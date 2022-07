Blicke aus dem vierten Stock

Issa Touma wurde bekannt, weil er die beginnenden Kämpfe in Aleppo vom Balkon aus filmte. Seit seiner Rückkehr aus dem europäischen Exil versucht er, sein altes Leben wieder aufzunehmen was in der zerstörten Stadt nicht leicht ist.

Reportage von Karin Leukefeld

Hier https://leukefeld.net/wp-content/uploads/2022/07/nd-220715-Blick-aus-dem-vierten-Stock.pdf

