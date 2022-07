Moon-Sekte, Vereinigungskirche und Bezüge zum Attentat auf Japans Ex-Premierminister Shinzo Abe. Die „Moonies“ sind auch in Berlin aktiv und veranstalten ein „Friedensfest“. Die Sekte hat beste Beziehungen zu rechten Politikern in westlichen Staaten.

Verband Familienarbeit e.V.

Was hat die Ermordung von Shinzo Abe mit einer Sekte zu tun, die für Massenhochzeiten bekannt ist?

https://www.nzz.ch/international/mord-an-abe-verbindungen-zu-moon-sekte-in-japan-ld.1693600

Shinzo Abe: Attentäter nennt Motiv für Ermordung von Japans Ex-Premier

https://web.de/magazine/politik/shinzo-abe-attentaeter-nennt-motiv-ermordung-japans-ex-premier-37119848

Universal Peace Federation – Deutschland

https://upf-deutschland.de/peaceroad2022berlin-invitation.html

Nach dem Tod des Sektenführers erschien der folgende Artikel:

Reverend Moon: Sektenführer, CIA-Aktivist und Freund der Bush-Familie ist tot –

von Bob Fitrakis

https://www.scoop.co.nz/stories/HL1209/S00029/reverend-moon-cult-leader-cia-asset-and-bush-family-friend.htm

September 2012

Der Tod von Reverend Sun Myung Moon beendet hoffentlich eines der seltsamsten Kapitel in der Geschichte des US-Sicherheitsindustriekomplexes. Der selbsternannte „Messias“, dem Dutzende von Unternehmen gehörten, darunter Kahr Arms, und der einst behauptete, posthum die Hochzeit Jesu geleitet zu haben, um den christlichen Retter in den Himmel zu bringen, war in den Vereinigten Staaten letztendlich eine Fassade für Freunde in den Vereinigten Staaten CIA wie George Herbert Walker Bush.

Moon gründete 1982 die Zeitung Washington Times und die Washington Post gab sich alle Mühe, die „dunkle Seite des Mondes“ nach seinem Tod am Montag, dem 3. September 2012 im Alter von 92 Jahren nicht zu erwähnen. Als George W. Bush ins Stocken geriet in New Hampshire Anfang 2000, war es Moons schattiges sektiererisches rechtes Netzwerk, das in South Carolina zu seiner Rettung kam. Moons Streitkräfte halfen dabei, eine gewisse primäre Niederlage in einen zweistelligen Sieg zu verwandeln, indem sie Moonies, seine zombieähnlichen Anhänger, im ganzen Staat verbreiteten. Wie die Washington Post berichtete: „Eine Reihe konservativer Gruppen ist gekommen, um Bushs Botschaft mit Telefonbanken, Radiowerbung und eigenen Mailings zu verstärken.“

Unterdessen titelte die Washington Times von Moon: „Bush spottet über die Behauptung, er sei zu weit nach rechts gegangen.“ Das bizarre, fast unglaubliche politische Bündnis zwischen der Familie Bush und Rev. Moon ist eines der schmutzigen kleinen Geheimnisse der CIA-Einmischung in die US-Innenpolitik.

Um die historische Bedeutung von Rev. Moon und seinen Moonies zu verstehen, muss man mit Ryoichi Sasakawa beginnen, der in einem Untersuchungsbericht von Frontline aus dem Jahr 1992 als die wichtigste Geldquelle hinter Moons weit verstreutem religiösen/wirtschaftlichen Weltimperium identifiziert wurde. Sasakawa prahlte gegenüber dem Time Magazine, er sei „der reichste Faschist der Welt“.

In den 1930er Jahren war Sasakawa einer der führenden Faschisten Japans. Er organisierte eine Privatarmee von 1500 Mann, ausgerüstet mit 20 Kampfflugzeugen. Seine Anhänger waren Japans Version von Mussolinis Schwarzhemden. Sasakawa war eine Schlüsselfigur bei der Führung Japans in den Zweiten Weltkrieg und ein „unverurteilter Kriegsverbrecher der Klasse A“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er wegen Kriegsverbrechen gefangen genommen und inhaftiert. Laut US-Dokumenten wurde Sasakawa plötzlich zusammen mit einem anderen angeklagten Kriegsverbrecher, Yoshio Kodama, einer prominenten Figur in Japans Syndikat für organisiertes Verbrechen, der Yakuza, freigelassen. Sie wurden 1948 freigelassen, ein Jahr nachdem der National Security Act die CIA als Nachfolger des Office of Strategic Services (OSS) etabliert hatte. Im Januar 1995 deckte der japanische KYODO News Service Dokumente auf, die belegten, dass Kodama‘ Seine Freilassung fiel mit einer Vereinbarung zusammen, die er zwei Monate zuvor mit dem US-Militärgeheimdienst getroffen hatte, um als Informant zu dienen. Freigegebene Dokumente bringen Kodamas Freilassung mit der CIA in Verbindung.

