BITTE UNTERSTÜTZEN: Verhandlungen Jetzt! Stopp dem Kriegsgeschehen in der Ukraine!

http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/ukraine-kriegsgeschehen-stoppen

ENGLISH: http://www.berlin-gegen-krieg.de/ex/stop-warfare-in-ukraine

Nach der überraschenden militärischen Intervention Russlands in der Ukraine ging es darum, den jähen Beginn der Kriegshandlungen einzuordnen, zu dem aus russischer Sicht mehrere Faktoren geführt haben:



die sich dynamisch steigernden Ausbildungs- und Aufrüstungsinitiativen von NATO-Staaten, um das ukrainische Militär schlagkräftig und kompatibel zu NATO-Standards zu machen;

sodann der seit Mitte Februar sich vervielfachende Beschuss der Donbassrepubliken aus gut befestigten Stellungen der ukrainischen Streitkräfte;

zuletzt die Überlegung, dass ein weiteres Zuwarten das Risiko des Ausbaus von NATO-Waffenlagern und –Stützpunkten und des Atomwaffeneinsatzes in der Ukraine die Gefahren noch steigern würde.



Der ukrainische Präsident hatte noch vor dem Angriff Russlands in seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz den Ausstieg seines Landes aus dem Budapester Memorandum unwidersprochen in den Raum gestellt. Ein Fingerzeig darauf, dass die Ukraine die Verfügung über Atomwaffen anstreben würde.



Auch das russische Wording „Spezielle Militäroperation“ (SMO) war erklärungsbedürftig: Russland wollte seine Kriegsziele von denen üblicher (westlicher) Kriege im 21. Jahrhundert abgrenzen. Die mehrmals beschriebenen operativen Ziele sind

militärische Sicherheit für die Donbassrepubliken,



Anerkennung der Sezession der Krim zu Russland,



die De-Militarisierung und De-Nazifizierung der Ukraine und



deren Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft.



Die Ukraine nimmt aus geografischen Gründen eine Sonderstellung ein – sind doch militärische Ziele bis tief ins Landesinnere Russlands vom ukrainischen Ostteil je nach Waffenart in wenigen Minuten zu erreichen. Die De-Nazifizierung wurde notwendig wegen der seit 2014 verstärkten Durchdringung aller staatlichen Macht-Strukturen mit neo-faschistischen und extrem russophoben Gruppen und Milizen sowie einer Kultur der nationalistischen Huldigung der Kollaborateure der Nazi-Besatzung von 1941-44.



Bei einem weiteren Thema ist offen, was der russischen Regierung vor dem Waffengang bekannt war: von seinen Truppen wurden knapp 30 vom US-Verteidigungsministerium geführte Bio-Labore entdeckt, deren Aufgabenspektrum so gefährliche Forschungen wie mit Ebola-, Pocken- und Milzbrand-Kulturen umfasste. In den USA selbst sind solche Forschungen verboten.



Ganz grundsätzlich will Russland seine vielfach diplomatisch erklärten und übermittelten legitimen Sicherheitsinteressen vom Westen endlich respektiert wissen, statt Teil eines Wettrüstens zu sein. Russland verlangt vom Westen eine Politik, die das militärische Drohpotential zurücknimmt, das durch die unablässige NATO-Osterweiterung und militärische Massierung vor Russlands Westgrenze aufgebaut wurde.



In den 90er Jahren hatte Russland nicht damit gerechnet, dass die NATO eine Serie von „Weltordnungs“-Kriegen und Interventionen beginnt. Die 1997 in der NATO-Russland-Grundakte zugesicherte „unteilbare Sicherheit aller Staaten“ und einer „gemeinsamen und umfassenden Sicherheit“ in der euro-atlantischen Gemeinschaft erwiesen sich als Täuschungen, analog vermeintlich friedenswilliger Versprechen, keine Ausweitung der NATO und der Schlagkraft des Militärbündnisses nach Osten anzustreben.



Ende vergangenen Jahres unternahm die russische Regierung einen nochmaligen Versuch mit den NATO-Mächten einen Sicherheitsvertrag zur friedlichen Beilegung der Spannungen an seiner Westgrenze abzuschließen, was Ende Januar 2022 endgültig von USA und NATO zurückgewiesen wurde. Darin war die Einrichtung einer beiderseitigen demilitarisierten Sicherheitszone entlang der russischen Westgrenze enthalten, einschließlich Luftraum und angrenzenden Meeren.



