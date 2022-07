Der Westen macht sich bereit, die Nachkriegs-Ukraine zu plündern – Von Jake Kallio und Ben Norton (Popular Resistance)

Mit neoliberaler Schocktherapie: Privatisierung, Deregulierung, Abbau des Arbeitnehmerschutzes.

Während die Vereinigten Staaten und Europa die Ukraine mit Waffen im Wert von zig Milliarden Dollar überschwemmen, um sie als antirussischen Stellvertreter https://multipolarista.com/2022/03/24/us-official-ukraine-nato-proxy-war-russia/ zu benutzen und Öl ins Feuer eines brutalen Krieges zu gießen, der das Land verwüstet, schmieden sie auch Pläne, um die Nachkriegsökonomie des Landes im Wesentlichen zu plündern.

Vertreter westlicher Regierungen und Unternehmen trafen sich im Juli dieses Jahres in der Schweiz, um eine Reihe harter neoliberaler Maßnahmen zu planen, die sie der Nachkriegsukraine aufzwingen wollen. Sie forderten, die Arbeitsrechte zu kürzen, „Märkte zu öffnen“, Zölle zu senken, Industrien zu deregulieren und „staatliche Unternehmen an private Investoren zu verkaufen“.

Die Ukraine ist seit 2014 durch Gewalt destabilisiert, als ein von den USA unterstützter Staatsstreich https://multipolarista.com/2022/04/14/new-york-times-attack-propaganda/ die demokratisch gewählte Regierung des Landes stürzte und einen Bürgerkrieg auslöste https://multipolarista.com/2022/02/27/us-nato-expansion-ukraine-russia-intervene/. Dieser Konflikt zog sich bis zum 24. Februar 2022 hin, als Russland in das Land einmarschierte und eine neue, noch tödlichere Phase des Krieges einleitete.

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben versucht, die Geschichte des vom Ausland unterstützten Bürgerkriegs in der Ukraine von 2014 bis Anfang 2022 auszulöschen, indem sie so taten, als habe der Konflikt am 24. Februar begonnen. Doch Washington hatte bereits vor dem Einmarsch Russlands über mehrere Jahre hinweg https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2017/12/20/trump-administration-approves-lethal-arms-sales-to-ukraine/ große Mengen an Waffen https://abcnews.go.com/Politics/trump-admin-approves-sale-anti-tank-weapons-ukraine/story?id=65989898 in die Ukraine geliefert und umfangreiche militärische Ausbildung und Unterstützung https://multipolarista.com/2022/03/18/cia-trained-ukrainians-2014/ geleistet.

Seit 2017 hielten Vertreter westlicher Regierungen und Unternehmen im Stillen jährliche Konferenzen ab, auf denen sie darüber diskutierten, wie sie von dem Bürgerkrieg, den sie in der Ukraine anheizen, profitieren könnten.

Bei diesen Treffen skizzierten westliche Politiker und Wirtschaftsführer eine Reihe aggressiver rechtsgerichteter Reformen, die sie der Ukraine aufzuzwingen hofften, darunter eine weitreichende Privatisierung staatseigener Industrien und eine Deregulierung der Wirtschaft.

Am 4. und 5. Juli 2022 trafen sich Spitzenbeamte der USA, der EU, Großbritanniens, Japans und Südkoreas in der Schweiz zu einer so genannten „Ukraine Recovery Conference“ https://www.urc2022.com/. Dort planten sie den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg und kündigten demonstrativ Hilfszusagen an – während sie sich über eine Fülle potenzieller Verträge freuten.

Die neuen NATO-Beitrittskandidaten Finnland und Schweden sagten zu, den Wiederaufbau in Lugansk zu gewährleisten, etwa 48 Stunden nachdem Russland und die separatistischen Kräfte bekannt gegeben hatten, dass die Region vollständig unter ihre Kontrolle geraten sei.

Doch die Ukraine Recovery Conference war nicht neu. Sie war umbenannt worden, um die Kosten für ein neues Akronym zu sparen. In den vorangegangenen fünf Jahren wurden die Gruppe und ihre jährlichen Treffen stattdessen als „Ukraine Reform Conference“ (URC) bezeichnet.

