finanzsektor die Weltwirtschaft und Gesellschaft planen werden .

Was als Demokratie nach US-Vorbild beschönigt wird, ist eine Finanzoligarchie, die grundlegende Infrastruktur, Gesundheit und Bildung privatisiert. Die Alternative ist das, was Präsident Biden Autokratie nennt, ein feindseliges Etikett für Regierungen, die stark genug sind, um eine globale Oligarchie, die nach Renten strebt, daran zu hindern, die Kontrolle zu übernehmen. China gilt als autokratisch, weil es Grundbedürfnisse zu subventionierten Preisen bereitstellt, anstatt zu verlangen, was der Markt ertragen kann. Seine gemischte Wirtschaft kostengünstiger zu machen, wird „Marktmanipulation“ genannt, als ob das eine schlechte Sache wäre, die nicht von den Vereinigten Staaten, Deutschland und jeder anderen Industrienation während ihres wirtschaftlichen Aufschwungs im 19. und frühen 20. Jahrhundert selbst betrieben wurde .

Clausewitz hat das Axiom populär gemacht, dass Krieg eine Erweiterung nationaler Interessen ist – hauptsächlich wirtschaftlicher. Die Vereinigten Staaten sehen ihr wirtschaftliches Interesse darin, ihre neoliberale Ideologie weltweit zu verbreiten. Das evangelistische Ziel ist die Finanzialisierung und Privatisierung von Volkswirtschaften, indem die Planung weg von den nationalen Regierungen hin zu einem kosmopolitischen Finanzsektor verlagert wird. In einer solchen Welt wäre Politik kaum nötig. Die Wirtschaftsplanung würde sich von den politischen Hauptstädten zu den Finanzzentren verlagern, von Washington zur Wall Street, mit Satelliten in der City of London, der Pariser Börse, Frankfurt und Tokio. Die Vorstandssitzungen der neuen Oligarchie würden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos abgehalten. Bisherige öffentliche Infrastrukturdienste würden privatisiert und preislich hoch genug sein, um Gewinne (und tatsächlich Monopolrenten) einzubeziehen, Fremdfinanzierung und Verwaltungsgebühren, anstatt öffentlich subventioniert zu werden. Schuldendienst und Miete würden zu den größten Gemeinkosten für Familien, Industrie und Regierungen.

Das Bestreben der USA, ihre unipolare Macht zu behalten, um der Welt die Finanz-, Handels- und Militärpolitik „America First“ aufzuzwingen, beinhaltet eine inhärente Feindseligkeit gegenüber allen Ländern, die versuchen, ihre eigenen nationalen Interessen zu verfolgen. Da die US-Politik immer weniger in Form gegenseitiger wirtschaftlicher Vorteile zu bieten hat, droht sie mit Sanktionen und verdeckter Einmischung in die Außenpolitik. Der US-Traum sieht vor, dass eine chinesische Version von Boris Jelzin die Führung der Kommunistischen Partei des Landes ersetzt und ihren öffentlichen Besitz an den Meistbietenden verkauft – vermutlich nachdem eine Währungskrise die inländische Kaufkraft ausgelöscht hat, ähnlich wie es im postsowjetischen Russland der Fall war, und das internationale Finanzwesen verlässt Gemeinschaft als Käufer.

Man kann Russland und Präsident Putin nicht verzeihen, dass sie sich gegen die „Reformen“ der Harvard Boys gewehrt haben. Aus diesem Grund planten US-Beamte, wie sie eine wirtschaftliche Störung in Russland schaffen könnten, um (wie sie hoffen) eine „Farbrevolution“ zu orchestrieren, um Russland für das neoliberale Lager der Welt zurückzuerobern. Das ist der Charakter der „Demokratie“ und der „freien Märkte“, die der „Autokratie“ des staatlich subventionierten Wachstums gegenübergestellt werden. Wie der russische Außenminister Sergej Lawrow in einer Pressekonferenz am 20. Juli 2022 zum gewaltsamen Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 erklärte, definieren US- und andere westliche Beamte Militärputsche als demokratisch, wenn sie von den Vereinigten Staaten in der Hoffnung gesponsert werden, eine neoliberale Politik zu fördern.

Erinnern Sie sich, wie sich die Ereignisse nach dem Putsch entwickelt haben? Die Putschisten spuckten Deutschland, Frankreich und Polen ins Gesicht, die die Garanten des Abkommens mit Viktor Janukowitsch waren. Am nächsten Morgen wurde es mit Füßen getreten. Diese europäischen Länder machten keinen Mucks – sie versöhnten sich damit. Vor ein paar Jahren habe ich die Deutschen und Franzosen gefragt, was sie über den Putsch denken. Worum ging es, wenn sie nicht forderten, dass die Putschisten die Vereinbarungen einhalten? Sie antworteten: „Das sind die Kosten des demokratischen Prozesses.“ Ich mache keinen Spaß. Erstaunlich – das waren Erwachsene, die den Posten von Außenministern bekleideten. [1]

Dieses Doublethink-Vokabular spiegelt wider, wie weit sich die Mainstream-Ideologie von Rosa Luxemburgs Beschreibung der zivilisatorischen Wahl vor einem Jahrhundert entwickelt hat: Barbarei oder Sozialismus.

