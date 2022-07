Der iranischen Botschafter in Moskau gibt Einzelheiten des wegweisenden Treffens zwischen Putin und Khamenei bekannt

http://middleeastobserver.net/ambassador-reveals-details-of-landmark-putin-khamenei-meeting/

Ein kürzlich auf der Website RT Arabic veröffentlichter Bericht enthüllt Einzelheiten des jüngsten wegweisenden Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem iranischen Führer der Islamischen Revolution, Ayatollah Ali Khamenei, in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Die Einzelheiten des Treffens werden vom iranischen Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, bekannt gegeben, der von einem Team aus Khameneis Büro interviewt wurde.

RT Arabic gibt ‚Fars‘ als Quelle seines Berichts an. Nachfolgend finden Sie die englische Übersetzung des Berichts von RT-Arabic.

Quelle: RT Arabic (Website)

Transkript: Der iranische Botschafter in Moskau, Kazem Jalali, sagte, dass der russische Präsident Wladimir Putin den iranischen Obersten Führer, Ali Khamenei, während ihres jüngsten Treffens in Teheran über die Opposition der europäischen Staats- und Regierungschefs gegen die NATO-Erweiterung informiert habe.

In einem Interview mit der Website des Büros von Khamenei enthüllte der iranische Botschafter (in Moskau) Einzelheiten des Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Ali Khamenei und sagte: „Der russische Präsident informierte den Führer der Islamischen Revolution, Ali Khamenei, während ihres Treffens in Teheran, dass ihm mehrere europäische Staats- und Regierungschefs gesagt hatten, dass sie die NATO-Erweiterung nach Osten und (insbesondere) nach Russland völlig ablehnen. Als sie (die europäischen Staats- und Regierungschefs) jedoch nach dem Grund für diese Expansion befragt wurden, antworteten sie, dass es sich um eine Forderung der USA handelt.“

Botschafter Jalali erklärte weiter: „Das Treffen behandelte die Themen der Verbesserung der iranisch-russischen Handelskooperation; gegenüber trügerischer westlicher Politik wachsam bleiben; Wahrung der territorialen Integrität Syriens; die Notwendigkeit, die USA aus dem Osten des Euphrat zu vertreiben; und die expansionistischen Tendenzen des Westens und der NATO, die zur Entstehung der Krise in der Ukraine geführt haben.“

Jalali fügte hinzu: „Der iranische Oberste Führer berührte mehrere (andere) Themen, und ich denke, dass seine Art der Analyse die russische Seite stark ansprach. Darüber hinaus hob Khamenei, der sich sehr um regionale Angelegenheiten kümmert, mehrere Punkte und Warnungen hervor. Infolgedessen waren die Ansichten beider Seiten in Bezug auf regionale und internationale Fragen sowie die bilaterale Zusammenarbeit sehr ähnlich. Darüber hinaus wurden hervorragende Stellungnahmen abgegeben.“

Er fuhr fort: „Zu den wichtigsten Forderungen des Führers der Islamischen Revolution gehörte (dass die beiden Seiten) bei der Umsetzung der Abkommen und der zwischen den beiden Staaten unterzeichneten Absichtserklärungen vorankommen. Heute erleben wir (Iraner) die besten Perioden in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Seiten. Darüber hinaus freuen sich die russische und die iranische Regierung auf die Festigung der (gegenseitigen) Beziehungen, die Vertiefung der Bindungen und die Vereinigung (der) Willen.“

In Bezug auf die schrittweise Abschaffung des US-Dollars im Handelsaustausch mit Russland und die diesbezüglich notwendigen vorbereitenden Schritte sagte Jalali: „Derzeit werden 60 % unserer Handelstransaktionen mit dem (iranischen) Rial und (dem russischen) Rubel abgewickelt, und wir machen diesbezüglich gute Fortschritte. Außerdem sind wir in der Lage, unseren gesamten Handel in diesem Rahmen zu betreiben, denn es gibt einen klaren iranischen und russischen Willen in dieser Hinsicht. Und diese Frage war einer der Gründe für den Besuch des Chefs der iranischen Zentralbank in Russland.“

Quelle: „Fars“

