Russland wird die Basis seines Navigationssystems Glonass in Venezuela installieren (Ultimas Noticias)

Die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos hat in einer Erklärung ihre Absicht angekündigt, eine Messsammelstation für ihr Navigationssystem Glonass in Venezuela zu stationieren.

„Im Rahmen der Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Bolivarianischen Republik Venezuela über die Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche Zwecke […] plant die Staatsgesellschaft Roscosmos unaufgefordert eine Messstation des Glonass-Systems auf dem Territorium Venezuelas zu stationieren“, heißt es in einer Erklärung der russischen Agentur, die an diesem Sonntag veröffentlicht wurde.

Tatsächlich unterzeichneten Moskau und Caracas im vergangenen März einen Kooperationspakt für die Erforschung des Weltraums. Die Zusammenarbeit gilt für fünf Jahre und kann automatisch um weitere fünf Jahre verlängert werden, wenn keine der Parteien die Vereinbarung kündigt.

Laut der Notiz wird die Installation des Glonass-Systems, analog zum amerikanischen GPS, dem europäischen Galileo und dem chinesischen BeiDou, den Verbrauchern eine sichere Navigation mit PPP-Technologie (Precise Point Positioning) garantieren.

Tatsächlich überwacht die Station, fügt der Text hinzu, die offenen Signale der Systeme Glonass, GPS, Galileo und BeiDou und überträgt die Messergebnisse in Echtzeit.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat deutlich gemacht, dass Russland sein Weltraumprogramm trotz westlicher Sanktionen weiterentwickeln wird, und an die Meilensteine ​​erinnert, die die ehemalige Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (UdSSR) erreicht hat, darunter den Start des künstlichen Erdtrabanten erster Mensch ins All, trotz der ihm damals auferlegten Restriktionen.

In diesem Sinne hat Moskau bereits angekündigt, sich von der Internationalen Raumstation (ISS) zurückzuziehen, aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen für seine Militäroperation in der Ukraine.

Darüber hinaus untersucht der Generaldirektor von Roscosmos, Dmitri Rogozin, die Möglichkeit, Russland von GPS zu trennen.

All dies, während die Vereinigten Staaten und Russland um Macht und Vorherrschaft im Weltraum gekämpft haben. In diesem Zusammenhang hat das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) seine Befürchtung vor Moskaus Vordringen zum Ausdruck gebracht, gleichzeitig aber anerkannt, dass der Weltraum zu einem Schlachtfeld werden könnte.