Die widersprüchlichen amerikanischen und europäischen Interessen und Krieglasten in der Ukraine

Um zu Clausewitz‘ Ansicht des Krieges als Verlängerung der nationalen Politik zurückzukehren: Die nationalen Interessen der USA weichen stark von denen ihrer NATO-Satelliten ab. Der militärisch-industrielle Komplex, Öl- und Landwirtschaftssektoren der USA profitieren davon, während die Interessen der europäischen Industrie darunter leiden. Dies ist insbesondere in Deutschland und Italien der Fall, da deren Regierungen die Gasimporte von North Stream 2 und andere russische Rohstoffe blockieren.

Die Unterbrechung der weltweiten Energie-, Lebensmittel- und Mineralienversorgungsketten und die daraus resultierende Preisinflation (die einen Schirm für Monopolrenten durch nicht-russische Lieferanten bietet) hat den US-Verbündeten in Europa und im globalen Süden enorme wirtschaftliche Belastungen auferlegt. Dennoch profitiert die US-Wirtschaft davon, oder zumindest bestimmte Sektoren der US-Wirtschaft profitieren davon. Wie Sergej Lawrow in seiner oben zitierten Pressekonferenz betonte: „Die europäische Wirtschaft ist mehr als alles andere betroffen. Die Statistiken zeigen, dass 40 Prozent des durch Sanktionen verursachten Schadens von der EU getragen werden, während der Schaden für die Vereinigten Staaten weniger als 1 Prozent beträgt.“ Der Wechselkurs des Dollars ist gegenüber dem Euro gestiegen, der auf die Parität mit dem Dollar abgestürzt ist und voraussichtlich weiter auf die 0,80 $ fallen wird, die er vor einer Generation hatte. UNS Die Dominanz über Europa wird durch die Handelssanktionen gegen russisches Öl und Gas weiter gestärkt. Die USA sind ein LNG-Exporteur, US-Unternehmen kontrollieren den weltweiten Ölhandel, und US-Firmen sind die weltweit größten Getreidevermarkter und -exporteure, jetzt, wo Russland von vielen Auslandsmärkten ausgeschlossen ist.

Eine Wiederbelebung der europäischen Militärausgaben – für die Offensive, nicht für die Verteidigung

US-Waffenhersteller freuen sich darauf, Gewinne aus Waffenverkäufen an Westeuropa zu machen, das sich fast buchstäblich selbst entwaffnet hat, indem es seine Panzer und Haubitzen, Munition und Raketen in die Ukraine schickte. US-Politiker unterstützen eine kriegerische Außenpolitik zur Förderung von Rüstungsfabriken, die Arbeitskräfte in ihren Wahlbezirken beschäftigen. Und die Neokonservativen, die das Außenministerium und die CIA dominieren, sehen den Krieg als Mittel, um die amerikanische Dominanz über die Weltwirtschaft zu behaupten, beginnend mit ihren eigenen NATO-Partnern.

Das Problem bei dieser Ansicht ist, dass, obwohl militärisch-industrielle, Öl- und Agrarmonopole in den USA davon profitieren, der Rest der US-Wirtschaft unter dem Inflationsdruck gequetscht wird, der aus dem Boykott russischer Gas-, Getreide- und anderer Rohstoffexporte resultiert, und dem enormen Anstieg des Militärbudgets. Dies wird als Vorwand benutzt, um Sozialausgabenprogramme zu kürzen. Das ist auch ein Problem für die Mitglieder der Eurozone. Sie haben der NATO versprochen, ihre Militärausgaben auf die vorgeschriebenen 2 Prozent ihres BIP zu erhöhen, und die USA drängen auf viel höhere Ebenen, auf die neueste Waffenpalette aufzurüsten. Fast vergessen ist die Friedensdividende, die 1991 versprochen wurde, als die Sowjetunion das Bündnis des Warschauer Pakts auflöste, in der Erwartung, dass die NATO ebenfalls wenig Existenzberechtigung haben würde.

