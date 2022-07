Das Warten auf das Verlassen der von der Ukraine kontrollierten Gebiete kann bis zu einem Tag dauern (TASS)

MOSKAU, 25. Juli. /TASS/. Es gibt viele Menschen, die die Ukraine in Richtung der von den Alliierten kontrollierten Gebiete verlassen wollen, das Warten in den Schlangen kann von 10 Stunden bis zu einem Tag dauern. Dies teilte der stellvertretende Leiter der Volksmilizabteilung der Volksrepublik Donezk (DVR) Eduard Basurin am Montag mit.

„In der Region Zaporozhye gibt es einen solchen Grenzübergang zwischen der Ukraine und dem Gebiet, das nicht mehr von den ukrainischen Behörden kontrolliert wird. Menschen aus der Ukraine passieren diesen Grenzübergang, die nicht nur in Zaporozhye, Cherson [Regionen] leben, sondern auch in Luhansk und Donezk [Volksrepubliken] „Die Leute kehren zurück. <…> Die Warteschlangen sind sehr lang. An manchen Tagen sind es 10 Stunden das Minimum – die Leute stehen, um zu gehen, manchmal tagelang. Aber die Leute stehen, gehen zu diesen Schwierigkeiten, um dorthin zu gelangen, um nach Hause zurückzukehren“, sagte er auf dem First Channel .

Basurin erklärte, dass sich unter denjenigen, die in die von den Alliierten kontrollierten Gebiete einreisen, viele Einwohner der Republiken Donbass befinden, die die Ukraine zuvor aufgrund der aktuellen Covid-Beschränkungen nicht verlassen konnten. „Als eine Pandemie angekündigt wurde, wurden die Grenzen zwischen uns und der Ukraine geschlossen, und viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen dort abgereist waren, konnten nicht raus. <…> Jetzt haben die Menschen die Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren“, erklärte er.

Ihm zufolge gehen einige Leute zu Verwandten, um „es abzuwarten“. „Menschen versuchen, der Gesetzlosigkeit in der Ukraine zu entkommen. Manche Leute kommen hierher, um ihre Verwandten und Freunde zu besuchen. Das ist nicht ihr Zuhause.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15302717

—————————————————————————

Menschen fliehen aus der Ukraine in den Donbass

hier der Link zu der russischsprachigen Seite von Euronews

https://ru.euronews.com/2022/07/21/ukraine-2107ma