Zur Überwindung des durch den US-gesteuerten Putsch ausgelösten innerstaatlichen Konflikts in der Ukraine hätte das völkerrechtlich gültige Minsk 2-Abkommen von 2015 eine wichtige Rolle spielen können. Diese von Russland favorisierte Chance, den Konflikt mit den abtrünnigen Republiken friedlich zu lösen, wurde aber vereitelt.



Im Nachhinein wird vom ukrainischen Ex-Präsidenten eingeräumt, nie an die Implementierung des Abkommens gedacht zu haben. Die beiden westlichen Garantiestaaten Deutschland und Frankreich beteiligten sich an dieser Posse.



Die Ukraine wurde ermuntert, die abtrünnigen Gebiete einschließlich der Krim auf dem Schlachtfeld zurück zu zwingen. Die nach dem Staatsstreich mit NATO-Unterstützung neu aufgebauten ukrainischen Streitkräfte haben seit 2014 darauf hingearbeitet, gegen die missliebigen russischsprachigen Bewohner der Ostukraine und Russland selbst einen gewinnbaren Krieg zu führen. Die russischen Truppen fanden tatsächlich Ende Februar schriftlich ausgearbeitete ukrainische Angriffspläne für den 8.März.



Wie hat der Westen reagiert?



Mit einseitiger oder falscher Information über das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Mit einem beispiellosen ökonomischen „Sanktionsregime“, inzwischen über 30.000 Einzelmaßnahmen. Mit Desinteresse an einer raschen Beendigung des Blutvergießens. Mit Rohstoff- und Getreide-Spekulationsblasen an den Weltbörsen. Mit deutscher Verweigerung der Zulassung der fertiggestellten Nordstream 2-Pipeline, was den Gas-Preis weiter nach oben trieb. Mit der beweisfreien Behauptung, Russland benutze die Energieabhängigkeit von Ländern als “Waffe“. Mit einem stufenweisen Embargo gegen russisches Öl. Mit dem Abschneiden Russlands vom westlich kontrollierten Zahlungssystem SWIFT. Mit Versuchen, Russland global zu isolieren.



Mit der Behauptung, wegen „Putin“ komme es zu Sozial- und Wirtschaftskrisen – nicht durch Börsen-Spekulation, Inflation und absichtlich herbeigeführtem! Gasmangel. Wir sollen glauben, die Gefahr von Hungerkrisen und großflächigen sozialen Verwerfungen ist die Schuld „Putins“.



Mit zunehmenden Waffenlieferungen, samt Ausbildungseinheiten, samt Beratern, samt Bodenaufklärung an die Ukraine. Ihr anfängliches Verhandlungsinteresse mit Russland wurde der ukrainischen Regierung ausgeredet. Der Westen sieht ungerührt zu, wie die ukrainischen Streitkräfte massenhaft sterben, dass Waffenlieferungen keine grundsätzliche Wende herbeiführen können. Die Ukraine, das Armenhaus Europas, wird von Woche zu Woche mehr zerstört und verelendet.



Für den Westen, auch unsere Regierung, zählt einzig, ob es Anzeichen gibt, dass Russland wirtschaftlich und militärisch massiv geschwächt wird. Wie es den Menschen in der Ukraine geht, darauf wird keine Rücksicht genommen. Auch nicht auf die Bevölkerung in der EU.



Dem Westen geht es um die Niederringung Russlands! Mit welchem Recht?! Das ist vollkommen verantwortungslos und blanke, imperialistische Kriegstreiberei! Der Westen schreckt nicht mal vor der Gefahr eines 3. Weltkriegs zurück.



Das wollen wir nicht!



SCHLUSS MIT DER INSTRUMENTALISIERUNG DER UKRAINE!

SANKTIONEN UND WAFFENLIEFERUNGEN STOPPEN!

VERHANDLUNGEN JETZT!!

KEIN FRIEREN UND HUNGERN FÜR DIE BEKÄMPFUNG RUSSLANDS!

NEIN ZUM PRIMAT DES MILITÄRISCHEN!

AUFRÜSTUNGSWAHN SOFORT BEENDEN!

NEIN ZUR NATO!



