Drei große multinationale Konzerne haben 17 Millionen Hektar ukrainisches Ackerland aufgekauft. Hauptaktionäre sind Vanguard, Blackrock, Blackstone

Drei große multinationale Konzerne haben 17 Millionen Hektar ukrainisches Ackerland aufgekauft.

Es handelt sich dabei um die multinationalen Konzerne Cargill, Dupont und Monsanto (offiziell deutsch-australisch, aber mit US-Kapital).

Zum Vergleich: Ganz Italien hat 16,7 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche.

Das bedeutet, dass drei US-Unternehmen in der Ukraine mehr landwirtschaftliche Nutzflächen aufgekauft haben, als das gesamte Ackerland in Italien.

Zu den Hauptaktionären dieser drei Unternehmen gehören Vanguard, Blackrock, Blackstone.

