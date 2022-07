Hoffnung auf eine bessere australische Politik gegenüber Südostasien? – Von Mark J. Valencia

Die USA haben versucht, die südostasiatischen Länder und die ASEAN in seinem Wettbewerb mit China um die regionale Vorherrschaft zu nutzen, und Australien ist der US-Führung lange gefolgt. Aber jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass sich zumindest die australische Haltung gegenüber Südostasien zum Besseren wenden könnte.

„Sie können darauf vertrauen, dass die US-Amerikaner das Richtige tun, nachdem sie alles Falsche versucht haben “ – Winston Churchill zugeschrieben

In den Beziehungen zu Südostasien könnte man in Churchills Aphorismus „die Australier“ durch „die Amerikaner“ ersetzen. Die USA haben im Grunde versucht, die südostasiatischen Länder und die ASEAN in seinem Wettbewerb mit China um die regionale Vorherrschaft zu nutzen, und Australien ist der Führung der USA lange gefolgt. Beide haben immer wieder ihre Unterstützung für die ASEAN-Zentralität in regionalen Sicherheitsangelegenheiten zum Ausdruck gebracht und diese mit ihren Aktionen untergraben. Aber jetzt gibt es einen Hoffnungsschimmer, dass sich zumindest die australische Haltung gegenüber Südostasien zum Besseren wenden könnte.

Trotz ihrer Rhetorik haben die strategischen Machenschaften der USA und Australiens die Bestrebungen der ASEAN nach einer zentralen Rolle in regionalen Sicherheitsangelegenheiten ignoriert. In der Tat ist die von den USA geführte Wiederbelebung des Quad – ein strategischer „Dialog“, der gemeinsame Militärprojekte zwischen den USA, Australien, Indien und Japan fördert – ein Beweis für ihre Wahrnehmung, dass die ASEAN im Umgang mit kritischen regionalen Sicherheitsfragen wie dem ineffektiv war Südchinesisches Meer und Myanmar. AUKUS – das Abkommen zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA, Australien mit Atom-U-Boot- und maritimer Drohnentechnologie zu beliefern sowie mehr Stützpunkte für US-Truppen und Vermögenswerte zu ermöglichen – hat auch die ASEAN-Länder umgangen und verunsichert. Diese Vereinbarungen fördern nur das US- und australische Militär – erste Annäherung an die Region. Aber die Region heisst nich alle von außen initiierte strategische Arrangements oder Machtprojektionen willkommen. Die südostasiatischen Staaten appellieren an China und an die USA, ihre kriegerischen Machtprojektionen zu verringern.

Es gab Grund zur Hoffnung, dass die USA ihre Haltung gegenüber Südostasien ändern und Australien folgen würde. Bidens Indopazifik-Koordinator Kurt Campbell und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan hatten sich öffentlich für eine „kompetitive Koexistenz“ mit China ausgesprochen. Fast zeitgleich mit seiner Ernennung im Januar 2021 war er Mitautor eines Artikels in Foreign Affairs die Politik der US-Regierung von Präsident Donald Trump kritisieren und dafür plädieren, „die Situation mit diplomatischer Finesse, kommerzieller Innovation und institutioneller Kreativität umzukehren, ernsthaftes Wiederengagement; und [ein] Ende des Abschüttelns von Verbündeten“. Doch offenbar haben er und seine Kollegen ihre Meinung geändert – oder für sich ändern lassen. Bidens US-China-Politik hat nicht nur die von Trump fortgesetzt, sondern sogar dessen Heuchelei, Herablassung, Konfrontation und Militarismus übertrumpft. Tatsächlich ist die US-Diplomatie weit hinter ihren militärischen Signalen zurückgeblieben.

Viele südostasiatische Länder befürchten, dass dies eine Fortsetzung des Zyklus von militärischen Aktionen und Reaktionen zwischen den USA und China bedeutet, die die Möglichkeit von Konflikten und Kollateralschäden für Südostasien erhöhen. Sie befürchten auch, dass die USA die südostasiatischen Staaten zwingen werden, sich zwischen der Unterstützung der USA oder der Unterstützung Chinas zu entscheiden. Darüber hinaus befürchten sie, dass die USA ein politisches und militärisches Chaos anrichten und sich dann wie aus Vietnam zurückziehen werden – und es ihren „Verbündeten und Partnern“ überlassen, sich um das zu kümmern, was sie zurücklassen – einschließlich eines wütenden und rachsüchtigen Chinas.

