Hiroshima Gedenken 2022 in Berlin, Weltfriedensglocke Berlin im Volkspark Friedrichshain – Sa 6. August 2022 um 10 Uhr

Samstag, 6.8.2022 10:00 Berlin

Hiroshima Gedenken 2022 in Berlin, Weltfriedensglocke Berlin im Volkspark Friedrichshain

Hiroshima-Nagasaki-Gedenktag 2022 in Berlin – aus Anlass der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki,

Eröffnungsworte: Oliver Nöll (stellv. Bezirksbürgermeister Friedrichshain- Kreuzberg),

Hauptredner: Professor Dr. Peter Brandt (Historiker), Thema: „77. Jahre Atombombenabwurf auf Hiroshima

Redebeitrag: Sean Conner (Deputy Executive Director, International Peace Bureau, USA),

Grußworte: Fastenkampagne, Dr. Matthias Engelke,

Grußworte: Schülergruppe aus Japan (Fukushima),

Redebeitrag: Gerhard Fuchs-Kittowski, Deutscher Friedensrat e.V.

Musik: Taiko-Trommer, Leitung: Lilo Fischer, 09:45 Uhr,

Die japanische Performanz kann leider nicht stattfinden.

Ort: Weltfriedensglocke Berlin, Volkspark Friedrichshain,