Die Tagesordnung der URC war ausdrücklich darauf ausgerichtet, dem Land politische Veränderungen aufzuerlegen – nämlich „Stärkung der Marktwirtschaft“ https://www.urc2022.com/ukraine-reform-conference-2021, „Dezentralisierung, Privatisierung, Reform staatlicher Unternehmen, Landreform, Reform der staatlichen Verwaltung“ und „euro-atlantische Integration“.

Vor 2022 hatte dieses Treffen nichts mit Hilfe zu tun – und sehr viel mit Wirtschaft.

In den Dokumenten der Reformkonferenz 2018 für die Ukraine wird die Bedeutung der Privatisierung des größten Teils des verbleibenden öffentlichen Sektors der Ukraine hervorgehoben https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reform%20office/Ukraine_Reform_Conference_II_web.pdf und erklärt, dass das „letztendliche Ziel der Reform der Verkauf staatlicher Unternehmen an private Investoren ist“, und es werden weitere „Privatisierungen, Deregulierungen, Energiereformen, Steuer- und Zollreformen“ gefordert.

Der Bericht beklagt, dass „die Regierung der größte Vermögensbesitzer der Ukraine ist“ und stellt fest: „Die Reform der Privatisierung und der staatlichen Unternehmen wurde lange erwartet, da dieser Sektor der ukrainischen Wirtschaft seit 1991 weitgehend unverändert geblieben ist.“

Die Reformkonferenz der Ukraine nannte als eine ihrer „Errungenschaften“ die Verabschiedung eines Gesetzes mit dem Titel „Über die Privatisierung von staatlichem und kommunalem Eigentum“ im Januar 2018, das laut URC „das Privatisierungsverfahren vereinfacht.“

Während die URC enthusiastisch für diese neoliberalen Reformen eintrat, räumte sie ein, dass sie bei den tatsächlichen Ukrainern sehr unpopulär sind. Eine Umfrage ergab, dass nur 12,4 % die Privatisierung staatlicher Unternehmen (SOE) unterstützten, während 49,9 % sie ablehnten. (Weitere 12 % waren indifferent, während 25,7 % keine Antwort gaben.)

Die wirtschaftliche Liberalisierung https://jacobin.com/2022/07/ukraine-neoliberalism-war-russia-eu-imf/ in der Ukraine verläuft seit dem Einmarsch Russlands im Februar noch krasser.

Im März 2022 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Notstandsgesetz, das es den Arbeitgebern erlaubt, Tarifverträge auszusetzen https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraines-new-labour-law-wartime/. Im Mai verabschiedete es dann ein dauerhaftes Reformpaket, das die große Mehrheit der ukrainischen Arbeitnehmer (in Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten) vom ukrainischen Arbeitsrecht ausnimmt.

Auch wenn die ukrainischen Arbeitgeber die unmittelbaren Nutznießer dieser Änderungen sein werden, haben sich westliche Regierungen seit Jahren für eine Liberalisierung der ukrainischen Arbeitsgesetze eingesetzt.

Aus Dokumenten, die 2021 an die Öffentlichkeit gelangten, geht hervor, dass die britische Regierung ukrainische Beamte https://www.epsu.org/article/leaked-documents-show-uk-government-supports-anti-union-labour-reform-ukraine-undermining darin unterrichtete, wie man eine widerspenstige Öffentlichkeit davon überzeugen kann, die Arbeitnehmerrechte aufzugeben und gewerkschaftsfeindliche Maßnahmen umzusetzen. In den Schulungsunterlagen wurde beklagt, dass die öffentliche Meinung gegenüber den vorgeschlagenen Reformen überwiegend negativ sei, aber es wurden auch Strategien vermittelt, um die Ukrainer zur Unterstützung der Reformen zu verleiten.

Der Westen ruft auf der „Ukraine Recovery Conference“ zu aggressiven neoliberalen Reformen auf

An der „Ukraine Recovery Conference“ im Juli 2022 in Lugano, Schweiz, die gemeinsam von der schweizerischen und der ukrainischen Regierung ausgerichtet wurde, nahmen Vertreter der folgenden Staaten und Institutionen teil:

Albanien, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nord-Mazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea (Südkorea), Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinigtes Königreich, Zypern, Europarat, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Kommission, Europäische Investitionsbank, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

Zu den prominenten Teilnehmern gehörten die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula Von der Leyen, der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis und die britische Außenministerin Liz Truss https://multipolarista.com/2022/07/06/liz-truss-uk-saudi-arabia-authoritarian/.

