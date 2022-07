Xi kritisiert die US-Rivalitätspolitik in einem offenen Gespräch mit Biden, warnt vor dem Problem der Taiwan-Frage, aber beide Seiten betonen Zusammenarbeit (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271696.shtml

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und der US-Präsident Joe Biden sprachen am Donnerstag über zwei Stunden per Telefon über die Spannungen zwischen China und den USA aufgrund der Sicherheitslage rund um die Taiwanstraße und des gemeldeten Plans der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosis, die Insel Taiwan zu besuchen.

Während des Gesprächs mit Xi bekräftigte Biden, dass sich die Ein-China-Politik der USA nicht geändert habe und nicht ändern werde und dass die USA die „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht unterstütze.

Experten sagten, das Xi-Biden-Gespräch sei für die beiden Großmächte von Bedeutung, um ihre Differenzen inmitten der ernsthaften Spannungen zu bewältigen, und sende gleichzeitig ein positives Signal an die Welt, dass die beiden Länder immer noch bereit seien, miteinander zu kooperieren.

Am Abend des 28. Juli telefonierte Xi auf Wunsch Bidens mit Biden. Die beiden Präsidenten hatten eine offene Kommunikation und einen Austausch über die Beziehungen zwischen China und den USA und Themen von beiderseitigem Interesse, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am späten Donnerstagabend.

Analysten sagten, dass es nach den offiziellen Informationen, die über das Gespräch zwischen Xi und Biden veröffentlicht wurden, beeindruckend sei, dass der chinesische Führer sehr offen sei, die US-Politik gegenüber China direkt zu kritisieren, einschließlich seiner Strategie, China als „Hauptkonkurrent“ und die USA zu sehen Maßnahmen zur Förderung der Entkopplung von China, und er bekräftigte auch Chinas Fazit in der Taiwan-Frage. Xi warnte Biden: „Wer mit dem Feuer spielt, wird daran zugrunde gehen.“ Chinesische Experten sagten, die US-Politiker, die in der Taiwan-Frage „mit dem Feuer spielen“ wollten, würden nach dem Gespräch großen Druck spüren.

„Das Telefonat zeigt, dass China sich immer geweigert hat, die Beziehungen zwischen China und den USA als Konkurrenten zu definieren, da dies nur zu weiteren Tragödien führen wird. Es ist klar, dass die US-Ansicht der Beziehungen zwischen China und den USA als Konkurrenten zu offensichtlichen Fehleinschätzungen geführt hat“, sagte ein Pekinger basierte Experte für auswärtige Angelegenheiten gegenüber der Global Times unter der Bedingung der Anonymität.



Es sei darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit immer noch im Mittelpunkt des Gesprächs steht. China und die USA könnten und sollten auf vielen Gebieten zusammenarbeiten, sagte der oben zitierte Experte.

Vor dem Hintergrund der komplexen und volatilen internationalen Lage sollten China und die USA ihre Beziehungen auf eine Art und Weise auf eine Kooperation ausrichten, die den gemeinsamen Erwartungen und nationalen Interessen aller Länder entspricht, anstatt China als strategischen Konkurrenten zu positionieren und China zu drängen -US-Beziehungen auf einem tragischen Weg, wo der Wettbewerb das Endergebnis ist, sagte der Experte.

Chinesische Experten stellten fest, dass die Frage der Zölle in der chinesischen Pressemitteilung nicht erwähnt wurde, obwohl sie viele Male von den US-Medien als mögliches Druckmittel erwähnt wurde. Die Weltwirtschaftslage und das internationale Umfeld sind wichtiger als die Frage der Zölle. Es spiegelt wider, dass China und die USA in einer stabilen und erwarteten Richtung zusammenarbeiten könnten und einige US-Kongressmitglieder und Medien zu oberflächlich sind, wie sie die Beziehungen zwischen den USA und China interpretieren. Sie verkennen die Bedeutung der Beziehungen zur Region und sogar zur Welt.

