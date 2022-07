Österreichs Bundespräsident Van der Bellen hat scharfe Kritik an Menschen geäußert, die sich gegen die aktuelle Sanktionspolitik gegen Russland positionieren. „Sanktionskritiker sind Kollaborateure“

Den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichneteder österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen als einen Diktator, der einen „imperialistisch geprägten Krieg“ führe.

wörtlich:

„Wir befinden uns in dieser Lage, weil ein Diktator es nicht ertragen kann, dass Menschen in individueller Freiheit und Unabhängigkeit leben wollen. Weil er uns Europäer belächelt und für verweichlicht hält. Weil er es nicht erträgt, dass wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der jeder Mensch gleich viel wert ist.“

Van der Bellen unterstellte dem russischen Präsidenten, dass dieser „glaube, das Recht des Stärkeren sei das einzig gültige Recht“. Die westlichen Demokratien würden „seine Aggression nicht einfach stillschweigend hinnehmen“, da diese „allem widerspricht, woran wir glauben, deswegen will er nicht nur die Ukraine, sondern auch uns in die Knie zwingen“.

Der russische Präsident Putin führe auch „keinen Krieg gegen Sanktionen“. Er betreibe vielmehr einen „imperialistisch geprägten Krieg“ und „träumt offenbar von der vergangenen Größe Russlands im 18. und 19. Jahrhundert“.

Politiker und Bürger, die „jetzt insgeheim oder ganz ungeniert mit den Interessen Putins sympathisieren oder tatsächlich oder vermeintlich mit ihm kollaborieren“, würden „unseren Zusammenhalt doppelt“ gefährden.

„Jetzt die Sanktionen zu beenden, zurückzuweichen, würde bedeuten, das Recht des Stärkeren zu akzeptieren. Und warum sollte der vermeintlich Stärkere dann aufhören, sich auch künftig den Raum zu nehmen, den er will? Wir würden künftig einen noch höheren Preis bezahlen. Davon bin ich überzeugt. Wir würden in diesem Szenario mit unserer Souveränität, mit unserer Sicherheit und vor allem mit unserer Freiheit bezahlen.“

Van der Bellen äusserte weiterhin, dass „Putin den brutalen Krieg fortführt und uns die Gaslieferungen weiter drosselt und diese möglicherweise sogar einstellt, wenn es ihm gefällt. Er wird keine Sekunde zögern, das zu tun, wenn er es für opportun hält. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Und zwar jetzt“.

Weiter erklärte Van der Bellen:

„Vor diesem Hintergrund kann niemand einen Anspruch auf Egoismus geltend machen. Wir alle gemeinsam sollten jetzt damit beginnen, den Überfluss dort zu reduzieren, wo es möglich ist, damit wir im Winter das Notwendige für alle aufrechterhalten können. Jede und jeder, so gut er oder sie eben kann.“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related