Während des Zweiten Weltkriegs bestanden die Aktivitäten von Kodama laut Aufzeichnungen der Spionageabwehr der US-Armee darin, „China systematisch von seinen Rohstoffen zu plündern“ und mit Heroin, Waffen, Wolfram, Gold, Industriediamanten und Radium zu handeln. Sowohl Sasakawas als auch Kodamas CIA-Verbindungen sind ein wiederkehrendes Thema in ihrer Beziehung zu Rev. Moon.

1997 leitete der Kongressabgeordnete Donald Fraser eine Untersuchung des Moon-Kultes ein. Der 444-seitige Kongressbericht behauptete, Moonie sei an Bestechung, Bankbetrug, illegalen Schmiergeldern und Waffenverkäufen beteiligt gewesen. Der Bericht enthüllte, dass Moons 20.000 Mitglieder zählende Vereinigungskirche eine Schöpfung der koreanischen Central Intelligence Agency (KCIA) war. Die Moonies arbeiteten mit KCIA-Direktor Kim Chong Phil als politisches Instrument, um die US-Außenpolitik zu beeinflussen. Die US CIA war die Agentur, die nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich für die Gründung der KCIA verantwortlich war. Die Moon-Organisation hat jede Verbindung zu den US-Geheimdiensten oder der koreanischen Regierung bestritten.

Der Koreaner Moon und seine beiden faschistischen japanischen Freunde Kodama und Sasakawa arbeiteten Anfang der 1960er Jahre zusammen, um mit Hilfe von KCIA-Agenten die Antikommunistische Liga der asiatischen Völker zu gründen. Die Liga verwendete angeblich japanisches Geld für organisierte Kriminalität und finanzielle Unterstützung des chinesischen Generalissimus Chiang Kai-Shek. Die Liga konzentrierte ihre Bemühungen darauf, faschistische und rechte Militaristen in ganz Asien zu einer antikommunistischen Kraft zu vereinen.

1964 gründeten League-Gelder das Moon’s Freedom Center in den Vereinigten Staaten. Kodama diente als Chefberater der Moon-Tochter Win Over Communism, einer Organisation, die als Kanal zum Schutz der südkoreanischen Finanzinvestitionen von Moon diente. Sasakawa fungierte als Vorsitzender des Win Over Communism.

1966 fusionierte die Liga mit einer anderen faschistischen Organisation, dem Antibolschewistischen Block der Nationen. Aus der Fusion entstand die World Anti-Communist League (WACL). Später, in den 1980er Jahren, tauchte der pensionierte US-Generalmajor John Singlaub aus dem Schatten der Liga auf, um in den Iran-Contra-Skandal verwickelt zu werden. Als Vorsitzender der WACL rekrutierte Singlaub Glücksritter und andere paramilitärische Gruppen, um die Sache der Contra in Nicaragua gegen die Sandinisten zu unterstützen.

Moon’s Freedom Center diente als Hauptquartier der Liga in den USA. Während der Iran-Contra-Anhörungen wurde die Liga als „multinationales Netzwerk von Nazi-Kriegsverbrechern, Anführern lateinamerikanischer Todesschwadronen, nordamerikanischer Rassisten und Antisemiten“ beschrieben und faschistische Politiker aus allen Kontinenten.“

In Zusammenarbeit mit der KCIA unternahm Moon 1965 seine erste Reise in die USA und erhielt schockierenderweise eine Audienz beim ehemaligen Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Sowohl „Ike“ als auch der frühere Präsident Harry S. Truman verliehen ihre Namen dem Briefkopf der von Moon gegründeten Korean Cultural Freedom Foundation. 1969 gründeten Moon und Sasakawa gemeinsam die Freedom Leadership Foundation, eine Organisation, die sich für den Vietnamkrieg einsetzte und sich für die US-Regierung einsetzte.