Russland hat kein erkennbares wirtschaftliches Interesse an einer neuen Besetzung Mitteleuropas. Das würde Russland keinen Gewinn bringen, wie seine Politiker erkannten, als sie die alte Sowjetunion auflösten. Tatsächlich kann es sich kein Industrieland in der heutigen Welt leisten, eine Infanterie aufzustellen, um ein anderes Land zu besetzen. Alles, was die NATO tun kann, ist aus der Ferne zu bombardieren. Man kann zerstören, aber nicht besetzen. Das haben die USA in Serbien, Irak, Libyen, Syrien und Afghanistan herausgefunden. Und so wie die Ermordung Erzherzog Ferdinands in Sarajevo (heute Bosnien-Herzegowina) 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste, kann die Bombardierung des angrenzenden Serbiens durch die NATO als Fehdestoß angesehen werden, um den Zweiten Kalten Krieg in einen wahren Dritten Weltkrieg zu verwandeln. Das war der Punkt, an dem die NATO zu einem offensiven Bündnis wurde, nicht zu einem defensiven.

Wie spiegelt dies europäische Interessen wider? Warum sollte Europa aufrüsten, wenn der einzige Effekt darin besteht, es im Falle weiterer Angriffe auf Russland zum Ziel von Vergeltungsmaßnahmen zu machen? Was hat Europa zu gewinnen, wenn es ein größerer Kunde für den militärisch-industriellen Komplex der USA wird? Die Umleitung der Ausgaben für den Wiederaufbau einer Offensivarmee – die niemals eingesetzt werden kann, ohne eine atomare Reaktion auszulösen, die Europa auslöschen würde – wird die Sozialausgaben begrenzen, die zur Bewältigung der heutigen Covid-Probleme und der wirtschaftlichen Rezession erforderlich sind.

Der einzige dauerhafte Hebel, den eine Nation in der heutigen Welt bieten kann, ist Handel und Technologietransfer. Europa hat davon mehr zu bieten als die Vereinigten Staaten. Doch der einzige Widerstand gegen erneute Militärausgaben kommt von rechten Parteien und der deutschen Partei die Linke. Europas sozialdemokratische, sozialistische und Labour-Parteien teilen die amerikanische neoliberale Ideologie.

Sanktionen gegen russisches Gas machen Kohle zum „Kraftstoff der Zukunft“

Der CO2-Fußabdruck von Bombenangriffen, Waffenherstellung und Militärbasen fehlt auffallend in der heutigen Diskussion über die globale Erwärmung und die Notwendigkeit, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Die deutsche Partei, die sich die Grünen nennt, führt die Kampagne für Sanktionen gegen den Import von russischem Öl und Gas an, das Stromversorger durch polnische Steinkohle und sogar deutsche Braunkohle ersetzen soll. Kohle wird zum „Kraftstoff der Zukunft“. Sein Preis steigt auch in den Vereinigten Staaten, was US-Kohleunternehmen zugute kommt.

Im Gegensatz zu den Vereinbarungen des Pariser Clubs zur Reduzierung der CO2-Emissionen haben die Vereinigten Staaten weder die politischen Möglichkeiten noch die Absicht, sich den Umweltschutzbemühungen anzuschließen. Der Oberste Gerichtshof hat kürzlich entschieden, dass die Exekutive nicht befugt ist, landesweite Energievorschriften zu erlassen; Das können nur einzelne Staaten tun, es sei denn, der Kongress verabschiedet ein nationales Gesetz zur Reduzierung fossiler Brennstoffe.

Das erscheint angesichts der Tatsache unwahrscheinlich, dass man, um Vorsitzender eines demokratischen Senats- und Kongressausschusses zu werden, eine führende Rolle bei der Erhebung von Wahlkampfspenden für die Partei einnehmen muss. Joe Manchin, ein Milliardär eines Kohleunternehmens, führt alle Senatoren in der Wahlkampfunterstützung der Öl- und Kohleindustrie an und ermöglicht es ihm, die Auktion seiner Partei für den Vorsitz im Senatsausschuss für Energie und natürliche Ressourcen zu gewinnen und jede ernsthaft restriktive Umweltgesetzgebung zu blockieren.

Neben Öl leistet die Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur US-Zahlungsbilanz. Das Blockieren des russischen Getreide- und Düngemittelversands droht eine Nahrungsmittelkrise im globalen Süden sowie eine europäische Krise auszulösen, da kein Gas zur Herstellung von heimischem Dünger verfügbar ist. Russland ist der weltweit größte Exporteur von Getreide und auch von Düngemitteln, und seine Exporte dieser Produkte sind von NATO-Sanktionen ausgenommen. Aber die russische Schifffahrt wurde von der Ukraine blockiert, die Minen in den Seewegen durch das Schwarze Meer platzierte, um den Zugang zum Hafen von Odessa zu sperren, in der Hoffnung, dass die Welt Russland für die bevorstehende Getreide- und Energiekrise der Welt verantwortlich machen würde, anstatt den Handelssanktionen der USA und der NATO, die gegen Russland verhängt wurden Russland. [2] Auf seiner Pressekonferenz am 20. Juli 2022 zeigte Sergej Lawrow die Heuchelei des PR-Versuchs, die Dinge zu verzerren:

Viele Monate lang sagten sie uns, dass Russland an der Lebensmittelkrise schuld sei, weil die Sanktionen nicht für Lebensmittel und Düngemittel gelten. Daher muss Russland keine Wege finden, um die Sanktionen zu umgehen, und sollte handeln, weil ihm niemand im Weg steht. Wir haben viel Zeit gebraucht, um ihnen zu erklären, dass Lebensmittel und Düngemittel zwar nicht sanktioniert werden, das erste und zweite Paket westlicher Beschränkungen jedoch Frachtkosten, Versicherungsprämien und Genehmigungen für russische Schiffe, die diese Waren befördern, zum Anlegen ausländischer Häfen betreffen und solche für ausländische Schiffe, die die gleichen Sendungen in russischen Häfen übernehmen. Sie belügen uns offen, dass dies nicht wahr ist und dass es allein an Russland liegt. Das ist Foulspiel.

Der Getreidetransport im Schwarzen Meer hat begonnen, wieder aufzunehmen, aber die NATO-Staaten haben Zahlungen an Russland in Dollar, Euro oder Währungen anderer Länder im US-Umlauf blockiert. Länder mit Nahrungsmitteldefizit, die es sich nicht leisten können, Lebensmittelpreise auf Notniveau zu zahlen, sehen sich drastischen Engpässen gegenüber, die noch verschärft werden, wenn sie gezwungen sind, ihre Auslandsschulden zu begleichen, die auf den aufwertenden US-Dollar lauten. Die drohende Treibstoff- und Lebensmittelkrise verspricht, eine neue Welle von Einwanderern nach Europa zu treiben, die ihr Überleben suchen. Europa wurde bereits von Flüchtlingen überschwemmt, die von den Bombenangriffen der NATO und der Unterstützung der dschihadistischen Angriffe auf Libyen und die ölproduzierenden Länder im Nahen Osten stammten. Der diesjährige Stellvertreterkrieg in der Ukraine und die Verhängung antirussischer Sanktionen ist ein perfektes Beispiel für Henry Kissingers Witz: „Es mag gefährlich sein, Amerikas Feind zu sein, aber Amerikas Freund zu sein, ist fatal.“

Rückschlag durch die US/NATO-Fehlkalkulationen

Die internationale Diplomatie der USA zielt darauf ab, Finanz-, Handels- und Militärpolitiken zu diktieren, die andere Länder in Dollarschulden und Handelsabhängigkeit zu bringen, indem man sie daran hindert, Alternativen zu entwickeln. Wenn dies fehlschlägt, versuchen die USA, die Widerspenstigen aus der US-zentrierten westlichen Sphäre zu isolieren.

Die US-Außendiplomatie basiert nicht mehr darauf, gegenseitigen Gewinn anzubieten. Dies konnte nach dem Zweiten Weltkrieg geltend gemacht werden, als die Vereinigten Staaten in der Lage waren, den Regierungen im Austausch für ihre Annahme Kredite, Auslandshilfe und militärischen Schutz vor der Besatzung – sowie Industriegüter zum Wiederaufbau kriegszerrütteter Volkswirtschaften – anzubieten Handels- und Geldpolitik zugunsten US-amerikanischer Exporteure und Investoren. Aber heute gibt es nur die kriegerische Diplomatie, mit dem Ziel Nationen zu verletzen, deren sozialistische Regierungen Amerikas neoliberalen Drang zur Privatisierung und zum Ausverkauf ihrer natürlichen Ressourcen und öffentlichen Infrastruktur ablehnen.

Das erste Ziel besteht darin, Russland und China daran zu hindern, sich gegenseitig zu helfen. Das ist die alte imperiale Teile-und-Herrsche-Strategie. Die Minimierung der Fähigkeit Russlands, China zu unterstützen, würde den Vereinigten Staaten und der NATO Europa den Weg ebnen, neue Handelssanktionen gegen China zu verhängen und Dschihadisten in die westliche Uiguren-Region Xinjiang zu schicken. Das Ziel ist es, Russlands Rüstungsinventar auszubluten, genug seiner Soldaten zu töten und genug russischen Mangel und Leid zu schaffen, um nicht nur seine Fähigkeit zu schwächen, China zu helfen, sondern seine Bevölkerung dazu anzuspornen, einen Regimewechsel zu unterstützen, eine von den USA geförderte „Farbrevolution“. .“ Der Traum ist es, einen Jelzin-ähnlichen Führer zu fördern, der der neoliberalen „Therapie“ gegenüber freundlich eingestellt ist, die Russlands Wirtschaft in den 1990er Jahren demontiert hat.

