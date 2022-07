Respekt und Solidarität für die US-Whistleblower-Szene, sie kämpfen einen wichtigen Kampf für uns alle! (consortiumnews.com)

Von John Kiriakou

Exklusiv für Consortium News

In dieser Woche findet die National Whistleblower Week statt, und am Samstag ist der National Whistleblower Appreciation Day. (Tag der Whistleblower-Wertschätzung) Das National Whistleblower Center in Washington hat sein jährliches Mittagessen, ein Seminar und weitere Veranstaltungen geplant. Whistleblower aus den ganzen USA nehmen daran teil, ein paar Mitglieder des Kongresses kommen normalerweise auch, und wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, die Wahrheit an die Macht zu bringen.

Ich habe diese Veranstaltungen in den letzten zehn Jahren regelmäßig besucht. Aber ich bin nicht zuversichtlich, was den Stand unserer Bemühungen angeht, insbesondere was die Whistleblower im Bereich der nationalen Sicherheit betrifft. Seit ich 2007 das Folterprogramm der CIA aufgedeckt habe und 2012 dafür angeklagt wurde, hat sich die Situation für Whistleblower meines Erachtens deutlich verschlechtert.

Als ich mich 2012 auf einen Verstoß gegen den Intelligence Identities Protection Act von 1982 einließ, weil ich einem Reporter den Namen eines ehemaligen CIA-Mitarbeiters genannt hatte, der ihn jedoch nie veröffentlichte, wurde ich zu 30 Monaten Haft in einem Bundesgefängnis verurteilt.

Im Jahr 2015 wurde der ehemalige CIA-Beamte Jeffrey Sterling, der die Rassendiskriminierung in der Behörde aufgedeckt hatte, zu einer Strafe verurteilt, die Richterin Leonie Brinkema als „Kiriakou plus 12 Monate“ bezeichnete, weil ich mich auf ein Geständnis eingelassen hatte und Jeffrey die Frechheit besaß, vor Gericht zu gehen und seine Unschuld zu beweisen. So kam es, dass er 42 Monate ins Gefängnis musste.

Von da an wurde es nur noch schlimmer.

Die Staatsanwälte des Drohnen-Whistleblowers Daniel Hale forderten Richter Liam O’Grady auf, ihn zu 20 Jahren Gefängnis zu verurteilen. O’Grady gab Hale stattdessen 46 Monate. Aber um ihn zu ärgern und die Wut der Staatsanwälte über das Urteil zu zeigen, ignorierte das Justizministerium die Empfehlung des Richters, Hale in ein Krankenhaus mit niedriger Sicherheitsstufe in Butner, North Carolina, zu verlegen, und sperrte ihn stattdessen in das Hochsicherheitsgefängnis in Marion, Illinois, ein, wo er keine Behandlung für seine schwächende posttraumatische Belastungsstörung erhielt.

Ich war bei der Verurteilung von Hale im Gerichtssaal. Als die Staatsanwälte das drakonische Strafmaß beantragten, verwiesen Hales Anwälte auf meine Strafe von 30 Monaten und Sterlings 42 Monate. Die Staatsanwälte erwiderten, dass sie „bei Kiriakou einen Fehler gemacht haben. Seine Strafe war viel zu kurz“.

Es war klar, dass die seit meinem Fall andauernde strafrechtliche Verfolgung von Whistleblowern im Bereich der nationalen Sicherheit durch das Justizministerium niemanden davon abhielt, mit Beweisen für Verschwendung, Betrug, Missbrauch oder Illegalität in der Geheimdienstgemeinschaft an die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht, so dachte man, würden härtere Strafen ausreichen. Verlassen Sie sich nicht darauf, sage ich.

In der Zwischenzeit traf ich vor kurzem auf einer Veranstaltung einen anderen Whistleblower der nationalen Sicherheit. Er erzählte mir, dass das FBI ihm kürzlich einen Besuch abgestattet hatte. Ich kicherte und fragte: „Weil Sie ihnen so nahe stehen und sie so nett zu Ihnen waren?“

Wir lachten einen Moment lang, aber er meinte es ernst. Er ist immer noch auf Bewährung, und das FBI bot ihm an, die Bewährung aufzuheben, wenn er ihnen alles sagen würde, was er über Julian Assange und Ed Snowden weiß. Er sagte ihnen, dass er über seinen Anwalt spreche und keinen weiteren Kontakt mit ihnen wünsche. Sein Anwalt teilte dem FBI mit, dass sein Mandant nichts zu sagen habe, ihnen nichts über Assange oder Snowden erzählen würde, selbst wenn er etwas wüsste, und dass sie seinen Mandanten nicht mehr kontaktieren sollten. Das haben sie nicht getan.

Der Assange-Albtraum

Wenn Sie dies lesen, haben Sie wahrscheinlich den Alptraum verfolgt, den Julian Assange seit Jahren durchlebt. Er könnte bis zum nächsten Jahr an die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, und ihm droht mehr als ein Leben im Gefängnis. Das ist das Ziel des Justizministeriums – Assange soll in einem US-Gefängnis sterben. Ed Snowden droht wahrscheinlich das gleiche Schicksal, wenn er den Weg zurück in die USA finden sollte.

Um den Weg für Assanges Auslieferung zu ebnen, haben die Staatsanwälte den britischen Behörden versprochen, dass Assange nicht in einer Communications Management Unit oder einer Special Administrative Unit untergebracht wird, wo sein Zugang zur Außenwelt praktisch nicht möglich wäre.

Sie haben auch versprochen, dass er nicht in Isolationshaft untergebracht wird.

Aber das ist alles Blödsinn. Es ist eine Lüge. Die Staatsanwälte haben buchstäblich kein Mitspracherecht bei der Unterbringung eines Gefangenen. Es liegt nicht im Ermessen des Richters und nicht im Ermessen der Staatsanwälte. Die Unterbringung liegt allein im Ermessen der Gefängnisbehörde (auf Empfehlung der CIA, die Assange und seine Anwälte ausspioniert hat), und sie haben niemandem etwas versprochen.

Das Belmarsh-Gefängnis in London ist furchtbar. Aber Supermax Marion, Supermax Florence, USP Springfield, USP Leavenworth, USP Lewisburg und jedes andere amerikanische Höllenloch, in dem Assange und andere Whistleblower untergebracht sind und untergebracht werden können, wäre noch schlimmer.

Obwohl es die National Whistleblower Week ist, können wir keine Pause zum Feiern einlegen. Wir können uns nicht in kleinen Erfolgen sonnen. Wir müssen den Kampf fortsetzen, denn genau das tut das Justizministerium.

John Kiriakou ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Terrorismusbekämpfung der CIA und ein ehemaliger leitender Ermittler des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats. John Kiriakou ist der sechste Whistleblower, der von der Obama-Regierung auf der Grundlage des Spionagegesetzes angeklagt wurde – einem Gesetz, das Spione bestrafen soll. Er saß 23 Monate im Gefängnis, weil er versucht hatte, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