In den 1970er Jahren erlangte Moon im sogenannten Koreagate-Skandal Berühmtheit. Weibliche Anhänger der Vereinigungskirche wurden beschuldigt, US-Kongressabgeordnete zu unterhalten und horizontal Lobbyarbeit zu leisten, während sie vertrauliche Akten über diejenigen führten, für die sie in einer von den Moonies gemieteten Suite des Washington Hilton Hotels „Lobbyarbeit“ leisteten. Der US-Senat führte Anhörungen zu Moons „programmatischer Bestechung von US-Beamten, Journalisten und anderen als Teil einer Operation der KCIA zur Beeinflussung des Kurses der US-Außenpolitik“ durch. Der Fraser-Bericht dokumentiert, dass Moon „von der KCIA bezahlt wurde, um Demonstrationen bei den Vereinten Nationen zu veranstalten und pro-südkoreanische Propagandakampagnen durchzuführen“. Der Ermittler des Kongresses für den Fraser-Bericht sagte: „Wir stellen fest, dass ihr (Moonies) Hauptinteresse, zumindest in den USA zu dieser Zeit,

Nach dem Wahlsieg von Ronald Reagan im Jahr 1980 nahm Moons politischer Einfluss dramatisch zu. Vizepräsident George Bush, ehemaliger CIA-Direktor, lud Moon als seinen Gast zur Amtseinführung von Reagan ein. Bush und Moon teilten unappetitliche Verbindungen zu südamerikanischen Unterweltfiguren. Laut dem investigativen Magazin IF kollaborierte die Moon-Organisation 1980 mit einem rechten Militärputsch in Bolivien, der den ersten Drogenstaat der Region gründete.

Moons Referenzen stiegen in konservativen Kreisen sprunghaft an. 1982, mit der Gründung der Propaganda-Boulevardzeitung Washington Times. Vizepräsident Bush erkannte sofort den Wert, ein Bündnis mit der politisch mächtigen Moon-Organisation zu schmieden, ein Bündnis, von dem Moon behauptet, dass es Bush zum Präsidenten machte. Eine ehemalige Moonie-Website behauptet, dass Rev. Moon während der Schlacht zwischen Bush und Dukakis im Jahr 1988 seinen Anhängern gedroht habe, dass sie aus den Vereinigten Staaten vertrieben würden, wenn die bösen Dukakis gewinnen würden.

Moon selbst fehlten saubere Hände. Moon wurde 1982 wegen Steuerhinterziehung verurteilt und verbrachte ein Jahr in einem US-Gefängnis. Ebenfalls 1982 half die Moon-Organisation mit Sitz an der Ohio State University in Columbus, Ohio, John Kasich, jetzt Gouverneur von Ohio, in den US-Kongress im 12. Bezirk zu wählen. Während des Golfkriegs organisierte die von Moonie gesponserte American Freedom Coalition im ganzen Land Kundgebungen zur Unterstützung der Truppen.

Die Frontline-Dokumentation identifizierte die Washington Times als das teuerste Stück in Moons Propaganda-Arsenal, mit geschätzten Verlusten von bis zu 800 Millionen Dollar. Dennoch behauptet der Dokumentarfilm, dass das virtuelle Monopol seines alten Freundes Sasakawas über die japanische Schnellboot-Glücksspielindustrie es ermöglichte, dass kontinuierlich Geld in die US-Kassen floss.

Die Bush-Moonie-Verbindung löste im September 1995 erhebliche Kontroversen aus, als der ehemalige Präsident ankündigte, dass er im Namen einer Moonie-Frontorganisation, der Women’s Federation for World Peace, die von Moons Frau gegründet und geleitet wurde, fast eine Woche in Japan verbringen würde.

Bush spielte die Vorwürfe der Gehirnwäsche und Nötigung durch Moonie herunter. Die New York Times stellte fest, dass Bushs Anwesenheit „von einigen als Legitimität für die Gruppe [Moonies] angesehen wird“.

