Blinken führte seit Februar den ersten Anruf mit Lawrow. Waffenstillstände wurden nicht diskutiert (Antiwar.com)

Während einer Pressekonferenz am Freitag gab Außenminister Antony Blinken bekannt , dass er mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow über einen möglichen bilateralen Gefangenenaustausch telefoniert habe. Ein Beamter des Außenministeriums sagte, der Anruf habe etwa 25 Minuten gedauert . Die Spitzendiplomaten Washingtons und Moskaus diskutierten über das ukrainische Getreideexportabkommen, das von der UNO und der Türkei mit Kiew und Moskau vermittelt wurde. Berichten zufolge war auch ein Teil ihres Dialogs die Rolle der US-Sanktionen bei der Verhinderung des Transports russischer Nahrungsmittel und Düngemittel. Dies ist das erste Mal seit dem 15. Februar , mehr als eine Woche vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, dass Blinken mit Lawrow telefonierte.

Fünf Monate nach diesem Krieg, inmitten der wirtschaftlichen Turbulenzen , die der von den USA angeführte Sanktionsblitz verursacht hat, gibt es keinen Hinweis darauf, dass Blinken versucht hat, auf einen Waffenstillstand oder Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts zu drängen.

Der Aufruf scheint sich hauptsächlich auf eine vorläufige Vereinbarung zur Freilassung von zwei US-Amerikanern konzentriert zu haben, die Russland festgenommen hat. Blinken beschrieb den Anruf bei Reportern des Außenministeriums gegenüber als „ein offenes und direktes Gespräch“. Er fügte hinzu, er habe „den Kreml gedrängt, den wesentlichen Vorschlag zu akzeptieren, den wir zur Freilassung von Paul Whelan und Brittney Griner gemacht haben“. Whelan ist ein ehemaliger US-Marine, der wegen Spionage angeklagt und verurteilt wurde. Er verbüßt ​​derzeit eine 16-jährige Haftstrafe. Griner ist ein WNBA-Spieler, der verhaftet wurde und wegen Besitzes von Cannabisöl vor Gericht steht. Ihr droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Eine Quelle sagte gegenüber Reuters, Washington sei bereit, den russischen Waffenhändler Viktor Bout für die Freilassung der beiden Amerikaner auszutauschen. Bout verbüßt ​​eine 25-jährige Haftstrafe. Das russische Außenministerium gab eine Erklärung heraus, in der es heißt, Lawrow habe Blinken gesagt, Moskau würde es in Zukunft vorziehen, eine solche Gefangenenaustauschdiplomatie auf professionellere und leisere Weise durchzuführen. Auf einer Pressekonferenz in Usbekistan sagte Lawrow, dass die Gespräche über den Austausch von Gefangenen seit dem letztjährigen Gipfeltreffen in Genf im Gange seien, wo die Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin sich darauf einigten, Beamte zu ernennen, um das Thema weiterzuverfolgen.

Die USA spielten keine Rolle bei den Gesprächen, die zu dem jüngsten Abkommen führten, das sichere Korridore öffnete, um den Export von Getreide und Düngemitteln aus den stark verminten Schwarzmeerhäfen der Ukraine zu erleichtern. Blinken betonte jedoch, dass „die Welt erwartet, dass Russland seine Verpflichtungen erfüllt“.

Lawrow seinerseits sagte gegenüber Blinken, dass die US-Sanktionen ein wichtiger Faktor in der globalen Lebensmittelkrise gewesen seien, und fügte hinzu, dass Washington seine Versprechen bezüglich Ausnahmen für russische Lebensmittelexporte nicht eingehalten habe. „Denn wenn es um russisches Getreide geht, haben insbesondere die US-Sanktionen es nicht erlaubt, die Verträge in vollem Umfang umzusetzen“, sagte Lawrow.

Obwohl die US- und EU-Sanktionen Ausnahmen für Düngemittel enthalten, schreckt der von Washington geführte Wirtschaftskrieg Banken, Reedereien und Versicherungsunternehmen immer noch davon ab, überhaupt mit Russland zusammenzuarbeiten. Dies kommt häufig vor, wenn Länder mit schweren Sanktionskampagnen ins Visier genommen werden. Sanktionen gegen den Iran sehen technisch gesehen Ausnahmen für medizinische Güter vor, aber wie UN-Experten gezeigt haben, „überschreiten Banken und Unternehmen, einschließlich pharmazeutischer und medizinischer Unternehmen auf der ganzen Welt, die Sanktionen aus Angst vor möglichen Strafen“.

Im Juni wurde berichtet , dass die USA begonnen hatten, Unternehmen stillschweigend zu ermutigen, Russlands Düngemittel zu kaufen und zu transportieren, um die weltweiten Lebensmittelpreise zu senken. Nachdem sich afrikanische Staats- und Regierungschefs in diesem Monat darüber beschwert hatten, dass die Sanktionen des Westens den Zugang des Kontinents zu dringend benötigtem russischen Getreide und Düngemitteln verhinderten, plante die EU, die Sanktionen gegen einige russische Banken zu lockern, um diesen Handel zu ermöglichen.

