Der Journalist Steffen Schwarzkopf berichtet für die „Welt“ live aus dem Donbass über die Kriegsschäden und die militärische Lage. Dabei weist er insbesondere darauf hin, dass das ukrainische Militär seine Abwehrsysteme absichtlich in Wohngebieten positioniert.

Hier sehen und lesen: https://pressefreiheit.rtde.tech/international/144653-welt-reporter-fakt-ist-ukraine/