Berlin, 25. Juli 2022

Zur Unterstützung:

Namen, Wohnort und ggf. Organisationen/Tätigkeit senden an info@hbuecker.net oder das Webformular ausfüllen.



Unterschriften

Heinrich Buecker, Coop Anti-War Café Berlin, Vorstandsmitglied Deutscher Friedensrat e.V.

Ingrid Koschmieder, Friedensaktivistin, Freidenkermitglied, Berlin

Ray McGovern, CIA Analyst/Berater des US-Präsidenten (i.R.), USA

Bahman Azad, Executive Secretary, U.S. Peace Council, New Jersey, USA

Agneta Norberg, No to Nato, Hägersten, Schweden

Roger Waters, Musician, UK

Alfred L. Marder, President, US Peace Council, New Haven, Connecticut, USA

Joachim Bonatz, Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V., Berlin

Dr. Dieter Dehm, ehem. Abgeordneter des Deutschen Bundestages, DIE LINKE

Dr. Matthias Werner, Präsidium des OKV e.V., Berlin

Mathilde Furtner, Aktion Freiheit statt Angst e.V., Berlin

Jesús Rodríguez-Espinoza, Editor Orinoco Tribune, Caracas, Venezuela

Bärbel Brede, Bildende Künstlerin, Teltow

Eunju Lee, freiberuflich, Seoul, Süd-Korea

Bruce Gagnon, Veteran & peace activist, Maine, USA

Gina Pietsch, Sängerin, Berlin

Henry Lowendorf, US Peace Council, New Haven, CT USA

Norman Paech, Professor i.R., Universität Hamburg

Evelin Genzel, Aufstehen, Berlin

Rudolf Denner, Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V., Berlin

Hans-Joachim Genzel, Berlin

Claudia Karas, AG Palästina, Frankfurt (M)

Dr. Edgar Göll, Zukunftsforscher, Berlin

Philip Janssen, Frente Unido América Latina Berlin

Lilly Häussler, Berlin

Volker Bräutigam, Mölln

Dr. Izzeddin Musa, Wachtberg

Harri Gruenberg, Aufstehen Vorstand Trägerverein, Berlin

Wolfram Elsner, Professor, Bremen

Jörg Tiedjen, Journalist, Berlin

Liane Kilinc, Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe e.V., Wandlitz

Ana Barbara von Keitz, Berlin

Alvaro Rodriguez, International Secretary of the CPUSA, Houston, USA

Wolfgang Behr, Herdw.-Schönach

Klaus Helms, Mitglied Gewerkschaft Industrial Workers of the World (IWW), Schwerin/Meckl.

Dr. Manfred Groll, Prof. (i.R.), Gerlingen

Dr. Dieter Luhn, Vorsitzender Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule „Wilhelm Pieck“, Berlin

Monika Brendel, Berlin

Immanuel Ness, University Professor. New York, U$

Erika Zeun, Sehmatal-Cranzahl

Rainer Rupp, Free lance journalist, Saarburg

Bernd Gnant, Kühlungsborn

Christiane Anders, Rotfuchs e.V., Galenbeck

Norbert Staffa, Großolbersdorf

Frank Pfeifer, Traditionsverband der NVA, Bonn

Gerald Böhm, ISOR e.V. TIG Leipzig

Klaus Wegner, Berlin

Barbara Böhm, Leipzig

Wolfgang Weigelt, Fallschirmjäger-Traditionsverband Ost e.V., Berlin

Christine Weigelt, Politischer Beobachter, Berlin

Nyave Yahaya Salifu, Cameroon, Africa

Sean Donnell, Bloomfield, CT USA

Jose R Oro, No Embargo Cuba, Wallingford, New Haven USA

Reinhold Lang, Dipl. Ing. Rentner, Wandlitz

Heinz Krummey, Chemnitzer Friedensinitiative, Chemnitz

Cynthia Heil, Asheville, NC USA

Harry Schöppe, Berlin

Peter Kurze, Leipzig

John Walsh, Scientist, writer, Alameda, CA, USA

Manfred Jonischkies, Friedensbündnis, Schwerin

Nancy Jean Eberg, North Haven, USA

Emile M Schepers, retired educator, Woodbridge, USA

Kathy Boylan, Catholic Worker, Washington, USA

Len Yannielli, Naugatuck, USA

Ken Heard, Volunteer Collective Producer Polemics a. Volunteer Treasurer Phila. Chpt. National Writers Union, USA

