China betont Notwendigkeit, echten Multilateralismus zu fördern und sich der Verbreitung des falschen Narrativs von „Demokratie gegen Autoritarismus“ zu widersetzen. Bei Treffen der Shanghai Cooperation Organization (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271763.shtml

Die Mitgliedsländer der Shanghai Cooperation Organization (SCO) sollten entschlossen echten Multilateralismus fördern, sich für die gemeinsamen Werte der gesamten Menschheit einsetzen und an der Verbesserung der globalen Governance arbeiten und sich dem falschen Narrativ von „Demokratie gegen Autoritarismus“ widersetzen, so sagte es der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi am Freitag.

Die Verbreitung des falschen Narrativs „Demokratie gegen Autoritarismus“ und das Schaffen von Rissen in der internationalen Gemeinschaft untergrabe die bestehende internationale Ordnung, legitime Rechte und Interessen der meisten Länder, sagte Wang bei einem Treffen der SCO in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans.

Wang schlug vor, dass die SCO-Mitgliedsländer die multilaterale Koordination und Zusammenarbeit verstärken, einseitige Sanktionen und „langarmige Gerichtsbarkeit“ ablehnen und die gemeinsamen Interessen und den Entwicklungsraum von Schwellen- und Entwicklungsländern verteidigen sollten.

Wang schließt am Freitag seine zweitägige Teilnahme an der SCO ab. Während des Treffens wies Wang auch darauf hin, dass wir, da die internationale Gemeinschaft mit der schwierigen Aufgabe der Entwicklung und Stabilität konfrontiert ist, den Shanghai Spirit aufrechterhalten, zusammenarbeiten und uns gegenseitig helfen müssen, um eine engere SCO-Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.

In Bezug auf das Streben nach nachhaltiger Entwicklung schlug Wang vor, eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklung zu verfolgen, mehr Kooperationsprojekte durchzuführen, die nachhaltig und dem Wohlergehen der Menschen zuträglich sind, und die qualitativ hochwertige Zusammenarbeit „der Neuen Seidenstrasse“ oder „Belt and Road Initiative“ zu vertiefen.

Wang schlug vor, einen Fahrplan für die Ausweitung der Abwicklung in Landeswährungen zu erstellen, um bessere Finanzdienstleistungen für die Zusammenarbeit bei Großprojekten bereitzustellen.

Die SCO-Länder sollten Solidarität und Koordination festigen und sich gegenseitig in Fragen von Kerninteressen und Hauptanliegen unterstützen, um ein gesundes Umfeld für die Entwicklung und Wiederbelebung der Länder in der Region zu schaffen, betonte Wang.

Bei dem Treffen prangerte Wang auch die Desinformationskampagne einiger Länder an, die „Zwangsarbeit“ in der chinesischen Region Xinjiang behaupten. Die SCO-Mitglieder litten unter dem heftig empfundenen Schmerz der Einmischung externer Kräfte. Wir sollten aus der Geschichte lernen und uns allen Versuchen widersetzen, uns in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, „Farben-Revolutionen“ anzuzetteln und die legitime Staatsmacht zu untergraben, bemerkte Wang.

China wird die Ausrichtung des SCO-Premierministertreffens im November dieses Jahres zum Anlass nehmen, die koordinierte und effiziente Entwicklung der regionalen Wirtschaft voranzutreiben.

Die SCO sollte mehr Beobachterstaaten und Dialogpartner umfassen und gleichzeitig neue Mitglieder aufnehmen, bemerkte Wang.

Der Beitritt des Iran zur Vollmitgliedschaft der SCO wird bis April 2023 abgeschlossen sein, teilte die iranische Botschaft in China der Global Times in einem früheren Interview mit. Im vergangenen Jahr billigte der SCO-Gipfel Ägyptens Status als Dialogpartner der SCO. China unterstütze auch den Antrag von Belarus auf Mitgliedschaft in der SCO und sei bereit, gemeinsam mit anderen Mitgliedsstaaten seinen Beitritt aktiv zu prüfen und eine Entscheidung zu treffen, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Dienstag.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related