So erstaunlich es scheinen mag, die US-Strategen haben nicht mit der offensichtlichen Reaktion der Länder gerechnet, die sich gemeinsam im Fadenkreuz der militärischen und wirtschaftlichen Bedrohungen durch die USA und die NATO wiederfinden. Am 19. Juli 2022 trafen sich die Präsidenten Russlands und des Iran, um ihre Zusammenarbeit angesichts des Sanktionskriegs gegen sie bekannt zu geben. Das folgte Russlands früherem Treffen mit Indiens Premierminister Modi. Die US-Diplomatie treibt Russland, China, Indien und den Iran zusammen, was als „sich selbst ins eigene Bein schießt“ bezeichnet wird, und zwar dazu, sich an Argentinien und andere Länder zu wenden, um sich der BRICS-plus-Bank anzuschließen, um sich selbst zu schützen.

Die USA selbst beenden den Dollarstandard des internationalen Finanzwesens

Die Trump-Administration unternahm im November 2018 einen großen Schritt, um Länder aus dem Dollar-Orbit zu drängen, indem sie fast 2 Milliarden Dollar von Venezuelas offiziellen Goldbeständen beschlagnahmten, die in London gehalten wurden. Die Bank of England stellte diese Reserven Juan Guaidó zur Verfügung, dem marginalen rechten Politiker, der von den Vereinigten Staaten ausgewählt wurde, um Venezuelas gewählten Präsidenten als Staatsoberhaupt zu ersetzen. Dies wurde als demokratisch definiert, weil der Regimewechsel versprach, den neoliberalen „freien Markt“ einzuführen, der als die Essenz der US-Definition von Demokratie für die heutige Welt gilt.

Dieser Golddiebstahl war tatsächlich nicht die erste derartige Beschlagnahme. Am 14. November 1979 legte die Carter-Administration nach dem Sturz des Schahs die Bankeinlagen des Iran in New York lahm. Dieses Gesetz hinderte den Iran daran, seinen geplanten Auslandsschuldendienst zu zahlen, und zwang ihn in Zahlungsverzug. Dies wurde im Hinblick auf alle anderen Finanzmärkte als außergewöhnliche einmalige Aktion angesehen. Aber jetzt, da die Vereinigten Staaten die selbsternannte „außergewöhnliche Nation“ sind, werden solche Beschlagnahmungen zu einer neuen Norm in der US-Diplomatie. Noch weiß niemand, was mit Libyens Goldreserven passiert ist, die Muammar Gadafi zur Unterstützung einer afrikanischen Alternative zum Dollar verwenden wollte. Und Afghanistans Gold und andere Reserven wurden von Washington einfach als Bezahlung für die Kosten der „Befreiung“ dieses Landes von der russischen Kontrolle durch die Unterstützung der Taliban genommen. Aber als die Biden-Administration und ihre NATO-Verbündeten im März 2022 einen viel größeren Besitz von rund 300 Milliarden US-Dollar an russischen Bankreserven und Währungsbeständen an sich rissen, machte sie eine radikale neue Epoche der Dollar-Diplomatie offiziell. Jede Nation, die eine Politik verfolgt, die nicht im Interesse der US-Regierung liegt, läuft Gefahr, dass die US-Behörden ihre Bestände an Devisenreserven in US-Banken oder Wertpapieren beschlagnahmen.

Dies war ein Warnsignal, das die Länder dazu veranlasste, sich davor zu fürchten, ihren Handel, ihre Ersparnisse und Auslandsschulden in Dollar zu denominieren, und es zu vermeiden, Bankeinlagen und Wertpapiere in Dollar oder Euro als Zahlungsmittel zu verwenden. Indem sie andere Länder dazu veranlassten, darüber nachzudenken, wie sie sich von dem US-zentrierten Welthandels- und Währungssystem befreien können, das 1945 mit dem IWF, der Weltbank und später der Welthandelsorganisation gegründet wurde, haben die US-Konfiszierungen das Ende des US-Finanzministeriums beschleunigt -Bill-Standard, der die Weltfinanzen regelt, seit die Vereinigten Staaten 1971 von Gold abgerückt sind. [3]

Seit die Konvertibilität des Dollars in Gold im August 1971 endete, hat die Dollarisierung des Welthandels und der Investitionen dazu geführt, dass andere Länder den Großteil ihrer neuen internationalen Währungsreserven in US-Staatsanleihen und Bankeinlagen halten müssen. Wie bereits erwähnt, ermöglicht dies den Vereinigten Staaten, auf US-Dollar lautende ausländische Bankeinlagen und Anleihen zu beschlagnahmen.