Wille zur Zusammenarbeit

Xi wies darauf hin, dass sich in der heutigen Welt die Trends der Turbulenzen und Transformationen weiterentwickeln und Defizite in Entwicklung und Sicherheit groß werden. Angesichts einer Welt des Wandels und der Unordnung erwarten die internationale Gemeinschaft und die Menschen auf der ganzen Welt, dass China und die USA die Führung bei der Wahrung des Weltfriedens und der Sicherheit sowie bei der Förderung der globalen Entwicklung und des Wohlstands übernehmen. Dies liegt in der Verantwortung von China und den USA als zwei großen Ländern.

Biden sagte, die Welt befinde sich in einem kritischen Moment. Von der Zusammenarbeit zwischen den USA und China profitieren nicht nur die beiden Völker, sondern die Menschen aller Länder. Die USA hoffen, eine offene Kommunikationslinie mit China aufrechtzuerhalten, um das gegenseitige Verständnis zu verbessern und falsche Wahrnehmungen und Fehleinschätzungen zu vermeiden, und werden mit China zusammenarbeiten, wo die Interessen der beiden Länder übereinstimmen und gleichzeitig Differenzen angemessen bewältigen.

Jin Canrong, stellvertretender Dekan der School of International Studies an der Renmin University of China, sagte der Global Times am Donnerstag, dass aufgrund von Pelosis gemeldeten Plänen, Taiwan zu besuchen, und des vom US-Senat verabschiedeten Chips and Science Act Beziehungen zwischen China und den USA bestehen immer kontroverser werden, aber selbst in dieser Situation können sich die beiden Staatschefs noch unterhalten, so dass dies zumindest für die beiden Länder gut ist, um die Spannungen zu stabilisieren und zu bewältigen.

Die US-Wirtschaft schrumpfte im Frühjahr das zweite Quartal in Folge und erfüllte die Kriterien für eine sogenannte technische Rezession, da die wütende Inflation und höhere Zinssätze Verbraucher und Unternehmen dazu zwangen, ihre Ausgaben einzuschränken, berichtete Fox Business am Donnerstag.

Lü Xiang, Experte für US-Studien an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte der Global Times am Donnerstag, wenn Rezession und Inflation gleichzeitig auftreten, werde die US-Politik zur Bewältigung wirtschaftlicher Probleme zu einem „zweischneidigen Schwert“. Es wäre wirklich schwierig für die USA, eine perfekte Lösung zu finden, mit der die beiden Probleme wirksam angegangen werden können.

In solch einer schwierigen Situation müssen die USA die Beziehungen zu anderen Großmächten regeln, um ein besseres externes Umfeld zu schaffen, damit sie sich auf die Lösung ihrer eigenen wirtschaftlichen Probleme konzentrieren können, aber aufgrund der giftigen politischen Atmosphäre in den USA, Beamten und Politikern in Washington scheint es vorzuziehen, ihre eigenen Positionen durch eine Verschlechterung der Beziehungen zu anderen Großmächten zu sichern, sagte Lü.

„Der wirtschaftliche Druck ist ein Hauptgrund, warum Biden dringend mit dem chinesischen Führer sprechen muss, und da die US-Seite auch den Willen zur Zusammenarbeit und Aufrechterhaltung der Kommunikation bekundet hat, vertrauen wir darauf, dass beide Seiten den häufigen Austausch zwischen hochrangigen Beamten offen halten“, sagte Jin sagte.

In Bereichen wie der dringenden Nahrungsmittelkrise und solchen, bei denen Washington bereit ist, zusammenzuarbeiten, wie dem Klimawandel und der COVID-19-Pandemie, „können wir nach dem Xi-Biden-Gespräch möglicherweise einige positive Anzeichen sehen, und die Biden-Regierung könnte die Zölle anpassen, aufgrund des Inflationsdrucks“, bemerkte Jin.