Mark Colville, Catholic Worker, New Haven, USA

Elizabeth Aaronsohn, retired teacher, peace activist, New Britain, USA

Louis Wolf, Journalist – CovertAction Magazine, Washington, DC USA

Elizabeth Oram, Nurse, New York City, USA

Rosalie Paul, Teacher and Peace Activist, Brunswick, ME. USA

Corinna Mullin, Academic, New York, Turtle Island, USA

Diane Nahas, Retired teacher, college instructor, Port Washington, USA

Mary Beth Sullivan, Social Worker. Peace Activist, Brunswick, USA

Richard Hill, Radio broadcaster, Branford, CT, USA

Günter Reum, Leipzig

F. Klinkhammer, Bad Bevensen

Heinrich Waller, Bregenz

Howard Pflanzer, Playwright/Poet, New York, USA

Wren Wilson, Community Organizer, Student, Woodbridge, USA

Laura Kaplan, Professor, New York, NY USA

Lisa Savage, Retired teacher & peace activist, Solon, USA

Helge Böhme, Rentner Oberst a.D.

Dr.jur. Dr. phil. Ernst Albrecht, Dormagen

Richard Ochs, Peace activist, songwriter, Baltimore Maryland USA

Patricia McSweeney, Taunton, MA USA

Bernd Carlowitz, Ingenieurökonom / Betriebswirt, Leipzig

Dr. Iris Berndt, Kunsthistorikerin, Potsdam

Dr. Marisa Walther, Ärztin, Berlin

Gunter Emmaus, ISOR e.V. TIG Neubrandenburg

Choi Sung-hee, peace activist, Jeju, Korea

Dr. Harald Wachowitz, Wandlitz

Adrienne Twupack, Görlitz

Uta Mader, Freidenkermitglied, Bernau b. Berlin

Jeannette Graulau, Professor CUNY, NY, USA

Ilse Graupner, Hamburg

Jana Gleichmann, Berlin

Siegfried und Gisela Lorenz, Isor e.V., TIG Leipzig, Leipzig

Hans-Jürgen Metzner, ISOR e.V., TIG Leipzig, Markkleeberg

Monika Kremmer, Lehrerin a. D., Berlin

Christine Lohbauer, Barcelona, Spanien

Udo Michael, ISOR e.V., Geithain

Christine Melcher, Lehrerin, Winsen

Carsten Wölk, Berlin

Uwe Böhnhardt, Oranienburg

Elke Koza, Berlin

Bernd Koza, Berlin

Helga Böhnhardt, Oranienburg

Michael Ducak, Oranienburg

Karlheinz Fietz, Bündnis für soziale Gerechtigkeit Lichtenberg, Berlin

Sascha Gottwald, Berlin

Günter Willmer, Berlin

Klaus Schönfeld, Oranienburg

Karl Rehbaum, Bernau bei Berlin

Gisela Kluge, Chemnitz

Dieter Ammer, Chemnitz

Claudio C S Ribeiro, Maestro. Anthropologist, Member Brazilian Communist Party

Anton Latzo, Michendorf, OT Langerwisch

Gisbert Heilemann, Zühlsdorf

Jürgen Schimmelpfennig, SPD OV Scharmützelsee, Reichenwalde

Jürgen Weidner, Plauen

Hans Jürgen Vogelsang, DIR LINKE/KPF, ISOR, Chemnitz

Georg Ehmke, Oberstleutnant a.D. / Diplomatie, Rentner, Werder

Horst Finger, Berlin

Torsten Nitsche, u.a. Mediengestalter, Region Rostock

Carsten Zöllner, Angestellter, Berlin

Bonnie Weiss, Emeryville, CA, USA

Gerhard Lange, Göttingen

Hans E. Schmitt-Lermann, Rechtsanwalt, München

Michael Knischka, Sievershagen

Wilfried Roß, Berlin

Uta Roß, Berlin

Lutz Gläsel, ISOR Leipzig, Leipzig

Rolf Uhlig, Berlin

Hans-Jürgen Zachow, ISOR, Löwenberger Land

Jürgen Böhnhardt, Dachwig

Lukas Welke, Arnsdorf

Sue Wheaton, Retired Federal (U.S.) Government Employee, Washington, DC USA

Joachim Guilliard, Heidelberg

Renate Rüdiger, Bernau bei Berlin