Am wichtigsten ist, dass die Vereinigten Staaten nach Belieben und unbegrenzt Dollarscheine für die Weltwirtschaft schaffen und ausgeben können. Es muss keine internationale Kaufkraft durch einen Handelsüberschuss erwirtschaften, wie es andere Länder tun müssen. Das US-Finanzministerium kann einfach Dollars elektronisch drucken, um seine ausländischen Militärausgaben und den Kauf ausländischer Ressourcen und Unternehmen zu finanzieren. Und da es das „außergewöhnliche Land“ ist, muss es diese Schulden nicht bezahlen – die als viel zu groß anerkannt werden, um sie bezahlen zu können. Ausländische Dollarbestände sind kostenlose US-Kredite an die Vereinigten Staaten, die nicht mehr zurückgezahlt werden müssen, als die Papierdollars in unseren Brieftaschen voraussichtlich zurückgezahlt werden (indem sie aus dem Umlauf genommen werden).

Rückschlag aufgrund der Isolierung der Wirtschafts- und Währungssysteme der USA/NATO

Es ist schwer zu erkennen, wie die Vertreibung von Ländern aus dem US-Wirtschaftsorbit den langfristigen nationalen Interessen der USA dient. Die Teilung der Welt in zwei Währungsblöcke wird die Dollar-Diplomatie auf ihre NATO-Verbündeten und Satelliten beschränken.

Der Rückschlag, der sich jetzt im Gefolge der US-Diplomatie entfaltet, beginnt mit ihrer Anti-Russland-Politik. Die Verhängung von Handels- und Währungssanktionen sollte russische Verbraucher und Unternehmen daran hindern, die US/NATO-Importe zu kaufen, an die sie sich gewöhnt hatten. Die Konfiszierung der Devisenreserven Russlands sollte den Rubel zum Einsturz bringen, ihn „in Schutt und Asche verwandeln“, wie Präsident Biden versprach. Die Verhängung von Sanktionen gegen den Import von russischem Öl und Gas nach Europa sollte Russland Exporteinnahmen entziehen, den Rubel zusammenbrechen lassen und die Importpreise (und damit die Lebenshaltungskosten) für die russische Öffentlichkeit erhöhen. Stattdessen hat das Blockieren russischer Exporte eine weltweite Preisinflation für Öl und Gas geschaffen, wodurch die russischen Exporteinnahmen stark gestiegen sind. Es exportierte weniger Gas, verdiente aber mehr – und mit blockierten Dollars und Euros, Russland forderte die Bezahlung seiner Exporte in Rubel. Sein Wechselkurs stieg, anstatt zu kollabieren, was es Russland ermöglichte, seine Zinssätze zu senken.

Russland dazu zu bringen, seine Soldaten in die Ostukraine zu schicken, um russischsprachige Menschen zu verteidigen, die in Luhansk und Donezk angegriffen wurden, zusammen mit den erwarteten Auswirkungen der darauf folgenden westlichen Sanktionen, sollte die russischen Wähler dazu bringen, auf einen Regimewechsel zu drängen. Aber wie fast immer, wenn ein Land oder eine ethnische Zugehörigkeit angegriffen wird, waren die Russen entsetzt über den ukrainischen Hass auf russischsprachige Sprecher und die russische Kultur sowie über die Russophobie des Westens. Dass westliche Länder Musik russischer Komponisten und russische Romane aus Bibliotheken verbannten – gekrönt durch England, das russische Tennisspieler vom Wimbledon-Turnier ausschloss – führte dazu, dass sich Russen angegriffen fühlten, nur weil sie Russen waren. Sie sammelten sich um Präsident Putin.

Die Handelssanktionen der NATO haben der russischen Landwirtschaft und Industrie geholfen, autarker zu werden, indem sie Russland dazu verpflichtet haben, in Importsubstitution zu investieren. Ein weithin bekannter landwirtschaftlicher Erfolg war der Aufbau einer eigenen Käseproduktion, um die litauische und andere europäische Lieferanten zu ersetzen. Seine Automobil- und andere Industrieproduktion wird gezwungen, sich von deutschen und anderen europäischen Marken auf eigene und chinesische Hersteller zu verlagern. Das Ergebnis ist ein Verlust von Märkten für westliche Exporteure.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen hat der Ausschluss Russlands durch die NATO aus dem Bankenclearingsystem SWIFT nicht das erwartete Chaos im Zahlungsverkehr geschaffen. Die Bedrohung war schon so lange so laut, dass Russland und China viel Zeit hatten, ihr eigenes Zahlungssystem zu entwickeln. Dies lieferte ihnen eine der Voraussetzungen für ihre Pläne, ihre Volkswirtschaften von denen des US/NATO-Westens abzuspalten.

