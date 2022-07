Die USA drängen auf „Chip-Gesetz“ um China einzukreisen, sind aber „nicht in der Lage, Firmen dazu zu verleiten, sich vom Festland abzukoppeln“ (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271588.shtml

Der US-Senat hat am Mittwoch ein Chip-Gesetz verabschiedet, das Chinas High-Tech-Aufstieg unter dem Deckmantel der Stärkung der US-Wettbewerbsfähigkeit und des Schutzes der nationalen Sicherheit entgegenwirken soll, ein „Traum“, der angesichts von Problemen wie steigenden Schulden und industrieller Aushöhlung sehr schwer zu verwirklichen ist -out in der größten Volkswirtschaft der Welt, sagten Experten.

Für Länder und Regionen, die durch das US-Gesetz dahingehend beeinflusst wurden, um ihre Chip-Lieferketten von China zu trennen, könnten einige symbolische Gesten machen, um den US-Befehlen zu folgen, aber echte Maßnahmen verschieben, wie die Errichtung von Fabriken in den USA, weil das, was die USA vorantreiben, im Gegensatz zu den greifbaren Vorteilen steht, stellten Beobachter fest.

Das Gesetz, das darauf abzielt, die US-Halbleiterproduktion anzukurbeln, wurde am Mittwoch vom US-Senat mit 64 zu 33 Stimmen verabschiedet und wird dem Repräsentantenhaus und US-Präsident Joe Biden zur Genehmigung vorgelegt, berichteten US-Medien.

Das als „CHIPS-plus“ bekannte Paket umfasst etwa 52 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln für US-Unternehmen, die Computerchips herstellen, eine Bestimmung, die eine Steuergutschrift für Investitionen in die Chipproduktion bietet, sowie Mittel zur Förderung von Innovation und Entwicklung anderer US-Technologien , stellte der Bericht fest.

Obwohl US-Beamte viele Argumente angebracht haben, um den Gesetzentwurf zu rechtfertigen, wie wirtschaftliche Sicherheit, nationale Sicherheit oder „Amerikas Zukunft“, kann sich seine wahre Absicht, Chinas Entwicklung einzudämmen, nircht verbergen lassen, wenn man von der Forderung des Gesetzentwurfs ausgeht, dass Unternehmen nur eine von zwei Möglichkeiten wählen müssen – Geschäftsbeziehungen mit China oder Subventionen der US-Regierung.

Die Gesetzgebung würde es Unternehmen verbieten, ihre Halbleiterfertigung in China für 10 Jahre zu erweitern, nachdem sie einen Zuschuss zum Bau einer US-Anlage erhalten haben, berichtete Bloomberg am 18. Juli. Unternehmen könnten weiterhin in die „alte“ Chipfertigung in China investieren, aber die Definition von dieser Begriff ist ungelöst.

„Die USA nutzen das Gesetz, um Unternehmen in Ländern und Regionen mit Schlüsselstatus in der globalen Chipversorgung und den Industrieketten zu zwingen, sich an die US-Regeln zu halten, sowie die Chipindustrien in Schwellenländern einzukreisen und zu unterdrücken“, sagte Wang Peng, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Beijing Academy of Social Sciences, sagte der Global Times am Mittwoch.

Gao Lingyun, ein Experte an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften (CASS) in Peking, sagte am Mittwoch gegenüber der Global Times, dass das Gesetz darauf abziele, Chinas Entwicklung einzudämmen und die USA auf eine wettbewerbsfähigere Basis gegenüber China als technologischem Vorsprung zu bringen.

In schwieriger Position

Während US-Beamte Anstrengungen unternehmen, um das Gesetz zur Verabschiedung zu bringen, was Experten als Abkehr von einem „Stock“-Ansatz interpretierten, indem Unternehmen gezwungen wurden, China zu einer „Karotten“-Taktik mit Subventionen als Köder zu verlassen. Chip-Unternehmen, sei es in den USA oder in anderen Ländern und Regionen, befinden sich in der schwierigen Lage, Partei ergreifen zu müssen.