Der vom Westen unterstützte ukrainische Staatschef Wolodymyr Zelensky sprach ebenfalls per Video zu der Konferenz.

Bei dem Treffen in der Schweiz waren der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal und Zelenskys wichtigster politischer Verbündeter Ruslan Stefanchuk, der Vorsitzende des ukrainischen Parlaments, der Werchowna Rada, anwesend.

Stefanchuk ist nach Zelensky der zweite Kandidat für das Präsidentenamt. Er ist auch Mitglied des allmächtigen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, der das Land eigentlich regiert.

Sogar die Vereinten Nationen haben die Konferenz abgesegnet: UN-Generalsekretär António Guterres gab ebenfalls eine Videoerklärung ab.

Bei dem zweitägigen Treffen waren sich die Teilnehmer einig, dass die Ukraine schließlich in die Europäische Union aufgenommen https://www.pbs.org/newshour/world/european-union-makes-ukraine-a-candidate-for-eu-membership werden sollte. Erst zwei Wochen zuvor hatte das Land auf einem Gipfel im Juni in Brüssel den Status eines EU-Kandidaten erhalten.

Zum Abschluss des Treffens verabschiedeten alle anwesenden Regierungen und Institutionen eine gemeinsame Erklärung, die so genannte Lugano-Erklärung https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c68e41bd53305e8d214994_URC2022%20Lugano%20Declaration.pdf. Diese Erklärung wurde durch einen „Nationalen Sanierungsplan“ ergänzt https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf, der wiederum von einem von der ukrainischen Regierung eingerichteten „Nationalen Sanierungsrat“ ausgearbeitet wurde.

Dieser Plan sprach sich für eine Reihe neoliberaler Reformen aus, darunter die „Privatisierung nicht marktrelevanter Unternehmen“ und die “ Finalisierung der Vergesellschaftung staatlicher Unternehmen“ (SOEs), wobei als Beispiel der Verkauf des staatlichen ukrainischen Kernenergieunternehmens EnergoAtom genannt wurde.

Um „privates Kapital in das Bankensystem zu locken“, enthielt der Vorschlag auch die Forderung nach der „Privatisierung der SOBs“ (staatseigene Banken).

In dem Bestreben, „private Investitionen zu verstärken und das landesweite Unternehmertum anzukurbeln“, drängte das Nationale Konjunkturprogramm auf eine erhebliche „Deregulierung“ und schlug die Schaffung von „Katalysatorprojekten“ vor, um private Investitionen in vorrangigen Sektoren freizusetzen.

In einem ausdrücklichen Aufruf zum Abbau des Arbeitsschutzes griff das Dokument die verbliebenen arbeitnehmerfreundlichen Gesetze in der Ukraine an, von denen einige noch aus der Sowjet-Ära stammten.

Das Nationale Sanierungsprogramm beschwerte sich über „veraltete Arbeitsgesetze, die zu komplizierten Einstellungs- und Entlassungsverfahren, Überstundenregelungen usw. führen“. Als Beispiel für diese angeblich „veraltete Arbeitsgesetzgebung“ beklagte der vom Westen unterstützte Plan, dass Arbeitnehmern in der Ukraine mit einem Jahr Berufserfahrung eine neunwöchige „Kündigungsfrist für Entlassungen“ eingeräumt wird, verglichen mit nur vier Wochen in Polen und Südkorea.

Im gleichen Sinne forderte das Nationale Sanierungsprogramm die Ukraine auf, die Steuern für Unternehmen und reiche Kapitalisten zu senken.

In dem Entwurf wird beklagt, dass 40 % des ukrainischen BIP aus Steuereinnahmen stammen, was im Vergleich zum Vorbild Südkorea eine „ziemlich hohe Steuerlast“ darstellt. Es wird daher dazu aufgerufen, „den Steuerservice umzugestalten“ und „Möglichkeiten zur Senkung des Anteils der Steuereinnahmen am BIP zu prüfen“.

Kurz gesagt, der Wirtschaftsvorschlag der Ukraine Recovery Conference war kaum mehr als eine Neuauflage des Washington Consensus: ein typisches Programm der Rechten, das Massenprivatisierungen, die Deregulierung von Industrien, die Aushöhlung des Arbeitsschutzes, Steuersenkungen für die Reichen und die Belastung der ukrainischen Arbeitnehmer beinhaltet.

