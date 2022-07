Ausschlüsse und Sanktionen helfen „Feinden“, ihre eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Das feindselige Verhalten des „Westens“ gegenüber China und Russland hat Folgen (moonofalabama.org)

Exclusions And Sanctions Help ‚Enemies‘ To Build Their Own Capabilities

The hostile behavior the ‚west‘ is showing towards China and Russia has consequences.

Die Internationale Raumstation verliert die russischen Module, die sie zum Manövrieren braucht. Die USA werden sofort neue Antriebsmodule bauen müssen, wenn sie sie retten wollen.

Russland will sich nach 2024 aus der Internationalen Raumstation zurückziehen

Russland hat erklärt, dass es sich nach 2024 aus der Internationalen Raumstation (ISS) zurückziehen wird, um sich auf den Aufbau eines eigenen Außenpostens im Orbit zu konzentrieren.

Juri Borissow, der Anfang des Monats zum Leiter des staatlich kontrollierten Raumfahrtunternehmens Roskosmos ernannt wurde, sagte bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Russland seine Verpflichtungen gegenüber anderen Partnern erfüllen werde, bevor es das Projekt verlasse.

Borisov sagte, dass „die Entscheidung, die Station nach 2024 zu verlassen, getroffen wurde“.

Die Vereinigten Staaten hatten geplant, die Station bis 2031 zu betreiben:

Anfang dieses Jahres veröffentlichte die NASA Pläne für die ISS, nach denen die 444.615 kg schwere Struktur im Januar 2031 aus der Umlaufbahn genommen und auf einen „Raumschiff-Friedhof“ verlegt werden könnte.

Es hieß, das Labor werde noch bis 2030 in Betrieb bleiben, aber seine langfristige Zukunft sei nicht tragbar.

Das Enddatum wird nun wahrscheinlich früher liegen als von der NASA geplant. Wie in einem früheren Bericht erläutert:

Russland liefert den Treibstoff und die Schubdüsen, die für den regelmäßigen Neustart der Station benötigt werden – eine entscheidende Fähigkeit, die die NASA derzeit nicht ersetzen kann. Das Manövrieren erfolgt mit Hilfe von Triebwerken, die in den russischen Modulen Zarya und Zvezda sowie an Bord der Progress-Versorgungsschiffe eingebaut sind.

Ein Northrop Grumman Cygnus Frachtschiff, das Anfang dieser Woche eintraf, ist das erste US-Fahrzeug nach dem Space Shuttle, das in der Lage ist, einen Reboost durchzuführen, aber es kann die russische Fähigkeit allein nicht ersetzen.

Die NASA-Astronauten sind nicht für die Bedienung der russischen Systeme ausgebildet und umgekehrt die Kosmonauten. Keine der beiden Seiten kann das Labor allein sicher betreiben.

Ohne die russischen Triebwerksmodule wird die Station immer langsamer werden und in Richtung Erde sinken, bis sie in der Atmosphäre zerbricht und verbrennt.

Der Bau eigener Triebwerksmodule durch die USA würde höchstwahrscheinlich mehr als zwei Jahre in Anspruch nehmen. Sie kämen wahrscheinlich zu spät, um die Station zu retten.

Russland hat Pläne für den Bau einer neuen Raumstation. Eine Alternative dazu könnte der Anschluss an die chinesische Raumstation sein, die letztes Jahr gestartet wurde. Gestern erhielt sie ihr zweites großes Modul, ein Labor. Ein drittes großes Modul soll noch in diesem Jahr hinzugefügt werden.

China hat seine eigene Raumstation gebaut, weil es von den USA von der Teilnahme an der ISS ausgeschlossen wurde:

China ist seit 2011 von der ISS ausgeschlossen, als der Kongress ein Gesetz verabschiedete, das den offiziellen amerikanischen Kontakt mit dem chinesischen Raumfahrtprogramm aus Sorge um die nationale Sicherheit verbot. „Nationale Sicherheit“ ist natürlich die lingua franca Ausrede für jedes Land, alles zu tun, was es will, auch wenn es nichts mit der Sicherheit der Nation zu tun hat. Aber was soll’s.

Nur 11 Jahre nach dem Verbot hat China seine eigene Raumstation gestartet und betreibt sie.

Es ist wahrscheinlich, dass es ab 2025 wieder nur eine internationale Raumstation geben wird. Aber sie wird von China und wahrscheinlich Russland betrieben werden, während die USA und ihre Verbündeten wahrscheinlich von ihr ausgeschlossen sein werden.

Dies ist die Konsequenz des feindseligen Verhaltens der USA, die andere aus unsinnigen Gründen ausschließen und sanktionieren.

Die USA hatten die niederländische Regierung gedrängt, die Lieferung von ASML-Maschinen nach China zu verbieten, die für die Herstellung der 4-7-Nanometer-Strukturen der modernsten Computerchips benötigt werden. Vor zwei Wochen haben die USA einen Vorstoß unternommen, um ASML zu verbieten, selbst seine älteren Modelle nach China zu liefern.

Ein amerikanisch-kanadisches Unternehmen hat jedoch kürzlich herausgefunden, dass SMIC in China bereits 7-nm-Chips in Massenproduktion herstellt. Diese Fähigkeit war nicht angekündigt worden:

„Dies ist das fortschrittlichste Technologieprodukt, das TechInsights bisher von SMIC gesehen hat, und könnte zu einem echten 7nm-Prozess führen, der skalierte Logik- und Speicher-Bitzellen beinhaltet“, so TechInsights.

Dylan Patel, ein Beobachter der Chipwelt, bemerkte eine weitere Auswirkung auf SMICs 7nm-Fähigkeiten. Er sagte, die Entwicklung bedeute, dass China nun weiter als die USA oder Europa bei der 7nm-Auftragsfertigung von Chips sei, da der amerikanische Chiphersteller Intel seinen 7nm-Prozess noch nicht für Foundry-Kunden verfügbar gemacht habe.

Außerdem baut China mehr Chipfabriken als jedes andere Land:

China ist weltweit führend beim Bau neuer Chipfabriken, ein Schritt in Richtung einer größeren Selbstversorgung mit Halbleitern, der dazu führen könnte, dass einige Abnehmer bei vielen Basis-Chips, die derzeit knapp sind, auf China angewiesen sind.

Während die Chiphersteller weltweit um die Steigerung ihrer Produktion und die Behebung von Lieferengpässen ringen, expandiert kein Land schneller als China, das nach Angaben des Chipindustrieverbands SEMI in den vier Jahren bis 2024 31 große Halbleiterfabriken, so genannte Fabs, bauen wird.

Bislang hat China jährlich Chips im Wert von 300 Milliarden Dollar importiert. Wenn alle neuen chinesischen Fabriken fertig sind, wird der Großteil dieses Geldes in China bleiben. Die Chiphersteller in Taiwan, Südkorea, Japan und den USA werden sich neue Kunden suchen oder ihre eigene Produktion drosseln müssen.

Die Raumstationen und die Chip-Sanktionen zeigen nur die unvermeidlichen Folgen einer feindlichen Haltung gegenüber großen Ländern wie Russland und China.

Sie haben genügend Alternativen, um die sanktionierten Produkte zu ersetzen und schließlich ihre eigenen Produktionskapazitäten zu entwickeln.

Und das alles, während die USA und ihre Verbündeten Marktanteile verlieren.