Soweit der Krieg diskutiert wurde, drohte Blinken Russland, angebliche Pläne für weitere Annexionen von Territorien in der Süd- und Ostukraine nicht voranzutreiben. Blinken sagte: „Die Welt wird Annexionen nicht anerkennen. Wir werden Russland zusätzliche erhebliche Kosten auferlegen, wenn es seine Pläne vorantreibt.“ Lawrow sagte, Moskau werde die Ziele seiner „besonderen Militäroperation“ erreichen.

Nach Angaben des russischen Außenministeriums machte Lawrow gegenüber Blinken auch deutlich, dass Washingtons Politik, den Krieg anzuheizen, den Ukrainern nur schaden werde, „das kontinuierliche Pumpen von US- und NATO-Waffen in die Streitkräfte der Ukraine … verlängert nur die Agonie des Regimes in Kiew Verlängerung des Konflikts und Vervielfachung der Opfer.“

Führende US- und Nato-Führer haben gesagt, dieser Krieg könne Jahre dauern. Die USA haben bereits 54 Milliarden US-Dollar an Hilfe für Kiew genehmigt, eine Zahl, die hauptsächlich Militärausgaben darstellt. Die USA haben Waffen im Wert von Milliarden Dollar in ein „ großes schwarzes Loch “ in der Ukraine geschüttet, um den Krieg am Laufen zu halten. Biden erklärte kürzlich auf dem Nato-Gipfel in Madrid, dass die USA und die Nato die Ukraine “ so lange unterstützen werden, wie es dauert „, um die Russen zu besiegen. Im April sagte Pentagon-Chef Lloyd Austin, das Ziel sei es, die Russen „ geschwächt “ zu sehen. Im März sagte Blinken, er erwarte “ eine strategische Niederlage „.“ Russlands in der Ukraine. „Wir werden dies erreichen, indem wir die Ukrainer in ihrem Kampf unterstützen … verheerende Sanktionen, die diplomatische Isolation und andere Maßnahmen“, fügte er hinzu. Lawrow hat diese Situation mit der Kubakrise verglichen .

Die Spannungen im Krieg nehmen weiter zu, da Washington die CIA offen vor Ort stationiert hat, „hauptsächlich“ in Kiew, und „massive Mengen an Geheimdienstinformationen“ an Kiews Streitkräfte an der Front weitergibt. NATO-Spezialeinheiten aus zumindest Großbritannien, Litauen, Kanada und Frankreich befinden sich in der Ukraine, um Russlands Feinde zu „trainieren und zu beraten“ und „einen Bodenkanal für Waffen bereitzustellen“. Am vergangenen Wochenende, nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagten zwei Abgeordnete des Repräsentantenhauses, die Kiew besuchten, gegenüber Fox News , dass sie amerikanische Militärberater unterstützen, die in der Ukraine eingesetzt werden .

Berichten zufolge trainieren pensionierte amerikanische Spezialoperatoren ukrainische Truppen in der Nähe des Einsatzortes und planen Missionen gegen russische Soldaten.

Antiwar.com hat kürzlich das Außenministerium gefragt, ob Kiews „Zusicherungen“ bezüglich eines angeblichen Verbots des Einsatzes von Artillerie-Raketensystemen der USA gegen russisches Territorium für die Halbinsel Krim gelten. Ein Sprecher des Außenministeriums antwortete: „Die Krim ist die Ukraine .“ Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, hat gewarnt, dass ein Angriff Kiews auf die Krim einen „Tag des Jüngsten Gerichts“ für die ukrainische Führung bedeuten würde. Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Volodymyr Havrylov sagte, Russland müsse „die Krim verlassen, wenn es als Land existieren wolle“. Hochrangige ukrainische Militärs diskutieren auch über den Einsatz westlich gelieferter Anti-Schiffs-Raketen, um bald die russische Schwarzmeerflotte anzugreifen.

Inmitten all dieses Chaos und dieser Risikobereitschaft hat Biden immer noch nicht mit Putin gesprochen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat kürzlich zu Verhandlungen zwischen Washington und Moskau aufgerufen. „Eine neue Strategie ist erforderlich, die sich auf Friedensverhandlungen konzentrieren sollte, anstatt zu versuchen, den Krieg zu gewinnen“, flehte er und fügte hinzu, die Russen wollten Sicherheitsgarantien, die nur Amerika bieten könne. Die USA weigerten sich zu diskutieren, Kiews Einladung zum NATO-Beitritt, Russlands „hellste“ rote Linie , vom Tisch zu nehmen. Selenskyj hat zugegeben , dass seine Antwort, als er die NATO nach einem Beitritt zum Bündnis fragte, „sehr klar war, Sie werden kein NATO-Mitglied sein, aber öffentlich bleiben die Türen offen.“

Am 5. April berichtete die Washington Post , dass es für „einige in der NATO besser in Bezug auf die Ukrainer ist, dort weiter zu kämpfen und zu sterben, als einen Frieden zu erreichen, der zu früh kommt“.