In den 1990er Jahren, nach dem Sturz der Sowjetunion, verordneten die Vereinigten Staaten Russland und anderen ehemaligen Teilrepubliken eine so genannte kapitalistische „Schocktherapie“.

Eine UNICEF-Studie aus dem Jahr 2001 https://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3066-Key-points-on–A-Decade-o.pdf kam zu dem Ergebnis, dass diese harten neoliberalen Reformen in Russland 3,2 Millionen Todesfälle verursachten und 18 Millionen Kinder in die Armut trieben, was zu einer grassierenden Unterernährung und Gesundheitskrisen führte.

Washington und Brüssel scheinen in ihren Plänen für die Nachkriegs-Ukraine genau zu dieser neoliberalen Schocktherapie zurückzukehren.

Weitere Aufrufe zur neoliberalen Schocktherapie in der Nachkriegsukraine

Zu ihrem Treffen im Juli 2022 in der Schweiz veröffentlichte die Ukraine Recovery Conference (URC) ein „strategisches Briefing“, das von einer rechtsgerichteten ukrainischen Organisation namens Center of Economic Recovery zusammengestellt wurde.

Das Center of Economic Recovery beschreibt https://www.facebook.com/recovery.org.ua/about/?ref=page_internal sich selbst als „Plattform, die Experten, Think Tanks, Unternehmen, die Öffentlichkeit und Regierungsbeamte für die Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft zusammenbringt“. Auf seiner Website https://recovery.org.ua/ listet es viele ukrainische Unternehmen als Partner und Geldgeber auf und macht damit deutlich, dass es wie eine Handelskammer als Lobby in ihrem Namen agiert.

Der Bericht, den diese Unternehmenslobby für die URC verfasste, war in seiner Befürwortung aggressiver neoliberaler Wirtschaftsreformen sogar noch deutlicher als das Nationale Sanierungsprogramm.

Unter Verwendung der rechtslibertären Sprache der „wirtschaftlichen Freiheit“ drängte das Dokument darauf, “ den öffentlichen Sektor zu verkleinern“ und „die Märkte zu öffnen“.

Seine Vorschläge lesen sich wie neoliberale Allgemeinplätze: „Verringerung der regulatorischen Belastung für Unternehmen“ durch „Verringerung der Größe des Staates (Steuerverwaltung, Privatisierung; Digitalisierung der öffentlichen Dienste), Verbesserung der regulatorischen Effizienz (Deregulierung) und Öffnung der Märkte (Liberalisierung der Kapitalmärkte; Investitionsfreiheit).“

Im Namen der „EU-Integration und des Zugangs zu den Märkten“ schlug sie auch die „Beseitigung von Zöllen und nichttarifären, nichttechnischen Hemmnissen für alle ukrainischen Waren“ vor, während sie gleichzeitig dazu aufrief, „die Anziehung ausländischer Direktinvestitionen zu erleichtern, um die größten internationalen Unternehmen in die Ukraine zu bringen“, mit „besonderen Investitionsanreizen“ für ausländische Unternehmen.

Dies war im Wesentlichen eine Aufforderung an die Ukraine, ihre wirtschaftliche Souveränität an das westliche Kapital abzugeben.

Sowohl im Nationalen Sanierungsprogramm als auch im strategischen Briefing wurde die Notwendigkeit einer konsequenten Korruptionsbekämpfung in der Ukraine stark betont.

In keinem der beiden Dokumente wurde die Tatsache erwähnt, dass der vom Westen unterstützte Kiewer Staatschef Volodmyr Zelensky, der auf der URC sprach, bekanntermaßen über ein großes Vermögen verfügt, das in einem Netz von Offshore-Konten versteckt ist.

Zelensky wurde in den Pandora Papers https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-reveal-offshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle, einem Datenleck über verdächtige Offshore-Firmen, namentlich genannt, und er wird mit Luxusimmobilien in London in Verbindung gebracht.

Noch mehr Rufe nach Liberalisierung, Privatisierung, Deregulierung und Steuersenkungen

Neben dem Nationalen Sanierungsprogramm und dem strategischen Briefing wurde auf der Ukraine Recovery Conference im Juli 2022 auch ein Bericht vorgestellt, der von Economist Impact https://impact.economist.com/, einer Unternehmensberatung, die zur Economist Group gehört, erstellt wurde.