Ein CNBC-Bericht stellte fest, dass das CHIPS-Gesetz geteilte Reaktionen in der US-Chipindustrie hervorgerufen hat, da einige Akteure befürchten, dass das Gesetz Herstellern wie Intel unverhältnismäßige Unterstützung bieten könnte, während es wenig tut, um andere Chipfirmen zu unterstützen, die nicht selbst Chips produzieren.

Aber auch Unternehmen wie Intel sind mit der Rechnung nicht hundertprozentig zufrieden. Laut einem Bericht von Politico setzen sich Intel und andere Chiphersteller dafür ein, die Beschränkungen ihrer Aktivitäten in China einzuschränken.

Experten betonten, dass große US-amerikanische Chipunternehmen immer wissen, dass ein globaler Vertrieb die beste Option für sie ist, da dieser Modus ihr Geschäftswachstum über viele Jahre unterstützt hat.

„Wenn Unternehmen Fabriken in den USA bauen, woher bekommen sie dann billige Arbeitskräfte und Baumaterialien? Wie decken sie ihre Fabrikbetriebskosten? Warum eine Fabrik bauen, wenn der Endmarkt weit entfernt ist?“ befragte Ma Jihua, ein erfahrener Technologieanalyst.

Xiang Ligang, Generaldirektor der in Peking ansässigen Information Consumption Alliance, sagte am Mittwoch, dass es für einige große US-Unternehmen mehr Verluste als Gewinne bedeuten würde, die Subventionen zu erhalten und den chinesischen Markt aufzugeben. So wird Intel den chinesischen Markt, der 20 bis 30 Prozent des gesamten Jahresumsatzes ausmacht, voraussichtlich nicht vollständig aufgeben.

Für US-Verbündete wie Japan und Südkorea, deren Halbleiterindustrieketten sehr stark in den chinesischen Festlandmarkt integriert sind, ist die Situation sogar noch schwieriger.

„Wenn sie auf die USA hören, könnten ihre Unternehmen Dutzende von Milliarden Dollar von den USA bekommen, aber sie werden Hunderte von Milliarden Dollar oder sogar mehr verlieren, weil sie sich von den Märkten auf dem Festland abkoppeln“, sagte Ma.

Sie werden nicht nur chinesische Chipkunden verlieren, sondern könnten auch Spillover-Effekte auf andere Produkte sehen, ähnlich wie südkoreanische Unternehmen auf dem chinesischen Festlandmarkt nach der Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)-Krise gelitten haben, sagte der Experte.

Ma geht davon aus, dass Japan dazu neigt, Biden zuzustimmen, aber seine Zusammenarbeit mit China in Wirklichkeit nicht einschränken würde, während Südkorea wahrscheinlich auf heftigen Widerstand seiner großen Chiphersteller stoßen wird.

Xiang sagte, dass Unternehmen aus Japan und Südkorea im Rahmen dieses Gesetzentwurfs einige symbolische Anpassungen vornehmen könnten, wie den Bau von Fabriken in den USA, aber sie könnten solche Investitionen wegen der hohen Kosten der Technologie wiederholt verschieben.

Die USA schlugen die Idee der Halbleiterallianz „Chip 4“ vor und schickten Einladungen nach Japan, Südkorea und auf die chinesische Insel Taiwan. Obwohl Südkorea dem Block letztendlich beitreten könnte, zeigt Seouls langes Zögern, eine klare Antwort zu geben, sein Dilemma.

Plan ungültig

Experten sagten, dass die Auswirkungen der US-Chip-Rechnung möglicherweise nicht die Erwartung der USA erfüllen, die Halbleiter-Lieferketten der Welt neu zu gestalten, in denen China jetzt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Teilen spielt.

Zum Beispiel sagte Gao Lingyun von CASS, dass die Gesamtkosten für die Herstellung von Chips in den USA auf dem Weltmarkt nicht sehr wettbewerbsfähig sind, hauptsächlich aufgrund der hohen Arbeitskosten, obwohl es möglicherweise starke Fähigkeiten in vorgelagerten Industriebereichen wie Forschung und Entwicklung hat.

„Die Erfahrungen der Vergangenheit hat gezeigt, dass die Bemühungen zur Errichtung einer Chipfabrik in den USA, beispielsweise der US-Anlage der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), nur langsam vorangekommen sind, was die Schwierigkeit der Errichtung von Chipfabriken in den USA weiter unterstreicht“, sagte er sagte der Global Times.

