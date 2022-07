Party mit Ruf nach Waffen: »Arm Ukraine – Make Pride in Mariopol Possible« (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/431096.lgbtiq-rechte-party-mit-ruf-nach-waffen.html

Politik spielte dort – soweit überhaupt zu erkennen – keine widerständige, sondern eine staatstragende Rolle. So erinnerte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) zur Eröffnung an Russlands Krieg in der Ukraine. »Tausende Menschen sind geflüchtet, darunter viele queere Menschen«, so Lederer. CSD-Pressesprecher Ulli Pridat erklärte gegenüber dem RBB, man sei froh, »auch die Community aus der Ukraine mit zwei Trucks« dabei zu haben. Wie in der »Tagesschau« mittags zu sehen war, lautete deren zentrales Motto »Arm Ukraine – Make Pride in Mariopol Possible« (Bewaffnet die Ukraine – Ermöglicht Pride in Mariupol).

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related