Dieses dritte Dokument mit dem Titel „Ukraine Reform Tracker“ https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62bea72e730d345494155b07_ECO065-SDC-UkraineReport-1-Economic_v4.pdf wurde von der Schweizer Regierung mit dem erklärten Ziel finanziert, „die Diskussion über dieses Thema auf der Ukraine Recovery Conference 2022 anzuregen und zu unterstützen“.

Der „Ukraine Reform Tracker“ analysiert die neoliberale Politik, die seit dem von den USA unterstützten Putsch von 2014 in der Ukraine durchgesetzt wurde, und drängt auf noch aggressivere neoliberale Reformen, die nach dem Ende des Krieges umgesetzt werden sollen.

Von den drei Berichten, die auf der Konferenz vorgestellt wurden, war dies vielleicht der deutlichste Aufruf an die Ukraine, nach dem Krieg eine neoliberale Schocktherapie einzuführen – eine Taktik, die oft als Katastrophenkapitalismus bezeichnet wird.

Unter Berufung auf die Economist Intelligence Unit (EIU) wird in dem Dokument betont, dass die Ukraine „Probleme mit der Deregulierung und dem Wettbewerb hat, die noch angegangen werden müssen, wie z. B. die anhaltenden staatlichen Eingriffe“ – wobei staatliche Eingriffe in die Wirtschaft als etwas von Natur aus Schlechtes dargestellt werden.

In diesem Sinne drängte der Ukraine Reform Tracker darauf, „ausländische Direktinvestitionen“ durch internationale Unternehmen zu erhöhen, anstatt Mittel in Sozialprogramme für die ukrainische Bevölkerung zu investieren.

Der Bericht betonte die Bedeutung der Entwicklung des Finanzsektors und forderte die „Beseitigung übermäßiger Vorschriften“ und Zölle.

„Deregulierung und Steuervereinfachung wurden weiter vertieft“, heißt es in dem Bericht, und er fügt hinzu: „Schritte zur Deregulierung und zur Vereinfachung des Steuersystems sind Beispiele für Maßnahmen, die den Auswirkungen des Krieges nicht nur standgehalten haben, sondern durch ihn beschleunigt wurden.“

Der „Ukraine Reform Tracker“ lobte die Zentralbank für die „erfolgreiche Liberalisierung der Währung und die Freigabe des Wechselkurses“. Obwohl einige dieser Maßnahmen aufgrund der russischen Invasion rückgängig gemacht wurden, drängte der Bericht auf die „schnellstmögliche Abschaffung der Währungskontrollen“, um „die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors wiederherzustellen“.

Der Bericht beklagt jedoch, dass diese neoliberalen Reformen nicht schnell genug umgesetzt werden, und schreibt: „Die Privatisierung – die bereits vor dem Krieg nur langsam vorankam – ist ins Stocken geraten, da ein Gesetzentwurf zur Vereinfachung des Prozesses von der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, abgelehnt wurde.

Er forderte eine weitere „Liberalisierung der Landwirtschaft“, um „ausländische Investitionen anzuziehen und das einheimische Unternehmertum zu fördern“, sowie „Verfahrensvereinfachungen“, um es „kleinen und mittleren Unternehmen“ zu erleichtern, „durch den Kauf und die Investition in staatseigene Vermögenswerte zu expandieren“, wodurch „ausländischen Investoren der Markteintritt nach dem Konflikt erleichtert wird“.

„Die weitere Privatisierung großer und verlustbringender staatlicher Unternehmen wird es mehr ukrainischen Unternehmern ermöglichen, in den Markt einzutreten und dort im Nachkriegskontext zu gedeihen“, so die dringende Forderung des Berichts.

Die Economist Impact-Studie betonte, wie wichtig es ist, dass die Ukraine ihren Handel mit Russland einschränkt und stattdessen ihre Wirtschaft in Europa integriert.

„Im Mittelpunkt der ukrainischen Handelsreformen stehen die Bemühungen um eine Diversifizierung der Handelsaktivitäten und eine stärkere Integration in den EU-Markt“, heißt es darin.

Der von westlichen Regierungen gesponserte Bericht rühmte sich damit, die wirtschaftlichen Beziehungen Kiews zu seinem östlichen Nachbarn deutlich zu reduzieren und stellte fest: „Russland war 2014 der wichtigste Handelspartner der Ukraine, der 18,2 % der Exporte und 22 % der Importe abnahm. Seitdem ist der Anteil Russlands an den ukrainischen Exporten und Importen jedoch kontinuierlich gesunken und wird 2021 bei 4,9 % bzw. 8,4 % liegen.“

„Die Ukraine hat besondere Fortschritte bei der Diversifizierung ihres Handelsportfolios innerhalb der EU gemacht und ihr Handelsvolumen mit den Mitgliedstaaten von 2015 bis 2019 um 46,2 % gesteigert“, heißt es weiter.