Wie sich herausstellte, verursachen die Handels- und Währungssanktionen gegen Russland die höchsten Kosten für Westeuropa und werden sich wahrscheinlich auf den globalen Süden ausbreiten, was alle dazu veranlasst, darüber nachzudenken, ob wirtschaftliche Interessen darin liegen, sich der konfrontativen Dollar-Diplomatie der USA anzuschließen. Am stärksten ist die Störung in Deutschland zu spüren, wo viele Unternehmen aufgrund von Gas- und anderen Rohstoffknappheiten schließen müssen. Die Weigerung Deutschlands, die Pipeline North Stream 2 zu genehmigen, hat seine Energiekrise auf die Spitze getrieben. Dies hat die Frage aufgeworfen, wie lange Deutschlands politische Parteien der NATO-Politik des Kalten Krieges untergeordnet bleiben können, auf Kosten der deutschen Industrie und Haushalte, die mit stark steigenden Heiz- und Stromkosten konfrontiert sind.

Je länger es dauert, den Handel mit Russland wiederherzustellen, desto mehr werden die europäischen Volkswirtschaften und die Bürger insgesamt leiden, und desto weiter wird der Wechselkurs des Euro fallen, was die Inflation in allen Mitgliedsländern anheizen wird. Die europäischen NATO-Länder verlieren nicht nur ihre Exportmärkte, sondern auch ihre Investitionsmöglichkeiten, um vom viel schnelleren Wachstum der eurasischen Länder zu profitieren, deren Regierungsplanung und Widerstand gegen die Finanzialisierung sich als viel produktiver erwiesen haben als das neoliberale US/NATO-Modell.

Es ist schwer vorstellbar, wie eine diplomatische Strategie mehr bewirken kann, als auf Zeit zu spielen. Das bedeutet, auf kurze Sicht zu leben, nicht auf lange Sicht. Die Zeit scheint auf der Seite Russlands, Chinas und der Handels- und Investitionsallianzen zu stehen, die sie verhandeln, um die neoliberale westliche Wirtschaftsordnung zu ersetzen.

Das ultimative Problem der USA ist seine neoliberale postindustrielle Wirtschaft

Das Scheitern und die Rückschläge der US-Diplomatie sind das Ergebnis von Problemen, die über die Diplomatie selbst hinausgehen. Das zugrunde liegende Problem ist das Bekenntnis des Westens zu Neoliberalismus, Finanzialisierung und Privatisierung. Anstelle der staatlichen Subventionierung der grundlegenden Lebenshaltungskosten, die von den Arbeitskräften benötigt werden, wird das gesamte soziale Leben zu einem Teil „des Marktes“ gemacht – eines einzigartigen deregulierten Thatcher-Marktes für „Chicago Boys“, auf dem Industrie, Landwirtschaft, Wohnen und Finanzierung dereguliert und zunehmend räuberisch sind Starke Subventionierung der Bewertung von finanziellen und gewinnorientierten Vermögenswerten – hauptsächlich des Reichtums des reichsten Einen Prozents. Einkommen werden zunehmend durch Finanz- und Monopolrenten erzielt, und Vermögen werden durch fremdfinanzierte „Kapitalgewinne“ für Aktien, Anleihen und Immobilien gemacht.

US-Industrieunternehmen haben mehr darauf abzielt, „Reichtum zu schaffen“, indem sie den Preis ihrer Aktien erhöhen, indem sie über 90 Prozent ihrer Gewinne für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen verwenden, anstatt in neue Produktionsanlagen zu investieren und mehr Arbeitskräfte einzustellen. Das Ergebnis einer langsameren Kapitalinvestition ist die Demontage und finanzielle Ausschlachtung der Unternehmensindustrie, um finanzielle Gewinne zu erzielen. Und soweit Unternehmen Arbeitskräfte beschäftigen und neue Produktionen aufbauen, geschieht dies im Ausland, wo Arbeitskräfte billiger sind.

Die meisten asiatischen Arbeitskräfte können es sich leisten, für niedrigere Löhne zu arbeiten, da sie viel niedrigere Wohnkosten haben und keine Bildungsschulden zahlen müssen. Gesundheitsfürsorge ist ein öffentliches Recht, keine finanzialisierte Markttransaktion, und Renten werden nicht von Lohnempfängern und Arbeitgebern im Voraus bezahlt, sondern sind öffentlich. Vor allem in China soll verhindert werden, dass der rentier Finanz-, Versicherungs- und Immobiliensektor (FIRE) zu einem lästigen Kostenfaktor wird, dessen wirtschaftliche Interessen sich von denen einer sozialistischen Regierung unterscheiden.

