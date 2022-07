Nicaraguas Präsident Ortega: USA/EU führen Krieg, um die multipolare Welt aufzuhalten (multipolarista.com)

https://multipolarista.com/2022/07/24/nicaragua-ortega-war-multipolarity/



In seiner Rede zum 43. Jahrestag der Sandinistischen Revolution sagte der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union Kriege führen, um „Multipolarität auf unserem Planeten“ zu verhindern.

Ortega zitierte Che Guevara mit der Begründung: „Man kann dem Imperialismus nicht einmal ein bisschen trauen.“ Er fügte hinzu, dass ein Dialog mit Washington „unmöglich“ sei, weil es einer Verhandlung mit dem Teufel gleichkäme.

Hier einige Auszüge aus der Rede von Daniel Ortega:

Warum verhalten sich die Vereinigten Staaten so? Und wenn wir die Vereinigten Staaten sagen, sprechen wir von den nordamerikanischen Herrschern. Denn als sie die Atombombe über Hiroshima abgeworfen haben, haben sie das nordamerikanische Volk nicht gefragt, ob die Bombe abgeworfen werden soll…

Und sie haben gezählt, wie viele Tausend die Bombe töten könnte. Und je höher die Zahl war, die sie errechneten, dass die Bombe töten könnte, desto glücklicher und aufgeregter waren sie…

Und sie gingen voran und warfen die Bombe ab und töteten mit einem Schlag Hunderttausende von Zivilisten, Kindern, Erwachsenen, weil sie es auf eine Stadt warfen …

Genau dort töteten, ermordeten sie viel mehr Zivilisten als all jene, die jetzt in diesem Krieg hätten sterben können, in dem die Imperien begonnen haben zu versuchen, den Kampf zu zerstören, den die Menschheit führt, um das Ende der Hegemonie herbeizuführen und Multipolarität zu schaffen auf unserem Planeten .

Das ist der Kampf, der dort drüben in der Ukraine ausgetragen wird, wo Europa und die Vereinigten Staaten nicht wollen – sie wollen nicht, dass China wirtschaftlich wächst …

Von dort, es ist das Böse, das diese Mächte im Laufe der Geschichte gezeigt haben, die Mächte, die Afrika, Asien, Lateinamerika kolonisierten, die Mächte, die Sklaven aus Afrika in diese Regionen brachten, um wie sie Tiere auf Sklavenmärkten zu verkaufen …

Als Sie mich fragten und gefragt wurden, warum nicht zu einer Einigung gelangen? Sie [die USA] sind nicht bereit, eine Einigung zu erzielen. Sie sind bereit, nichts weiter zu tun als aufzuzwingen – aufzuerlegen, zu besetzen, zu bombardieren, zu töten, wie sie es im Laufe der Geschichte getan haben …

Und sie [die Imperialisten] führten untereinander Krieg, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es war Krieg zwischen den europäischen Mächten, bevor es eine Europäische Union gab.

Du weißt es, lieber Bruder. England, Frankreich, Spanien wollen ganz Europa beherrschen und beherrschen ganz Europa und übernehmen später Afrika, Asien, ganz Amerika.

Eine hegemoniale Mentalität. Eine egoistische Mentalität. Eine Mentalität, die nichts mit Christsein zu tun hat, nichts mit Christsein. Und all das taten sie mit dem Segen der verschiedenen Kirchen, die damals existierten …

Als sie Roosevelt, der ein guter Freund von Somoza war, fragten, warum er so liebenswürdig und freundlich zu Somoza sei, obwohl Somoza ein Krimineller sei, antwortete Roosevelt auf Englisch: „Er ist ein Sohn eines …“ Wie sagt man das? „Er ist ein Hurensohn.“ Ja, so antwortete er. „Aber er ist UNSER Hurensohn.“

Ja, „Er ist ein Hurensohn, aber er ist UNSER Hurensohn.“ Das war die zynische Antwort des Yankees …

Ich antworte, warum es keinen Dialog gibt. Dialog ist unmöglich. Unmöglich. Dialog bedeutet, dass eine Person dir eine Schlinge um den Hals legt und du deinen Hals in die Schlinge steckst.

Schau, lieber Bruder, welchen Dialog kannst du mit dem Teufel führen? Wie Che sagte, den Yankees, dem Imperialismus, man kann ihnen nicht einmal ein bisschen vertrauen, nicht einmal ein bisschen. Denn es wird dich beenden. Es wird dich beenden.