Der Bericht fügte hinzu, dass es „wesentlich“ sei, dass die Ukraine weitere Reformen durchführe, wie z. B. die Anpassung der Spurweite des Eisenbahnnetzes an die EU-Standards.

Der Ukraine Reform Tracker stellte den Krieg als eine Gelegenheit dar, eine noch katastrophalere kapitalistische Politik durchzusetzen.

„Die Nachkriegszeit könnte eine Gelegenheit bieten, die schwierige Landreform zu vollenden, indem das Recht auf den Erwerb von Agrarland auf juristische Personen, einschließlich ausländischer, ausgedehnt wird“, heißt es in dem Bericht.

„Die Öffnung des Weges für internationales Kapital, das in die ukrainische Landwirtschaft fließt, wird wahrscheinlich die Produktivität des gesamten Sektors steigern und seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem EU-Markt erhöhen“, heißt es weiter.

In dem Dokument werden neue Wege zur Ausbeutung ukrainischer Arbeitskräfte in bestimmten Branchen vorgeschlagen, „insbesondere in der Pharma- und Elektroindustrie, der Kunststoff- und Gummiherstellung, der Möbel- und Textilindustrie sowie der Lebensmittel- und Agrarindustrie“.

„Nach Beendigung des Krieges wird die Regierung auch die Privatisierung der Privatbank, des größten Kreditgebers des Landes, und der Oshchadbank, eines großen Abwicklers von Renten und Sozialleistungen, in Erwägung ziehen müssen, um den Anteil der staatlichen Banken deutlich zu verringern“, heißt es in dem Dokument.

Der Ukraine Reform Tracker zieht ein optimistisches Fazit: „Die Nachkriegszeit wird eine Chance für die Ukraine sein“, und „es wird wahrscheinlich einen erheblichen Druck geben, die Umsetzung der Reformagenda fortzusetzen und zu beschleunigen. Fortgesetzte Unternehmensreformen könnten es der Ukraine ermöglichen, verlustbringende staatliche Unternehmen weiter zu deregulieren [und] zu privatisieren“.

Während sie den Katastrophenkapitalismus vorantreibt, bedient sich die Ukraine Recovery Conference der Rhetorik der ’sozialen Gerechtigkeit‘

Während diese drei von der Ukraine Reform Conference (URC) 2022 veröffentlichten Dokumente lautstarke Aufrufe zur Durchsetzung einer rechtsgerichteten Wirtschaftspolitik waren, wurden sie von oberflächlichen Appellen an die Rhetorik der sozialen Gerechtigkeit begleitet.

Die URC veröffentlichte eine Reihe von sieben „Lugano-Prinzipien“, die sie als Schlüssel für einen gerechten und ausgewogenen Wiederaufbau nach dem Krieg bezeichnete:

Reform des Gesellschaftsrechts, Fokus auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Rechtsstaatlichkeit, Demokratische Beteiligung, Einbindung mehrerer Interessengruppen, Gleichstellung und Einbeziehung der Geschlechter, (ökologische) Nachhaltigkeit

Diese Prinzipien zeigen, wie die Falken in Washington und Brüssel zunehmend Ideen über „Intersektionalität“ https://www.youtube.com/watch?v=PqCu_gmRLBo als Waffe einsetzen, um ihre kriegerische Außenpolitik voranzutreiben.

In seinem Bericht „Woke Imperium: Das kommende Zusammenführen von sozialer Gerechtigkeit und Neokonservatismus“ erörterte der ehemalige Beamte des US-Außenministeriums Christopher Mott die zunehmende Verwendung linksliberaler sozialer Gerechtigkeitsthemen zur Legitimierung und Durchsetzung des westlichen Imperialismus.

Mott stellte fest, dass die „liberale atlantische Tendenz, Moralismus und Social Engineering weltweit zu propagieren, ein immenses Potenzial für Gegenreaktionen hat“.