Das langjährige Moonie-Mitglied SP Simmonds schrieb einen Leitartikel für den Portland Press Herald, in dem er feststellte, dass Bushs „die von Moon gezahlte Million Dollar nicht benötigte und sich der Geschichte der Kirche bewusst war“. Andere Nachrichtenquellen bezifferten die Zahl für die Anwesenheit des ehemaligen Präsidenten auf 10 Millionen Dollar. Bush teilte sich das Podium mit Moons Frau und sprach vor 50.000 Menschen in der Kuppel von Tokio. Bush sagte den Gläubigen: „Reverend und Mrs. Moon sind heute an den wichtigsten Aktivitäten der Welt beteiligt.“

Im folgenden Jahr finanzierte Moon eine Reihe von Konferenzen zu „Familienwerten“ von Oakland bis Washington DC. Der San Francisco Chronicle berichtete: „In Washington öffnete Moon sein Scheckbuch für solche Hauptstützen der Republikanischen Partei wie den ehemaligen Präsidenten Gerald Ford und George Bush, den GOP-Präsidentschaftskandidaten Jack Kemp und Christian Coalition-Führer Ralph Reed.“

Anson Shupe, Professor für Soziologie an der Purdue University, ein langjähriger Mondbeobachter, sagte: „Der Mann, der beschuldigt wird, die größte Gehirnwäsche in Amerika zu sein, ist in den Mainstream der republikanischen Americana eingetreten.“

Moon verkündete bei seinen Familien-Wertekonferenzen, dass er nur einer sei, der „alle Geheimnisse Gottes“ kenne. Einer davon war laut Chronicle, dass „der Ehemann der Besitzer der Geschlechtsorgane seiner Frau ist und umgekehrt“.

„Präsident Ford, Präsident Bush, die an der ersten Weltversammlung der Familienföderation für den Weltfrieden teilgenommen haben, und alle Sie verehrten Gäste sind berühmt, aber es gibt etwas, das Sie jetzt wissen“, zitierte der Chronicle Moon. „Gibt es jemanden Hier, wer mag keine Geschlechtsorgane? . . . Bis jetzt hast du es vielleicht nicht für tugendhaft gehalten, die Geschlechtsorgane zu schätzen, aber von jetzt an musst du sie schätzen.“

Im November 1996 kam Bush der Ältere in Buenos Aires, Argentinien, an, inmitten einer Kontroverse über eine neu geschaffene spanischsprachige Moon-Wochenzeitung namens Tiempos del Mundo. Bush glättete die Dinge als Hauptredner beim Eröffnungsdinner der Zeitung am 23. November.

Der ehemalige Präsident reiste dann mit Moon ins benachbarte Uruguay, um ihm bei der Eröffnung eines Seminars in Montevideo zu helfen, um 4200 junge Japanerinnen auszubilden, um das Wort der Vereinigungskirche in ganz Lateinamerika zu verbreiten. Laut der St. Petersburg Times wurden die jungen japanischen Seminaristen später beschuldigt, 80 Millionen Dollar über eine uruguayische Bank gewaschen zu haben. Die Times berichtete auch, dass Moon, als die Liberty University von Rev. Jerry Falwell vor dem Bankrott stand, sie mit Millionen von Dollar an Krediten und Zuschüssen rettete.

1997 schrieb die New York Times, dass Moon „sich in den letzten Jahren an konservative Christen in diesem Land gewandt hat, indem er gemeinsame Ziele wie die Unterstützung sexueller Abstinenz außerhalb der Ehe und die Ablehnung von Homosexualität betont hat“. Moon appellierte auch an die Befürworter des zweiten Verfassungszusatzes. Im März 1999 berichtete die Washington Post, dass der Sektenführer über Saeilo Inc. die lukrative Firma Kahr Arms besaß.

Es ist das schattenhafte Netzwerk um die Moonies und die CIA, das dazu beigetragen hat, sowohl George HW Bush als auch George W. Bush in die Präsidentschaft zu führen. In letzter Zeit hat die Zeitung „Messiah’s“ die meiste Zeit damit verbracht, Präsident Obama anzugreifen.

Neben der Washington Times hatte die Vereinigungskirche Geschäftsbeteiligungen, darunter die United Press International (UPI). Moon wurde oft in den Mainstream-Medien gezeigt, wie er Massenehen seiner Anhänger leitete. Noch wichtiger war seine Verbindung mit der CIA und der Familie Bush. Seine Korruption der US-amerikanischen Politik lebt weiter.

