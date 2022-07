Chinas Beitrag zur Förderung der globalen Menschenrechte wurde auf dem Pekinger Forum gelobt; Angeprangert wurden Unilateralismus und Sanktionen des Westens (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271468.shtml



Das Beijing Forum on Human Rights fand am Dienstag mit etwa 200 Teilnehmern aus weltweit fast 70 Ländern und internationalen Organisationen statt, die sich trafen, um Themen zu erörtern, die die globalen Menschenrechte betreffen, darunter die COVID-19-Pandemie, die Ukraine-Krise sowie einseitige Sanktionen des Westens, die weltweit große Besorgnis auslösten. Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft sowie Vertreter der Vereinten Nationen lobten Chinas Beitrag zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte im In- und Ausland.

Padma Choling, stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses (NPC) und Präsident der Chinesischen Gesellschaft für Menschenrechtsstudien, sagte bei der Eröffnungszeremonie, dass die Welt in eine neue Phase der Turbulenzen eintritt und Länder auf der ganzen Welt zusammen arbeiten müssen, um die globale Governance für Menschenrechte zu verbessern und einen Konsens darüber zu erzielen, wie Menschenrechte entwickelt werden können.

Huang Mengfu, stellvertretender Vorsitzender des 11. Nationalkomitees der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) und Vorsitzender der China Foundation for Human Rights Development, sagte, dass aufgrund des von einigen Ländern praktizierten Unilateralismus und der Machtpolitik die internationale Ordnung beeinträchtigt werde. Menschenrechte und die Grundlage für eine bessere globale Governance stehen deshalb vor ernsthaften Herausforderungen.

Danilo Türk, ehemaliger Präsident Sloweniens, sagte per Videolink: „Der Bedarf an globaler Zusammenarbeit war noch nie so dringend wie heute. Der Sache der Menschenrechte wird am besten gedient, wenn die globale Zusammenarbeit verbessert wird – und wenn die derzeit vorherrschende Geopolitik und ideologische Spannungen werden abgebaut.“

„Zusammenarbeit sollte Vorrang vor Konkurrenz und Konfrontation haben. Dies ist nicht nur eine politische und entwicklungspolitische Forderung. Dies ist auch eine Forderung der Menschenrechte“, sagte er.

Alena Douhan aus Weißrussland, die UN-Sonderberichterstatterin über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte, äußerte sich besorgt über die einseitigen Sanktionen des Westens.

„Mit großem Bedauern muss ich zugeben, dass einseitige Zwangsmaßnahmen heute eine der größten Herausforderungen für Solidarität, Universalität, Entwicklung und den Schutz der Menschenrechte darstellen“, sagte Douhan.

„Jeden Tag werden neue einseitige Sanktionen gegen Personen, Unternehmen, Wirtschaftssektoren, die Wirtschaft im Allgemeinen und Personen und Unternehmen verhängt, die mit bereits benannten Personen zusammenarbeiten oder künftig benannt werden wollen oder sogar solche, die sich verpflichten könnten zukünftige Handlungen, die von sanktionierenden Staaten nicht bevorzugt werden“, sagte sie per Videolink.

Der Präsident der China International Communications Group, Du Zhanyuan, sagte, dass Sicherheit die Voraussetzung für die Verbesserung der Entwicklung und den Schutz der Menschenrechte sei. „In den letzten Jahren kam es immer häufiger zu regionalen Konflikten, einschließlich der Ukraine-Krise, und dies hat zu ernsthaften Nahrungsmittel- und Energiekrisen geführt“, sagte Du Zhanyuan und fügte hinzu, dass die von einigen Ländern verhängten Wirtschafts- und Wissenschaftssanktionen eine globale Inflation verursacht hätten.

Wirtschaftliche und sekundäre Sanktionen, die durch übermäßige Einhaltung verstärkt werden, führen zu wachsender Arbeitslosigkeit, Beteiligung an der Schattenwirtschaft, Korruption, sexueller Ausbeutung und Kriminalität, die insbesondere diejenigen treffen, die am schutzbedürftigsten sind und einen besseren Schutz benötigen: die Ärmsten, Frauen und die indigene Bevölkerung sowie auch Kinder und Menschen, die an chronischen und schweren Krankheiten leiden, sagte Douhan.

„Menschenrechte können nur geschützt und verwirklicht werden, wenn Zusammenarbeit, Dialog, Rechtsstaatlichkeit und das Verbot von Diskriminierung und Doppelmoral von jedem Staat und jeder internationalen Organisation als Grundlage für internationale Beziehungen gelten“, sagte sie.

Sie sagte: „Einseitige Sanktionen sollten immer noch als gängiges und einfach anzuwendendes politisches Instrument betrachtet werden. Es handelt sich überhaupt nicht um gute Leitfäden gegen schlechte. Eine Legalitäts- und humanitäre Folgenabschätzung muss durchgeführt werden, bevor Maßnahmen von einem Staat ergriffen werden.“

Die Teilnehmer lobten Chinas Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechte im In- und Ausland. Tahir Farooq, Chefredakteur der pakistanischen Tageszeitung Daily Ittehad, sagte per Videolink: „In den letzten vier Jahrzehnten seit Beginn der Reform und Öffnung hat China über 700 Millionen Menschen aus der Armut befreit, was über 700 Millionen Menschen entspricht 70 Prozent der Armutsbekämpfung weltweit.“

„Damit leistet China den größten Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Beseitigung der Armut. China hat Arbeitsplätze für 770 Millionen Menschen geschaffen und das weltweit größte Bildungs-, Sozialversicherungs- und demokratische Wahlsystem auf der Grundebene eingerichtet“, bemerkte Farooq.

Bhofal Chambers, Sprecher des Repräsentantenhauses von Liberia, lobte die Bemühungen der Kommunistischen Partei Chinas und der chinesischen Regierung zur Lösung globaler Menschenrechtsprobleme, einschließlich der Hilfe Chinas zur Unterstützung anderer Länder bei der Förderung der Frauen- und Kinderrechte sowie der Vereinten Nationen Friedensmissionen. Er sagte, China sei eine große Macht, die bereit sei die globalen Menschenrechte zu fördern und zu schützen.

Das Beijing Forum on Human Rights findet seit 2008 jedes Jahr statt und. Beamte, Menschenrechtsexperten und Gelehrte aus vielen Ländern und Regionen der Welt nehmen teil. Das Forum bietet Politikern, Diplomaten, Experten und Wissenschaftlern aus China und dem Ausland eine Plattform, um die Geschichte der Menschenrechtsentwicklung in der Welt zu analysieren, miteinander zu kommunizieren und den Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit zu legen.