Unter Premierminister Scott Morrison unterstützte und unterstützte Australien die US-Annäherung an die Region.

Aber das könnte sich ändern. Am 6. Juli hielt die neue australische Außenministerin Penny Wong eine zentrale Rede am Institute for Strategic and International Studies in Singapur. Aneinandergereiht relevante Auszüge ergeben einen eindrucksvollen Eindruck einer neuen Politik gegenüber Südostasien und ASEAN im Entstehen. Sie erklärte, dass Australien von nun an ASEAN aus eigener Kraft und nicht durch ein „China-Prisma“ engagieren werde. „Alle Länder, die mit der Region zusammenarbeiten wollen, haben die Verantwortung, konstruktiv mit und durch die ASEAN zusammenzuarbeiten – einschließlich der Großmächte.“ „ASEAN-Partner können sich darauf verlassen, dass Australien die Interessen der Länder Südostasiens versteht und respektiert. Wir werden unsere Sicherheit in Asien finden, nicht von Asien.“

Diese Worte sind Musik in den Ohren der ASEAN-Führer. Aber sie werden ihre Umsetzung sehen wollen und insbesondere, wie Australien diese „aufgeklärte“ Sichtweise mit der der USA in Einklang bringt, die ihre Beziehungen zu den ASEAN-Ländern und der ASEAN selbst tatsächlich durch das „China-Prisma“ betrachtet.

Ihre Rede enthielt einige Hinweise auf diesen Versuch, ein Gleichgewicht zwischen den Wünschen der ASEAN-Länder und der USA herzustellen. Sie behauptete, Australien sehe das Quad als Seite an Seite mit der ASEAN, um unsere gemeinsamen Interessen mit den Ländern Südostasiens zu stärken.“ Deshalb reisten mein Premierminister [Anthony Albanese] und ich gleich nach unserer Wahl nach Tokio zum Treffen der Quad-Führungskräfte.“ Ich bezweifle, dass die ASEAN-Führungskräfte der Meinung sind, dass der Zweck ihrer Reise und des Treffens hauptsächlich in ihrem Wunsch bestand, der ASEAN zu nützen. Das ist, gelinde gesagt, unaufrichtig.

Wong behauptete auch, dass sich Australien beim Aufbau der von uns angestrebten regionalen Ordnung „von den Prinzipien des ASEAN-Ausblicks auf den Indopazifik“ leiten lassen würde. Aber dieser Ausblick ist „inklusive“, was bedeutet, dass er China einbeziehen möchte, während die US-amerikanische Free and Open Indo-Pacific-Strategie China ausschließt. Sie behauptete auch, dass „Australien in Südostasien auf der richtigen Seite der Geschichte stand“. Dies ignoriert ihre tatkräftige Unterstützung für das politische und militärische Debakel der USA in Vietnam.

Es gibt auch einige Einblicke aus dem außenpolitischen Establishment der USA, an denen einige zu erkennen glauben, dass sein derzeitiger Ansatz gegenüber Südostasien, der ihn gegen China einsetzt, keine Unterstützung findet und geändert werden muss. Tatsächlich sagen einige, die China-Politik der Biden-Regierung sei „bipolar“. Dies bedeutet zumindest, dass es einen gewissen Dissens gegen die militaristische Herangehensweise an die Region gibt.

Vielleicht werden die USA dieses eine Mal Australiens Beispiel folgen – oder zumindest daraus lernen. Es scheint, dass Australien sich entschieden hat, seine Südostasienpolitik von der des „Sheriffs“ zu unterscheiden. Wenn Wongs Rhetorik umgesetzt wird – und bei der Verbesserung der Beziehungen zwischen Australien und Südostasien erfolgreich ist – vielleicht – nur vielleicht könnten die USA folgen.

Eine bearbeitete Version dieses Artikels erschien in der South China Morning Post.