Die beiden Präsidenten tauschten sich unter anderem über die Ukraine-Krise aus. Xi bekräftigte Chinas prinzipielle Position.

Beide Präsidenten betrachteten ihren Aufruf als offen und tiefgreifend. Sie vereinbarten, in Kontakt zu bleiben, und wiesen die beiden Teams an, die Kommunikation und Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, berichtete Xinhua.

Taiwan-Frage

Der chinesische Präsident warnte die US-Seite erneut vor der Ernsthaftigkeit und Bedeutung der Taiwan-Frage. Xi sagte Biden, dass die Taiwan-Frage kristallklar sei, ebenso wie die Tatsachen und der Status quo, dass beide Seiten der Taiwanstraße zu ein und demselben China gehören. Die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA verkörpern die politischen Verpflichtungen beider Seiten, und das Ein-China-Prinzip ist die politische Grundlage für die Beziehungen zwischen China und den USA.

China lehnt separatistische Bestrebungen in Richtung „Unabhängigkeit Taiwans“ und die Einmischung externer Kräfte entschieden ab und lässt Kräften der „Unabhängigkeit Taiwans“ in welcher Form auch immer keinen Raum. Die Position der chinesischen Regierung und des chinesischen Volkes in der Taiwan-Frage sei konsistent, und die entschlossene Wahrung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität Chinas sei der feste Wille der mehr als 1,4 Milliarden Chinesen, stellte Xi fest.

„Die öffentliche Meinung kann nicht herausgefordert werden. Diejenigen, die mit dem Feuer spielen, werden daran zugrunde gehen. Es ist zu hoffen, dass die USA diesbezüglich klare Augen haben“, sagte Xi.

Jin sagte, dies sei ein klares und starkes Warnsignal, das zu den Warnungen hinzufüge, die bereits vom chinesischen Außenministerium und dem Ministerium für nationale Verteidigung verschickt worden seien. Es sei also sicher, dass Pelosi, wenn sie auf ihrem provokanten Plan eines Besuchs in Taiwan beharre, dies tun werde mit schwerwiegenden und unerträglichen Konsequenzen rechnen müssen.

Yang Xiyu, Senior Research Fellow am China Institute of International Studies, sagte der Global Times am Donnerstag, dass nach dem Telefongespräch zwischen Xi und Biden die Aufmerksamkeit darauf gerichtet werden sollte, ob Pelosi immer noch auf die Insel Taiwan gehen werde.

„Wenn Pelosi ihren Plan, Taiwan zu besuchen, aufgibt, wäre dies ein entscheidender Erfolg des Gesprächs zwischen den beiden Präsidenten, und dies wird einen Stabilisator für die Beziehungen zwischen China und den USA setzen, der ein starkes und positives Signal an die Welt aussendet darauf besteht, den Plan fortzusetzen, würde dies den Beziehungen zwischen China und den USA enormen Schaden zufügen und große Unsicherheit in die globale politische und wirtschaftliche Situation bringen“, sagte Yang.

Biden und Pelosi sind über die mögliche Reise der Sprecherin auf die Insel gespalten, da Pelosi die Zwischenwahlen und ihre eigenen politischen Interessen erwägt, während Biden dies aus der Perspektive des Weißen Hauses betrachten und für die nationalen Interessen der USA verantwortlich sein muss, stellten Analysten fest.

Experten warnten jedoch auch davor, dass China nicht zu viel Hoffnung auf die US-Seite setzen sollte, um Pelosis Verhalten einzuschränken, da die USA viele Male bewiesen haben, dass sie ihre Worte nicht halten können, selbst wenn sie China gegenüber immer wieder offene Versprechungen gemacht haben Die Vorbereitung auf das schlimmste Szenario, insbesondere die militärische Vorbereitung, ist für China der beste Weg, um eine Verschlechterung der Situation zu verhindern oder abzuschrecken.