Die vom Westen unterstützten Liberalen im postsozialistischen Europa haben drei Jahrzehnte damit verbracht, eine falsche Dichotomie zwischen einem liberalisierenden kulturellen Projekt, das nur unter der transatlantischen Hegemonie der USA und neoliberalen Wirtschaftsreformen verwirklicht werden kann, und einer rein fiktiven sozialistischen Vergangenheit zu schaffen, deren politisches Erbe sich irgendwie in rechten, antikommunistischen, nationalistischen Parteien widerspiegelt, die versuchen, die Fortschritte, die Frauen im Sozialismus erzielt haben, wieder rückgängig zu machen.

Trotz seiner offensichtlichen Absurdität hat dieses Narrativ Anhänger unter jüngeren liberalen Intellektuellen gewonnen, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, die wenig oder gar keine Erinnerung an die sozialistische Periode haben und die immer schlechtere Karriereaussichten außerhalb des vom Westen unterstützten ideologischen Apparats haben.

Auf der anderen Seite positionieren sich rechte Nationalisten wie der ungarische Viktor Orban als einzige Verteidiger der kulturellen Souveränität ihrer Länder gegenüber feindlichen Eindringlingen, weigern sich aber gleichzeitig, mit der neoliberalen kapitalistischen Orthodoxie zu brechen.

Im Gegenzug werden lokale Aktivisten, die für legitime Anliegen der sozialen Gerechtigkeit kämpfen, als Agenten dargestellt, die die Pläne ausländischer Mächte fördern.

Im besten Fall untergräbt dies in Friedenszeiten ihre Arbeit und behindert den Fortschritt in ihren Anliegen. In einem Land wie der Ukraine, in dem westliche Regierungen https://multipolarista.com/2022/04/03/uk-arming-ukrainian-nazis-azov/ rechtsextreme https://multipolarista.com/2022/03/10/nato-arming-training-nazis-ukraine-azov/ und https://multipolarista.com/2022/03/21/cnn-nazi-ukraine-azov/ neofaschistische https://multipolarista.com/2022/02/23/nato-atlantic-council-ukraine-nazi-azov/ Gruppen unterstützt haben und in dem seit acht Jahren ein Bürgerkrieg tobt, ist dies lebensbedrohlich.

Was gibt es in der Ukraine überhaupt noch zu plündern?

Am 9. Mai 2022 verabschiedete der US-Kongress den Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, mit dem die Befugnisse Washingtons zur Bereitstellung von Militärhilfe für die Ukraine erheblich erweitert wurden.

Lend-Lease-Bestimmungen stammen aus dem Zweiten Weltkrieg und wurden von der US-Regierung genutzt, um Ländern, die gegen Nazideutschland kämpften, darunter Großbritannien und die Sowjetunion, Militärhilfe zu leisten, ohne offiziell in den Krieg einzutreten.

In diesem Rahmen stellen die USA militärische Ausrüstung als Darlehen zur Verfügung; wenn die Ausrüstung nicht zurückgegeben wird oder werden kann, müssen die Regierungen der Empfängerländer die vollen Kosten zurückzahlen.

Die Regierung von Joe Biden begründete den Einsatz von Lend-Lease mit der Notwendigkeit, die Gesetzesvorlage schnell durch den Kongress zu bringen, bevor andere Finanzmittel ausliefen.

Während viele Nordamerikaner dagegen protestierten, was sie als sinnloses Verschenken von zig Milliarden Steuergeldern an ein fremdes Land ansahen, handelt es sich bei Lend-Lease-Bestimmungen um Darlehen, nicht um Zuschüsse.

Großbritannien, einer der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten, hat seine 60 Jahre alten Lend-Lease-Schulden erst im Jahr 2006 abbezahlt http://news.bbc.co.uk/2/hi/6215847.stm. Russland https://archive.ph/Uh5U4 hat seine Verpflichtungen aus der ehemaligen Sowjetunion im selben Jahr beglichen.

In Anbetracht dieses historischen Präzedenzfalls wird die Ukraine wahrscheinlich auf Schulden sitzen, die sie nicht ohne weiteres zurückzahlen kann – Schulden, die korrupten, vom Westen unterstützten Eliten unter Kriegszwang gewährt wurden. Dies bedeutet, dass die US-Finanzinstitutionen weitere Sicherheiten haben, um der Ukraine eine neoliberale Strukturanpassungspolitik aufzuzwingen und die Wirtschaft des Landes auf Jahre hinaus zu unterwerfen.