Günter Küsters, Mitgl. IMI, Attac BAG „Globalisierung und Krieg“, Rösrath

Michaela Sohn, Edemissen

Gabriele Riedl, Soziologin, Erkrath

Gabriele Jäger, Berlin-Schöneberg

Deena Stryker, writer, Phila. PA USA

Carol Kaplan, Professor Emeritus, Fordham University, New York, New Jersey, USA

Dr. Ernest S. Far, Chirurg i.R., Bonn

Evelyn Hecht-Galinski, Publizistin, Sicht vom Hochblauen, Malsburg-Marzell

Horst Hommel, Berlin

Ute Koité-Herschel, dieBasis, Aachen

Dr. Roger Kotila, President, Democratic World Federalists, San Francisco, USA

Ralph Schöpke, Rentner, Hydrochemiker, Cottbus

Reiner Liebau, Minden

Lothar Schlüter, ISOR e.V. / TIG-Vorsitzender Berlin-Weissensee

Walter Tauber, Grünendeich

Gisela Vormann, Friedensfrau, Bremen

Reinhard u. Gertraude Frohberg, ISOR e.V. TIG Geithain

Klaus Zeun, Cranzahl

Regina Silbermann, Sprecherin LAG Deutsch-Russische Freundschaft Sachsen, Chemnitz

Hans-Günter Schleife, Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V., Fredersdorf-Vogelsdorf

Constanze Dost, Leipzig

Klaus Linder, Landesvorsitzender Berliner Freidenker

Dieter Erler, Die Linke Rochlitz/Geringswalde

Sigrid Melanchthon, Berlin

Hermann Kopp, Vorstand Marx-Engels-Stiftung, Düsseldorf

Thomas Hohnerlein, Sprachwissenschaftler, Gersheim-Medelsheim

Bernd Reimer, Sozialarbeiter, Berlin

Klaus Büttner, Berlin

Christiane Bärenz, Berlin

Maik Zeun, Zerspanungsmechaniker, Walthersdorf

Christel Buchinger, Rentnerin, Lektorin u. Übersetzerin, Gersheim-Medelsheim

Karin Rother, Berlin

Irene Wagner, Berlin

Werner Becker, Potsdam

Elke Nußbaum, Erkrath

Michael Lang, Berlin

Harry T Cason, Adjunct Professor City University of New York, USA

Renate Börger, Journalistin, München

Magdalene Westendorff, Eberswalde

Gottfried Neis, Ehrenvorsitzender Fallschirmjäger-Traditionsverband Ost, Ahlbeck

Monika Brendel, Berlin

Katja Geggel, Wandlitz

Daniel Palloks, Berlin

Thomas Geggel, Wandlitz

Mauro Valderrama, Erzieher, Berlin

Frank Priebus, Altenpfleger, Weimar

Avidan Dov, Raanana, Israel

Leonore Schröder, ehemals Friedenskreis Castrop-Rauxel, Castrop-Rauxel

Volker Wirth, Berlin

Shraga Elam, Journalist & Peace Activist, Zürich, Schweiz

Günter Grzega, Pensionist, Treuchtlingen

Dr. Amir Mortasawi, Arzt und Autor, Herbstein / Germany

Dr. Nancy Larenas Ojeda, Architektin, Berlin

Frank da Cruz, Bronx NY USA

Ditmar Hanke, Altendiez

Hans-Jörg Waskowski, Rentner, Gera

Remedios García Albert, Madrid, Spain

Stefan Simon, selbststädiger Bäckermeister, Waldbrunn

Alexander Letz, Chefredakteur Weltnetz.tv, Berlin

Paul Arndt, Die Linke, Eggesin

Karen Breuer, Berlin

Manfred Fischer, Politikwissenschaftler, Pasewalk

Werner Wandelt, Quedlinburg

Axel Plasa, Journalist, Frente Unido América Latina, Berlin

Ursula Knischka, Sievershagen

Gisa Hoppe, Quedlinburg

Pedro López López, Professor Universidad Complutense de Madrid, España

Guenter Schenk, Strasbourg, France

Eberhard Rebohle, Rentner/Buchautor, Berlin

Ulrich Lenz, Kreistagsmitglied, Kreissprecher Die Linke Rhein-Lahn, Katzenelnbogen