China behandelt Geld und Bankwesen als öffentliches Gut, das für Zwecke geschaffen, ausgegeben und verliehen werden soll, die zur Steigerung der Produktivität und des Lebensstandards beitragen (und zunehmend auch zum Schutz der Umwelt). Sie lehnt das von den USA geförderte neoliberale Modell ab, das vom IWF, der Weltbank und der Welthandelsorganisation aufgezwungen wird.

Das globale wirtschaftliche Zerbrechen geht weit über den Konflikt der NATO mit Russland in der Ukraine hinaus. Als die Biden-Regierung Anfang 2021 ihr Amt antrat, hatten Russland und China bereits über die Notwendigkeit diskutiert, ihren Außenhandel und ihre Investitionen unter Verwendung ihrer eigenen Währungen zu entdollarisieren. [4]Das bedeutet den Quantensprung, ein neues Zahlungsverrechnungsinstitut zu organisieren. Die Planung war nicht über grobe Umrisse hinausgegangen, wie ein solches System funktionieren würde, aber die Beschlagnahme der russischen Devisenreserven durch die USA machte eine solche Planung dringend, beginnend mit einer BRICS-Plus-Bank. Eine eurasische Alternative zum IWF wird ihm die Möglichkeit nehmen, neoliberale „Konditionalitäten“ für Sparmaßnahmen aufzuerlegen, um die Länder zu zwingen, die Lohnzahlungen zu senken und der Bezahlung ihrer ausländischen Gläubiger Vorrang einzuräumen, anstatt sich selbst zu ernähren und ihre eigenen Volkswirtschaften zu entwickeln. Anstatt dass neue internationale Kredite hauptsächlich zur Begleichung von Dollarschulden gewährt werden, werden sie Teil eines Prozesses neuer gegenseitiger Investitionen in grundlegende Infrastrukturen sein, die das Wirtschaftswachstum und den Lebensstandard beschleunigen sollen. Andere Institutionen werden als China, Russland, Iran,

Die grundlegende US-Politik bestand darin, mit der Destabilisierung von Ländern zu drohen und sie vielleicht zu bombardieren, bis sie einer neoliberalen Politik zustimmen und ihren öffentlichen Bereich privatisieren. Aber gegen Russland, China und den Iran anzutreten, ist eine viel höhere Größenordnung. Die Nato hat sich ihrer Fähigkeit zur konventionellen Kriegsführung entwaffnet, indem sie ihren – zugegebenermaßen weitgehend veralteten – Waffenvorrat zum Verschlingen in der Ukraine ablieferte. In jedem Fall kann keine Demokratie in der heutigen Welt einen Militärdienst auferlegen, um einen konventionellen Landkrieg gegen einen bedeutenden/großen Gegner zu führen. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg in den späten 1960er Jahren beendeten die Wehrpflicht der USA, und die einzige Möglichkeit, ein Land wirklich zu erobern, besteht darin, es im Landkrieg zu besetzen.

Damit bleibt den westlichen Demokratien nur noch die Möglichkeit, nur eine Art Krieg zu führen: Atomkrieg – oder zumindest Fernbombardierung, wie es in Afghanistan und im Nahen Osten geschehen ist, ohne westliche Arbeitskräfte zu benötigen. Das ist überhaupt keine Diplomatie. Es spielt lediglich die Rolle des Schädlings. Aber das ist die einzige Taktik, die den Vereinigten Staaten und dem NATO-Europa noch zur Verfügung steht. Es ähnelt auffallend der Dynamik der griechischen Tragödie, in der Macht zu Hybris führt, die anderen schadet und daher letztendlich unsozial ist – und am Ende selbstzerstörerisch.

Wie können die Vereinigten Staaten dann ihre Weltherrschaft aufrechterhalten? Es hat die offizielle Auslandsverschuldung deindustrialisiert und weit über jede vorhersehbare Zahlungsweise hinaus erhöht. In der Zwischenzeit fordern seine Banken und Anleihegläubiger, dass der globale Süden und andere Länder angesichts ihrer eigenen Handelskrise, die aus den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen resultiert, die durch die antirussische und antichinesische Kriegsführung verursacht werden, Zahlungen an ausländische Dollar-Anleiheinhaber leisten. Diese Doppelmoral ist ein grundlegender innerer Widerspruch, der den Kern des heutigen neoliberalen westlichen Weltbildes trifft.

Ich habe die möglichen Szenarien zur Lösung dieses Konflikts in meinem kürzlich erschienenen Buch The Destiny of Civilization: Finance Capitalism, Industrial Capitalism or Socialism beschrieben . Es ist jetzt auch als E-Book bei CounterPunch Books erschienen .