Washington und seine Verbündeten haben eine lange Geschichte der Instrumentalisierung von Schulden, um Länder zu zwingen, unpopuläre pro-westliche politische Veränderungen zu akzeptieren, und Schwierigkeiten bei der Rückzahlung zwingen Länder oft dazu, noch mehr Schulden zu akzeptieren, was zu Schuldenfallen-Zyklen führt, denen man nur schwer entkommen kann.

Tatsächlich war es der Internationale Währungsfonds https://theleaflet.in/international-monetary-fund-played-a-crucial-role-in-precipitating-ukraine-war/ und insbesondere die Weigerung des demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die Forderungen des IWF zu akzeptieren, die Löhne zu kürzen, die Sozialausgaben zu streichen und die Gassubventionen einzustellen, um sich in die EU zu integrieren.

Im gegenwärtigen Krieg besetzen Moskau und die von Russland unterstützten Separatisten die östlichen Regionen der Ukraine, die historisch gesehen die am stärksten industrialisierten sind, und könnten sie annektieren.

Zugleich ist ein Großteil der industriellen Basis des Landes aus der Vorkriegszeit durch den Krieg zerstört worden. Und in diesen Regionen befinden sich auch ein Großteil der Energieressourcen der Ukraine, vor allem Kohle.

Millionen von Ukrainern sind bereits ausgewandert und werden wahrscheinlich nicht zurückkehren, vor allem, wenn sie in der EU ein Arbeitsvisum erhalten können. Bei jungen und gebildeten Menschen mit technischen Kenntnissen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, am geringsten.

Die Situation wird noch düsterer, wenn man bedenkt, dass die Ukraine schon lange vor dem Einmarsch Russlands im Februar das ärmste Land Europas war.

Während die sowjetische Ukraine als Zentrum der Schwerindustrie der UdSSR florierte und einen Großteil der sowjetischen politischen Führung hervorgebracht hatte, war die postsowjetische Ukraine ein Tummelplatz für rivalisierende Eliten, die vom Westen oder von Russland unterstützt wurden.

Die postsowjetische Ukraine wurde durch anhaltende Wirtschaftskrisen und zügellose und systematische Korruption verwüstet. Selbst im Vergleich zu den benachbarten postsozialistischen Ländern, einschließlich Russland, hatte das Land stets geringere Einkommen und einen niedrigeren Lebensstandard.

Die Ukraine hat es nicht geschafft, die Größe der Wirtschaft von 1990, als sie noch Teil der Sowjetunion war, wieder zu erreichen. Abgesehen von den reinen BIP-Daten hat sich die Lebensqualität vieler ukrainischer Arbeitnehmer und ihr Zugang zu sozialen Dienstleistungen erheblich verschlechtert.

Mit begrenzten finanziellen Mitteln, um die grundlegenden staatlichen Funktionen zu gewährleisten, geschweige denn Auslandsschulden zurückzuzahlen, könnte eine Nachkriegs-Ukraine gezwungen sein, demütigende und gefährliche Zugeständnisse in anderen Bereichen zu machen – etwa als israelisches Versuchsgelände für Waffentests zu dienen, oder als Standort für verdeckte US-Operationen im Stil des Kosovo, oder um westlichen Unternehmen ein unreguliertes Umfeld für Steuerhinterziehung und kriminelle Aktivitäten zu bieten – während sie gleichzeitig das Wenige, was von ihrem inländischen Wohlfahrtsstaat und Arbeitsschutz übrig geblieben ist, abbaut.

Doch anstatt sich für eine diplomatische Lösung des Krieges einzusetzen, die der ukrainischen Regierung und dem ukrainischen Volk helfen könnte, ihre Ressourcen auf den wirtschaftlichen Aufschwung zu konzentrieren, lehnen die westlichen Regierungen die vorgeschlagenen Friedensgespräche entschieden ab und beharren auf den Worten des EU-Außenpolitikers Josep Borrell https://www.eeas.europa.eu/eeas/foreign-affairs-council-remarks-high-representative-josep-borrell-upon-arrival-1_en: „Dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld gewonnen“.

Washington und Brüssel opfern die Ukraine für ihre geopolitischen Interessen. Und ihre Ukraine Recovery Conference zeigt, dass sie erwarten, auch nach dem Ende des Krieges wirtschaftlich davon zu profitieren.