Zool Zulkowitz, Rising Together, New York, USA

Georg Ehmke, Oberstleutnant a.D., Werder

Eckhard Messerschmidt, Schwedt

Gar Smith, Co-founder and Director of Environmentalists Against War, Berkeley, California USA

Wolfgang Schröder, Bernau

Dr. Rainer Hammerschmidt, Physiker, Berlin

Henrik Schulze, Antiquariatsbuchhändler, Jüterbog

Jörg Bansemer, Ex-NVA und Bundeswehr Zeitsoldat jetzt Friedensaktivist, Umweltschützer, Bad Langensalza

Ulrike Braun, Laufersweiler

Ward Reilly, Disabled Veteran, Baton Rouge, USA

Karin Pflug, Die Linke, Quedlinburg

Bernd Biedermann, Berlin

Jeff Brown, Normandy, France

Douglas Zachary, Landlord, Sac Miguel de Allende, Mexico

Dan Gilman, retired labor organizer, Seattle, WA, USA

Ron Unger, Engineer, Dallas, USA

Klaus Hartmann, Deutscher Freidenker-Verband, Offenbach

David Cooley, Veterans For Peace member, Excelsior, USA

Jill Godmilow, filmmaker, New York, USA

Sally-Alice Thompson, retired, USA

Todd Pierce, St. Paul, MN USA

Fred Nagel, Rhinebeck, NY USA

Mirko Pflug, Quedlinburg

Vicki Ryder, Mediator (Retired), Durham, NC, USA

Tarak A. Kauff, Veteran, Peace & Planet News editor-in-chief, Woodstock, USA

Joanne Savio, Woodstock USA

Christa und Horst Schumann, Wandlitz

Esmeralda Gomez Concostrina, Translator, Madrid, Spain

Dr. Meinhard Landmann, Physiker, Arnstadt

Dr. Jim Driscoll, Co-Coordinator of Operation Real Security, Retired, Bethesda, USA

Werner Becker, Potsdam

Geli Benischke, Waldbrunn

Mike Ferner, Former president, Veterans For Peace, Toledo, USA

Rolf Becker, ver.di Hamburg, Schneverdingen

Dr.Holger Eichhorn, Berlin

Ursula Mathern, Merxheim

Dr. Hans-Peter und Hannelore Slodowski, Dresden

Sima Kassaie-van Ooyen, Frankfurt am Main

Wolfgang Fründt, Rostock

Robert Keilbach, Queens Village, NY, USA

Larry Meisgeier, Milwaukee, USA

Irene Himbert, aktiv für den Frieden, Saarlouis

Anja Lücke, Sozialpädagogin, Quedlinburg

Akbar Doostdar, Dortmund

Parviz Shahin, Sozialarbeiter, Bonn

Dr. Christiane Bratanow, Markkleeberg

Maliehe Mohammadi, Journalist, Berlin

Frank Daniel Dorrel, Publisher of ADDICTED To WAR, Culver City USA

Horst Blücher, Merenberg

Mohammad Haghighat, politischer Aktivist, Deutschland

Michael David Morrissey, Niestetal

Carsten Wölk, Berlin

Dr. Amir Mortasawi, Arzt und Autor, Herbstein

Andreas Peglau, Psychologe/Psychoanalytiker, Strasburg

Ute von Halasz, Aktion Freiheit statt Angst e.V., Berlin

Gregor Böckermann, Neu-Isenburg

Margit Jende, Oranienburg

Klaus Jende, Oranienburg

Steven Geiger, USA

Samy Yildirim, Zaandam, Netherlands

Stefan Kytzia, Offenbach

Roghieh Daneshgari, Deutschland

Mehrafagh Nouri Marahheh, Dortmund

Jim Wohlgemuth, retired Teacher, Nashville, USA

Maria Froitzheim, Pädagoge, Bonn

Barry Sweeney, Ireland

Marita Brune-Koch, Lehrerin i.R., Stettfurt, Schweiz

Michael Schindler, Oberstleutnant der Kosaken in Deutschland, Dresden

Christina Nannarone, Queens, NY, USA



Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related