Andere Faktoren belasten die USA ebenfalls, wie steigende Schulden, die Washingtons Fähigkeit einschränken, Subventionen zu realisieren, ihre Produktionsaushöhlung, die zu einem Mangel an Arbeitskräften bis hin zu Materialien führt, sowie die Tatsache, dass die USA bald eine andere haben könnten Präsident, sagten Analysten.

Laut Ma könnte es mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zwei Ergebnisse geben. Erstens wird es nicht richtig implementiert. Zweitens könnte die US-Regierung zum „Stick“-Ansatz zurückkehren, wenn sie nur geringe Unterstützung von Unternehmen erhält. Wenn der zweite Weg Realität wird, könnte die weltweite Halbleiterindustrie, die bereits unter Abwärtsdruck steht, in eine dunkle Phase eintreten, in der viele Unternehmen bankrott gehen, sagte er.

Chinas Aufstieg

Trotz der Versuche der USA, die Chip-Lieferketten der Welt in eine von den USA geführte umzugestalten, entwickelt sich Chinas Chipindustrie stabil, sei es bei den Technologien oder den Märkten, was unter Analysten das Vertrauen weckt, dass China bei wichtigen Chiptechnologien Durchbrüche erzielen wird und zwar in etwa drei bis fünf Jahren.

Laut südkoreanischer Zollstatistik beliefen sich Südkoreas Exporte nach China im Mai dieses Jahres auf insgesamt 13,4 Milliarden US-Dollar, während die Importe 14,9 Milliarden US-Dollar erreichten, was zum ersten Mal ein Defizit auf südkoreanischer Seite zeigte, berichtete das Elektronik-Informationsportal ijiwei.com.

Ein wichtiger Impuls für die Situation ist, dass Chinas Exporte von Halbleiterprodukten, die etwa ein Sechstel der Gesamtexporte des Landes nach Südkorea ausmachen, im Monat um 40,9 Prozent gestiegen sind, wie Daten der Korea International Trade Association aufzeigen.

Außerdem hat die steigende Popularität von Chinas elektronischen Produkten wie Mobiltelefone die Nachfrage nach inländischen Chipprodukten angekurbelt. Medienberichten zufolge hat beispielsweise die chinesische Mobiltelefonmarke Xiaomi kürzlich ein Telefon auf den Markt gebracht, das mit einem in China hergestellten Chip JR510 ausgestattet ist.

Auch technologisch machen chinesische Unternehmen rasante Fortschritte. Der Chipgigant des Landes, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), sagte, er habe einen Durchbruch in der FinFET-Technologie der ersten Generation erzielt und sei im vierten Quartal 2019 in die Massenproduktion eingetreten, während die zweite Generation der Technologie dem 7-nm- und 5-nm-Fertigungsprozess von TSMC entspricht. befindet sich ebenfalls in einer Phase der Pilotproduktion.

Die Gewinne von SMIC stiegen im Jahr 2021 in Yuan um 147,7 Prozent auf Jahresbasis, wie der Jahresbericht des Unternehmens zeigte.

Laut Ma hat sich Chinas Dringlichkeitsbewusstsein für die Unabhängigkeit der Chipindustrie in den letzten Jahren stark verbessert. Dies führt zu einem verstärkten Input von Seiten der Industrie, Forschung und Universitäten in die Industrie, was zu positiven Ergebnissen führt, wie z. B. einem Anstieg der Chipproduktkategorien von Hunderten auf Tausende.

In Bezug auf die Technologien sei China ebenfalls „auf dem Vormarsch“, sagte er und fügte hinzu, dass China, obwohl es noch mehrere technologische Engpässe zu überwinden habe, in der Lage sein sollte, diese Engpässe nach 3-5 Jahren stabiler Entwicklung zu lösen.

Xiang prognostizierte, dass die groß angelegte Lagerung in Chinas Chipindustrie im Jahr 2023 beginnen wird, im Vergleich zu Chips aus Europa, den USA und Südkorea sind Chinas einheimische Chips von guter Qualität.

